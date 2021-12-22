16:46 22.12.2021 (обновлено: 17:08 22.12.2021)
Мишустин назвал кардинальное улучшение жизни людей целью правительства
Премьер Мишустин: наша цель — кардинальное улучшение жизни людей
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Цель российских властей заключается в кардинальном улучшении жизни граждан страны, для этого правительство РФ будет создавать точки роста экономики, улучшать систему здравоохранения и формировать комфортную среду, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с членами экспертного совета при кабмине.
"Наша главная цель – кардинальное улучшение жизни людей, для этого мы планируем развивать нашу инфраструктуру, создавать новые точки роста в экономике, улучшать систему здравоохранения, сейчас это очень актуально в пандемию коронавируса, ну и в целом формировать комфортную среду для жизни наших людей", - сказал Мишустин.
"Правительству очень важно получать обратную связь от людей, от бизнеса, от тех, кто, в том числе, и в правительстве работал, я приветствую здесь своих экс-коллег. Об этом часто очень говорит президент (Владимир Путин), о той самой обратной связи, которую надо чувствовать, измерять и никогда о ней не забывать. Это нужно для принятия взвешенных и эффективных решений", - добавил премьер.
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