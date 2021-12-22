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Наука
https://ria.ru/20211222/more-1764890294.html
Ученые предсказали многометровое повышение уровня моря
Ученые предсказали многометровое повышение уровня моря - РИА Новости, 22.12.2021
Ученые предсказали многометровое повышение уровня моря
Таяние антарктического ледяного покрова при нынешних тенденциях глобального потепления может привести к повышению уровня Мирового океана на пять метров к 3000... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T13:10
2021-12-22T18:49
наука
антарктида
земля - риа наука
глобальное потепление
земля
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Таяние антарктического ледяного покрова при нынешних тенденциях глобального потепления может привести к повышению уровня Мирового океана на пять метров к 3000 году. К такому выводу пришли ученые из Японии. Прогнозы до конца текущего столетия скромнее — от нуля до тридцати сантиметров. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Glaciology.Одно из признанных последствий глобального потепления — повышение уровня Мирового океана из-за таяния и отступления ледяных щитов и ледников Земли. Исследователи из Университета Хоккайдо, Токийского университета и Японского агентства по морским наукам и технологиям Земли изучили долгосрочную перспективу таяния антарктического ледяного щита в условиях глобального потепления.Работа стала частью крупной международной инициативы по взаимному сравнению связанных моделей последнего поколения для оценки воздействия глобального потепления на ледниковые щиты Антарктиды и Гренландии (ISMIP6), выдвинутой в процессе подготовки Шестого оценочного доклада Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК).Авторы использовали модель ледяного покрова SICOPOLIS (SImulation COde for POLythermal Ice Sheets). Всего в инициативе ISMIP6 рассматриваются четырнадцать сценариев неослабевающего потепления и три варианта уменьшения выбросов. Для того, чтобы провести сравнение, для всех моделей приняты одинаковые исходные условия. Также условно предполагается, что после 2100 года глобальные климатические параметры останутся неизменными.Ученые проанализировали сценарии общего изменения массы ледникового покрова на всем антарктическом континенте и в отдельных его регионах с учетом различных факторов на период до 3000 года.Результаты моделирования показали, что при неослабевающем потеплении вклад антарктического ледяного покрова в повышение уровня моря к 2100 году может достичь тридцати сантиметров, а к концу тысячелетия — 5,4 метра. При сокращении выбросов парниковых газов эти цифры, по оценкам исследователей, составят соответственно три сантиметра и 0,32 метра."Наше исследование ясно демонстрирует, что влияние изменения климата на антарктический ледяной щит простирается далеко за пределы XXI века, и самые серьезные последствия в виде многометрового вклада в повышение уровня моря, вероятно, проявятся значительно позже", — приводятся в пресс-релизе Университета Хоккайдо слова ведущего автора статьи доктора Кристофера Чемберса (Christopher Chambers) из Института низких температур.Основным фактором риска исследователи считаю возможность обрушения в море ледяного щита Западной Антарктиды, который опирается на основание, находящееся значительно ниже уровня моря.В дальнейшем авторы планируют продолжить работу по моделированию ледяного покрова в Антарктике и других регионах Земли на основе реалистичных климатических сценариев.
https://ria.ru/20211124/antarktida-1760490905.html
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антарктида, земля - риа наука, глобальное потепление, земля
13:10 22.12.2021 (обновлено: 18:49 22.12.2021)
 
Ученые предсказали многометровое повышение уровня моря

Японские ученые подсчитали, насколько может подняться уровень моря к концу тысячелетия

© Depositphotos / timwegeЛодка в Антарктиде
Лодка в Антарктиде - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© Depositphotos / timwege
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Таяние антарктического ледяного покрова при нынешних тенденциях глобального потепления может привести к повышению уровня Мирового океана на пять метров к 3000 году. К такому выводу пришли ученые из Японии. Прогнозы до конца текущего столетия скромнее — от нуля до тридцати сантиметров. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Glaciology.
Одно из признанных последствий глобального потепления — повышение уровня Мирового океана из-за таяния и отступления ледяных щитов и ледников Земли. Исследователи из Университета Хоккайдо, Токийского университета и Японского агентства по морским наукам и технологиям Земли изучили долгосрочную перспективу таяния антарктического ледяного щита в условиях глобального потепления.
Работа стала частью крупной международной инициативы по взаимному сравнению связанных моделей последнего поколения для оценки воздействия глобального потепления на ледниковые щиты Антарктиды и Гренландии (ISMIP6), выдвинутой в процессе подготовки Шестого оценочного доклада Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК).
Авторы использовали модель ледяного покрова SICOPOLIS (SImulation COde for POLythermal Ice Sheets). Всего в инициативе ISMIP6 рассматриваются четырнадцать сценариев неослабевающего потепления и три варианта уменьшения выбросов. Для того, чтобы провести сравнение, для всех моделей приняты одинаковые исходные условия. Также условно предполагается, что после 2100 года глобальные климатические параметры останутся неизменными.
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Ученые проанализировали сценарии общего изменения массы ледникового покрова на всем антарктическом континенте и в отдельных его регионах с учетом различных факторов на период до 3000 года.
Результаты моделирования показали, что при неослабевающем потеплении вклад антарктического ледяного покрова в повышение уровня моря к 2100 году может достичь тридцати сантиметров, а к концу тысячелетия — 5,4 метра. При сокращении выбросов парниковых газов эти цифры, по оценкам исследователей, составят соответственно три сантиметра и 0,32 метра.
"Наше исследование ясно демонстрирует, что влияние изменения климата на антарктический ледяной щит простирается далеко за пределы XXI века, и самые серьезные последствия в виде многометрового вклада в повышение уровня моря, вероятно, проявятся значительно позже", — приводятся в пресс-релизе Университета Хоккайдо слова ведущего автора статьи доктора Кристофера Чемберса (Christopher Chambers) из Института низких температур.
Основным фактором риска исследователи считаю возможность обрушения в море ледяного щита Западной Антарктиды, который опирается на основание, находящееся значительно ниже уровня моря.
В дальнейшем авторы планируют продолжить работу по моделированию ледяного покрова в Антарктике и других регионах Земли на основе реалистичных климатических сценариев.
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