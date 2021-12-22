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Мишустин назвал кардинальное улучшение жизни людей целью правительства
Мишустин назвал кардинальное улучшение жизни людей целью правительства - РИА Новости, 22.12.2021
Мишустин назвал кардинальное улучшение жизни людей целью правительства
Цель российских властей заключается в кардинальном улучшении жизни граждан страны, для этого правительство РФ будет создавать точки роста экономики, улучшать... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T16:46
2021-12-22T17:08
общество
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Цель российских властей заключается в кардинальном улучшении жизни граждан страны, для этого правительство РФ будет создавать точки роста экономики, улучшать систему здравоохранения и формировать комфортную среду, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с членами экспертного совета при кабмине."Наша главная цель – кардинальное улучшение жизни людей, для этого мы планируем развивать нашу инфраструктуру, создавать новые точки роста в экономике, улучшать систему здравоохранения, сейчас это очень актуально в пандемию коронавируса, ну и в целом формировать комфортную среду для жизни наших людей", - сказал Мишустин."Правительству очень важно получать обратную связь от людей, от бизнеса, от тех, кто, в том числе, и в правительстве работал, я приветствую здесь своих экс-коллег. Об этом часто очень говорит президент (Владимир Путин), о той самой обратной связи, которую надо чувствовать, измерять и никогда о ней не забывать. Это нужно для принятия взвешенных и эффективных решений", - добавил премьер.
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общество, михаил мишустин, россия
16:46 22.12.2021 (обновлено: 17:08 22.12.2021)
 
Мишустин назвал кардинальное улучшение жизни людей целью правительства

Премьер Мишустин: наша цель — кардинальное улучшение жизни людей

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Цель российских властей заключается в кардинальном улучшении жизни граждан страны, для этого правительство РФ будет создавать точки роста экономики, улучшать систему здравоохранения и формировать комфортную среду, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с членами экспертного совета при кабмине.
"Наша главная цель – кардинальное улучшение жизни людей, для этого мы планируем развивать нашу инфраструктуру, создавать новые точки роста в экономике, улучшать систему здравоохранения, сейчас это очень актуально в пандемию коронавируса, ну и в целом формировать комфортную среду для жизни наших людей", - сказал Мишустин.
"Правительству очень важно получать обратную связь от людей, от бизнеса, от тех, кто, в том числе, и в правительстве работал, я приветствую здесь своих экс-коллег. Об этом часто очень говорит президент (Владимир Путин), о той самой обратной связи, которую надо чувствовать, измерять и никогда о ней не забывать. Это нужно для принятия взвешенных и эффективных решений", - добавил премьер.
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ОбществоМихаил МишустинРоссия
 
 
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