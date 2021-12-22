https://ria.ru/20211222/mks-1764868305.html

Космический грузовик Dragon пристыковался к МКС

Космический грузовик Dragon пристыковался к МКС - РИА Новости, 22.12.2021

Космический грузовик Dragon пристыковался к МКС

Грузовой космический корабль Dragon успешно пристыковался к Международной космической станции, НАСА ведет прямую трансляцию. РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T11:52

2021-12-22T11:52

2021-12-22T11:57

наука

наса

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

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ВАШИНГТОН, 22 дек - РИА Новости. Грузовой космический корабль Dragon успешно пристыковался к Международной космической станции, НАСА ведет прямую трансляцию.Запуск с космодрома на мысе Канаверал состоялся во вторник в 13.07 мск. Многоразовый корабль привез на орбиту более 2,9 тонны груза: материалы для научных экспериментов, предметы первой необходимости, провиант и оборудование, в том числе экспериментальный препарат для стирки одежды экипажа в условиях невесомости, а также ручной биопринтер.Планируется, что корабль пробудет на орбите около 30 дней, после чего вернется на Землю с отработанными материалами и результатами научной работы.Принадлежащий компании SpaceX Dragon - единственный на сегодня грузовой космический корабль, способный доставлять грузы с орбиты на Землю. Для компании это 24-я грузовая миссия на МКС по контракту с НАСА.

https://ria.ru/20211220/mks-1764626015.html

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наса, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс)