Глава Тюменской области провел прямую линию с жителями региона
ТЮМЕНЬ, 22 дек - РИА Новости. Несмотря на все трудности, Тюменская область продолжает активно развиваться, заявил губернатор области Александр Моор в ходе прямой линии с жителями региона.
В числе основных достижений Моор назвал второе место в рейтинге качества жизни в регионах России, подготовленном Федеральным агентством стратегических инициатив, а также третье место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации.
Кроме того, по словам губернатора, впервые в истории современной России в Тобольске в рекордно короткие сроки благодаря инвестициям компании "СИБУР" построен и введен в строй новый аэропорт. На базе биостанции Тюменского госуниверситета открылся первый в России карбоновый полигон. Регион вошел в топ-10 популярных направлений программы туристического кешбэка. Жительница области Екатерина Костылева стала учителем года в России. Город Тюмень удостоен почетного звания Российской Федерации "Город трудовой доблести".
"Индекс промышленного производства в Тюменской области за десять месяцев вырос более чем на 7 процентов, при этом обрабатывающие отрасли – на 14,5 процента", –сообщил Моор, характеризуя состояние региональной экономики.
Отвечая на вопросы, касавшиеся работы региональной системы здравоохранения, глава региона отметил, что никаких ограничений по оказанию плановой и профилактической медицинской помощи в регионе нет.
"Очень много сил отвлечено на борьбу с ковидом. К тому же на пандемию наложился рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. Отрасли нужно время на восстановление. Это займет какое-то время", – сказал Моор.
В то же время, несмотря на пандемию, тюменская медицина продолжает активно развиваться. На реализацию пятилетней региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения в 2021 году израсходован миллиард рублей, сказал Моор. Деньги идут на капитальный ремонт поликлиник, строительство новых медицинских объектов, закупку медтехники.
Отвечая на вопросы тюменских родителей, губернатор назвал сроки строительства ряда учреждений образования. Например, возведение школы с дошкольным отделением в поселке Московский Тюменского района начнется в 2022 году. А Красноярская школа в Ярковском районе включена в программу замены деревянных школьных зданий. Ввод в эксплуатацию новой школы на 60 мест запланирован на 2024 год.