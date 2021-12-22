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https://ria.ru/20211222/mh17-1764901729.html
Прокуратура потребовала пожизненного заключения обвиняемым по делу MH17
Прокуратура потребовала пожизненного заключения обвиняемым по делу MH17 - РИА Новости, 22.12.2021
Прокуратура потребовала пожизненного заключения обвиняемым по делу MH17
В Нидерландах потребовали приговорить обвиняемых по уголовному делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе к пожизненным срокам, заявила прокурор Манон... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T13:52
2021-12-22T16:00
нидерланды
mh17. расследование
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ПАРИЖ, 22 дек — РИА Новости, Анастасия Иванова. В Нидерландах потребовали приговорить обвиняемых по уголовному делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе к пожизненным срокам, заявила прокурор Манон Риддербекс.При этом обвинение против них строится на показаниях анонимных свидетелей и материалах из соцсетей.В понедельник в особо охраняемом комплексе Схипхол возобновились слушания по делу об авиакатастрофе. Трансляция заседания ведется на сайте суда. Прокуратура в течение трех дней оглашает обвинительное заключение. По делу проходят четыре человека — россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко."Мы требуем, чтобы обвиняемые Гиркин, Дубинский, Пулатов и Харченко были приговорены к пожизненному заключению за уничтожение самолета в составе организованной группы, которое привело к гибели 298 человек, и убийство пассажиров, находившихся на борту", — объявила Риддербекс.Кроме того, она попросила суд выдать ордеры на их арест в случае положительного вердикта. По ее словам, Гиркин, Дубинский и Пулатов "проживают в России, а Россия не экстрадирует своих граждан". Местонахождение же Харченко неизвестно. "Основанием для этого (для ордера. — Прим. ред.) является серьезный характер обвинений", — пояснила прокурор.Председательствующий судья Хендрик Стинхейс принял решение приостановить рассмотрение дела до 7 марта."Мы приостанавливаем слушания по делам всех четверых обвиняемых — Гиркина, Дубинского, Пулатова и Харченко — до 7 марта 10:00. На заседаниях в марте слово будет предоставлено защите (Пулатова — единственного подсудимого, чьи интересы в суде представляют адвокаты. — Прим. ред.)", — сказал он после оглашения прокурором обвинения.Стинхейс уточнил, что на выступление адвокатов в марте отведут 12 дней. Сами защитники ответили, что пока не знают, сколько времени им понадобится.Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. Пулатова на суде представляет международная группа, остальных подозреваемых судят заочно. С 8 июня 2021 года суд приступил к рассмотрению дела по существу.Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли.Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте. Украина отказалась предоставить данные со своих радаров, а США не стали передавать следствию спутниковые снимки, где, как они утверждают, виден момент запуска ракеты.Как заявил РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, ведомство передало Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине и была пущена с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные Москвы.Расследование проводила Совместная следственная группа (ССГ) под руководством Генпрокуратуры Нидерландов без участия России. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС из Курска, с подконтрольной ополченцам территории.При этом ССГ отклонила показания двух свидетелей, утверждающих, что видели пуск ракеты со стороны населенного пункта Амвросиевка под Донецком, где дислоцировались Вооруженные силы Украины (ВСУ).Линия гособвинения строится на показаниях исключительно анонимных свидетелей. Защита обвиняемого по делу россиянина Пулатова считает, что это мешает оценить достоверность аргументов, однако Генпрокуратура Нидерландов настаивает на том, что анонимность необходима в целях безопасности.МИД заявлял, что обвинения в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны, а расследование предвзято и однобоко.
https://ria.ru/20211221/sud-1764722231.html
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https://ria.ru/20211221/sotsseti-1764764394.html
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нидерланды, mh17. расследование
13:52 22.12.2021 (обновлено: 16:00 22.12.2021)
 
Прокуратура потребовала пожизненного заключения обвиняемым по делу MH17

Прокуратура Нидерландов потребовала пожизненного лишения свободы обвиняемым по делу MH17

