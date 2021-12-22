https://ria.ru/20211222/mishustin-1764946904.html

Мишустин назвал кардинальное улучшение жизни людей целью правительства

Мишустин назвал кардинальное улучшение жизни людей целью правительства - РИА Новости, 22.12.2021

Мишустин назвал кардинальное улучшение жизни людей целью правительства

Цель российских властей заключается в кардинальном улучшении жизни граждан страны, для этого правительство РФ будет создавать точки роста экономики, улучшать... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T16:46

2021-12-22T16:46

2021-12-22T17:08

общество

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Цель российских властей заключается в кардинальном улучшении жизни граждан страны, для этого правительство РФ будет создавать точки роста экономики, улучшать систему здравоохранения и формировать комфортную среду, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с членами экспертного совета при кабмине."Наша главная цель – кардинальное улучшение жизни людей, для этого мы планируем развивать нашу инфраструктуру, создавать новые точки роста в экономике, улучшать систему здравоохранения, сейчас это очень актуально в пандемию коронавируса, ну и в целом формировать комфортную среду для жизни наших людей", - сказал Мишустин."Правительству очень важно получать обратную связь от людей, от бизнеса, от тех, кто, в том числе, и в правительстве работал, я приветствую здесь своих экс-коллег. Об этом часто очень говорит президент (Владимир Путин), о той самой обратной связи, которую надо чувствовать, измерять и никогда о ней не забывать. Это нужно для принятия взвешенных и эффективных решений", - добавил премьер.

https://ria.ru/20210105/putin-1592063539.html

россия

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общество, михаил мишустин, россия