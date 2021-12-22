https://ria.ru/20211222/mh17-1764873747.html

Нидерландский прокурор потребовал длительных наказаний по делу MH17

Нидерландский прокурор потребовал длительных наказаний по делу MH17 - РИА Новости, 22.12.2021

Нидерландский прокурор потребовал длительных наказаний по делу MH17

Фигуранты дела о крушении в 2014 году на Украине малайзийского Boeing (рейс MH17) россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T12:17

2021-12-22T12:17

2021-12-22T12:47

mh17. расследование

в мире

украина

нидерланды

малайзия

крушение малайзийского boeing под донецком

предварительный доклад о причинах крушения mh17

россия

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ПАРИЖ, 22 дек - РИА Новости, Анастасия Иванова. Фигуранты дела о крушении в 2014 году на Украине малайзийского Boeing (рейс MH17) россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко обвиняются в уничтожении самолета и убийстве 298 пассажиров, они заслуживают длительного наказания, заявил прокурор Тейс Бергер в среду.В понедельник в особо охраняемом комплексе Схипхол возобновились слушания по делу об авиакатастрофе. Трансляция заседания ведется на сайте суда. Прокуратура Нидерландов в течение трех дней оглашает обвинительное заключение."Мы считаем Игоря Гиркина, Сергея Дубинского, Олега Пулатова и Леонида Харченко виновными в уничтожении самолета рейса MH17 и убийстве 298 пассажиров, которые находились на борту. Они заслуживают длительного наказания", - сказал прокурор, зачитывая обвинительный акт.По его словам, возможное намерение фигурантов сбить военный самолет не может считаться смягчающим обстоятельством и изменить суть обвинений.Ранее российская сторона обращала внимание, что следственная группа по МН17 полагается на непроверенные источники, игнорируя неопровержимые доказательства, предоставленные РФ. Так судья Дагмар Костер заявлял, что выводы следствия о том, что ЗРК "Бук" был доставлен из России и затем перевезен обратно, основаны на украинских фото- и видеоматериалах. Судья также сообщал, что следствие просмотрело более 500 видео и фото "Бука", "найденные в интернете". При этом в МО РФ указывали на фальсификации в видеозаписях.Как заявляли в Минобороны РФ в 2018 году, следствие делает выводы на основании изображений из соцсетей, "подвергнутых искусной обработке компьютерными средствами графического редактирования". Так, например, видео о передвижении якобы российского "Бука", которым был сбит лайнер, по территории Украины — это анимация, сделанная на основе одиночной фотографии. При этом фото или видеоматериалами предполагаемого пуска ракеты следствие не располагает.Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. Пулатова на суде представляет международная группа, остальных подозреваемых судят заочно. С 8 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу.Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте. Украина отказалась предоставить данные со своих радаров, а США не стали передавать следствию спутниковые снимки, где, как они утверждают, виден момент запуска ракеты.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.Расследование проводила совместная следственная группа (ССГ) под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска, с подконтрольной ополченцам территории.Линия гособвинения строится на показаниях исключительно анонимных свидетелей. Защита обвиняемого по делу россиянина Пулатова заявляла, что это мешает оценить достоверность их показаний, однако прокуратура Нидерландов настаивает на том, что анонимность необходима в целях безопасности.МИД РФ заявлял, что обвинения в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, а расследование является предвзятым и однобоким.

https://ria.ru/20211221/sotsseti-1764764394.html

https://ria.ru/20211220/audiozapisi-1764578528.html

https://ria.ru/20211208/mh17-1762731812.html

https://ria.ru/20211102/mn17-1757454700.html

https://ria.ru/20210921/mh17-1751191093.html

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