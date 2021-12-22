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В ГД призвали США оставить "наглые милитаристские планы" на Черное море
В ГД призвали США оставить "наглые милитаристские планы" на Черное море - РИА Новости, 22.12.2021
В ГД призвали США оставить "наглые милитаристские планы" на Черное море
Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет призвал американские власти оставить наглые милитаристские планы по наращиванию военного присутствия в... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T14:27
2021-12-22T14:27
2021-12-22T14:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет призвал американские власти оставить наглые милитаристские планы по наращиванию военного присутствия в Черном море.Ранее представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что американские военные продолжат полеты над Черным морем и операции там, где это позволяет международное право."Нам демократия по-американски не нужна. Их ценности нас абсолютно не устраивают, поэтому просим и настоятельно рекомендуем им оставить свои наглые милитаристские планы в Черном море, наращивая военное присутствие у границ России", - сказал РИА Новости Шеремет. По его словам, иностранные корабли и самолеты, которые позволят себе пойти на провокацию и нарушить границы, будут моментально остановлены вооруженными силами РФ."Попытки провокаций будут жестко пресечены, чтобы впредь никому было неповадно", - добавил депутат.
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в мире, сша, госдума рф, министерство обороны сша, михаил шеремет, черное море, джон кирби, россия
В ГД призвали США оставить "наглые милитаристские планы" на Черное море
Депутат Шеремет призвал США оставить "наглые милитаристские планы" на Черное море