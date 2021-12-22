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Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
https://ria.ru/20211222/moor-1764848811.html
Глава Тюменской области провел прямую линию с жителями региона
Глава Тюменской области провел прямую линию с жителями региона - РИА Новости, 22.12.2021
Глава Тюменской области провел прямую линию с жителями региона
Несмотря на все трудности, Тюменская область продолжает активно развиваться, заявил губернатор области Александр Моор в ходе прямой линии с жителями региона. РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T10:24
2021-12-22T10:24
тюменская область
тюменский район
тюмень
александр моор
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ТЮМЕНЬ, 22 дек - РИА Новости. Несмотря на все трудности, Тюменская область продолжает активно развиваться, заявил губернатор области Александр Моор в ходе прямой линии с жителями региона.В числе основных достижений Моор назвал второе место в рейтинге качества жизни в регионах России, подготовленном Федеральным агентством стратегических инициатив, а также третье место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации.Кроме того, по словам губернатора, впервые в истории современной России в Тобольске в рекордно короткие сроки благодаря инвестициям компании "СИБУР" построен и введен в строй новый аэропорт. На базе биостанции Тюменского госуниверситета открылся первый в России карбоновый полигон. Регион вошел в топ-10 популярных направлений программы туристического кешбэка. Жительница области Екатерина Костылева стала учителем года в России. Город Тюмень удостоен почетного звания Российской Федерации "Город трудовой доблести".Отвечая на вопросы, касавшиеся работы региональной системы здравоохранения, глава региона отметил, что никаких ограничений по оказанию плановой и профилактической медицинской помощи в регионе нет."Очень много сил отвлечено на борьбу с ковидом. К тому же на пандемию наложился рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. Отрасли нужно время на восстановление. Это займет какое-то время", – сказал Моор.В то же время, несмотря на пандемию, тюменская медицина продолжает активно развиваться. На реализацию пятилетней региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения в 2021 году израсходован миллиард рублей, сказал Моор. Деньги идут на капитальный ремонт поликлиник, строительство новых медицинских объектов, закупку медтехники.Отвечая на вопросы тюменских родителей, губернатор назвал сроки строительства ряда учреждений образования. Например, возведение школы с дошкольным отделением в поселке Московский Тюменского района начнется в 2022 году. А Красноярская школа в Ярковском районе включена в программу замены деревянных школьных зданий. Ввод в эксплуатацию новой школы на 60 мест запланирован на 2024 год.
https://ria.ru/20211208/trassa-1762744489.html
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тюменский район, тюмень, александр моор
10:24 22.12.2021
 

Глава Тюменской области провел прямую линию с жителями региона

© Фото : Правительство Тюменской областиАлександр Моор
Александр Моор - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© Фото : Правительство Тюменской области
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 22 дек - РИА Новости. Несмотря на все трудности, Тюменская область продолжает активно развиваться, заявил губернатор области Александр Моор в ходе прямой линии с жителями региона.
В числе основных достижений Моор назвал второе место в рейтинге качества жизни в регионах России, подготовленном Федеральным агентством стратегических инициатив, а также третье место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации.
Губернатор Тюменской области Александр Моор у стенда МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
8 декабря, 13:41Тюменская область
Моор: реконструкция трассы Тюмень – Ханты-Мансийск будет завершена в срок
Кроме того, по словам губернатора, впервые в истории современной России в Тобольске в рекордно короткие сроки благодаря инвестициям компании "СИБУР" построен и введен в строй новый аэропорт. На базе биостанции Тюменского госуниверситета открылся первый в России карбоновый полигон. Регион вошел в топ-10 популярных направлений программы туристического кешбэка. Жительница области Екатерина Костылева стала учителем года в России. Город Тюмень удостоен почетного звания Российской Федерации "Город трудовой доблести".
"Индекс промышленного производства в Тюменской области за десять месяцев вырос более чем на 7 процентов, при этом обрабатывающие отрасли – на 14,5 процента", –сообщил Моор, характеризуя состояние региональной экономики.
Отвечая на вопросы, касавшиеся работы региональной системы здравоохранения, глава региона отметил, что никаких ограничений по оказанию плановой и профилактической медицинской помощи в регионе нет.
"Очень много сил отвлечено на борьбу с ковидом. К тому же на пандемию наложился рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. Отрасли нужно время на восстановление. Это займет какое-то время", – сказал Моор.
Вакцинация от коронавируса в Симферополе - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
3 декабря, 14:55Тюменская область
В Тюменской области заявили о готовности к проведению вакцинации детей
В то же время, несмотря на пандемию, тюменская медицина продолжает активно развиваться. На реализацию пятилетней региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения в 2021 году израсходован миллиард рублей, сказал Моор. Деньги идут на капитальный ремонт поликлиник, строительство новых медицинских объектов, закупку медтехники.
Отвечая на вопросы тюменских родителей, губернатор назвал сроки строительства ряда учреждений образования. Например, возведение школы с дошкольным отделением в поселке Московский Тюменского района начнется в 2022 году. А Красноярская школа в Ярковском районе включена в программу замены деревянных школьных зданий. Ввод в эксплуатацию новой школы на 60 мест запланирован на 2024 год.
 
Тюменская областьТюменский районТюменьАлександр Моор
 
 
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