https://ria.ru/20211222/mks-1764868305.html
Космический грузовик Dragon пристыковался к МКС
Космический грузовик Dragon пристыковался к МКС - РИА Новости, 22.12.2021
Космический грузовик Dragon пристыковался к МКС
Грузовой космический корабль Dragon успешно пристыковался к Международной космической станции, НАСА ведет прямую трансляцию. РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T11:52
2021-12-22T11:52
2021-12-22T11:57
наука
наса
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
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ВАШИНГТОН, 22 дек - РИА Новости. Грузовой космический корабль Dragon успешно пристыковался к Международной космической станции, НАСА ведет прямую трансляцию.Запуск с космодрома на мысе Канаверал состоялся во вторник в 13.07 мск. Многоразовый корабль привез на орбиту более 2,9 тонны груза: материалы для научных экспериментов, предметы первой необходимости, провиант и оборудование, в том числе экспериментальный препарат для стирки одежды экипажа в условиях невесомости, а также ручной биопринтер.Планируется, что корабль пробудет на орбите около 30 дней, после чего вернется на Землю с отработанными материалами и результатами научной работы.Принадлежащий компании SpaceX Dragon - единственный на сегодня грузовой космический корабль, способный доставлять грузы с орбиты на Землю. Для компании это 24-я грузовая миссия на МКС по контракту с НАСА.
https://ria.ru/20211220/mks-1764626015.html
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наса, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс)
11:52 22.12.2021 (обновлено: 11:57 22.12.2021)
Космический грузовик Dragon пристыковался к МКС
Космический грузовик Dragon успешно пристыковался к МКС