© AP Photo / Peter DejongПредседательствующий судья Хендрик Стинхейс осматривает обломки рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines на авиабазе Гильзе-Рейен, Нидерланды
Председательствующий судья Хендрик Стинхейс осматривает обломки рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines на авиабазе Гильзе-Рейен, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© AP Photo / Peter Dejong
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ПАРИЖ, 22 дек — РИА Новости, Анастасия Иванова. В Нидерландах потребовали приговорить обвиняемых по уголовному делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе к пожизненным срокам, заявила прокурор Манон Риддербекс.
При этом обвинение против них строится на показаниях анонимных свидетелей и материалах из соцсетей.
В понедельник в особо охраняемом комплексе Схипхол возобновились слушания по делу об авиакатастрофе. Трансляция заседания ведется на сайте суда. Прокуратура в течение трех дней оглашает обвинительное заключение. По делу проходят четыре человека — россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.

"Мы требуем, чтобы обвиняемые Гиркин, Дубинский, Пулатов и Харченко были приговорены к пожизненному заключению за уничтожение самолета в составе организованной группы, которое привело к гибели 298 человек, и убийство пассажиров, находившихся на борту", — объявила Риддербекс.
Реконструированные обломки рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines на авиабазе Гильзе-Рейен, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
Вчера, 14:22
Прокурор заявил, что пуск ракеты в день крушения MH17 видели свидетели
Кроме того, она попросила суд выдать ордеры на их арест в случае положительного вердикта. По ее словам, Гиркин, Дубинский и Пулатов "проживают в России, а Россия не экстрадирует своих граждан". Местонахождение же Харченко неизвестно. "Основанием для этого (для ордера. — Прим. ред.) является серьезный характер обвинений", — пояснила прокурор.
Председательствующий судья Хендрик Стинхейс принял решение приостановить рассмотрение дела до 7 марта.
"Мы приостанавливаем слушания по делам всех четверых обвиняемых — Гиркина, Дубинского, Пулатова и Харченко — до 7 марта 10:00. На заседаниях в марте слово будет предоставлено защите (Пулатова — единственного подсудимого, чьи интересы в суде представляют адвокаты. — Прим. ред.)", — сказал он после оглашения прокурором обвинения.
Стинхейс уточнил, что на выступление адвокатов в марте отведут 12 дней. Сами защитники ответили, что пока не знают, сколько времени им понадобится.
Место крушения малайзийского Boeing 777 в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
20 декабря, 13:28
Суд по МН17 отклонил запрос защиты о показаниях свидетеля насчет ЗРК "Бук"
Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. Пулатова на суде представляет международная группа, остальных подозреваемых судят заочно. С 8 июня 2021 года суд приступил к рассмотрению дела по существу.
Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли.
Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте. Украина отказалась предоставить данные со своих радаров, а США не стали передавать следствию спутниковые снимки, где, как они утверждают, виден момент запуска ракеты.
Как заявил РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, ведомство передало Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине и была пущена с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные Москвы.
Председательствующий судья Хендрик Стинхейс осматривает обломки рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines на авиабазе Гильзе-Рейен, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
Вчера, 16:27
Посты из соцсетей сочли доказательствами причастности России к делу MH17
Расследование проводила Совместная следственная группа (ССГ) под руководством Генпрокуратуры Нидерландов без участия России. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС из Курска, с подконтрольной ополченцам территории.
При этом ССГ отклонила показания двух свидетелей, утверждающих, что видели пуск ракеты со стороны населенного пункта Амвросиевка под Донецком, где дислоцировались Вооруженные силы Украины (ВСУ).
Линия гособвинения строится на показаниях исключительно анонимных свидетелей. Защита обвиняемого по делу россиянина Пулатова считает, что это мешает оценить достоверность аргументов, однако Генпрокуратура Нидерландов настаивает на том, что анонимность необходима в целях безопасности.
МИД заявлял, что обвинения в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны, а расследование предвзято и однобоко.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
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Процесс по делу MH17 кишит двойными стандартами, заявил Лавров
 
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