https://ria.ru/20211222/mgu-1764911516.html

Сотруднику психфака МГУ понадобилась помощь после стычки с отцом Тепляковой

Сотруднику психфака МГУ понадобилась помощь после стычки с отцом Тепляковой - РИА Новости, 22.12.2021

Сотруднику психфака МГУ понадобилась помощь после стычки с отцом Тепляковой

Одному из сотрудников факультета психологии МГУ понадобилась медицинская помощь после инцидента с отцом 9-летней студентки Алисы Тепляковой, сообщает... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T14:31

2021-12-22T14:31

2021-12-22T16:30

общество

москва

мгу имени м. в. ломоносова

алиса теплякова

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Одному из сотрудников факультета психологии МГУ понадобилась медицинская помощь после инцидента с отцом 9-летней студентки Алисы Тепляковой, сообщает пресс-служба факультета.Ранее на факультете сообщали, что во вторник Алиса Теплякова сдавала экзамен, а папа ждал ее на посту охраны. Когда выяснилось, что девочка ответила неправильно и, расстроившись, выбежала из аудитории, мужчина попытался прорваться на факультет, но охране и сотрудникам удалось его задержать. Поскольку он кричал и угрожал сотрудникам и преподавателям, была вызвана полиция."Одному из сотрудников факультета понадобилась медицинская помощь. К сожалению, это происшествие происходило в вестибюле факультета в присутствии других студентов и на глазах его 9-летней дочери. Сотрудники охраны призвали папу к порядку и просили вести спокойно и адекватно… пытались остановить его от неадекватных форм поведения, которые могли бы нанести вред здоровью студентов и сотрудников факультета", - информирует пресс-служба.Отмечается, что присутствовавших на экзамене преподавателей в целях безопасности пришлось эвакуировать через запасной выход. Появление полиции в здании факультета "несколько усмирило папу", добавляется в релизе, и через некоторое время он вместе с дочкой, которая "не высказала каких-либо жалоб на процедуру экзамена", покинул здание.Отец юной студентки Евгений Тепляков заявил РИА Новости, что планирует подать в суд на факультет психологии из-за нарушений, которые, по его мнению, были допущены при проведении экзамена.На психфаке рассказали, что девочка успешно начала учебный год, но с 8 сентября не посетила ни одного очного занятия – ее родители не представили никаких уважительных причин этому, а настаивали на ускоренном обучении: пройти шестилетний курс за два года.

https://ria.ru/20211222/universitet-1764909655.html

https://ria.ru/20211222/mgu-1764884811.html

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общество, москва, мгу имени м. в. ломоносова, алиса теплякова