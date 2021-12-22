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Сотруднику психфака МГУ понадобилась помощь после стычки с отцом Тепляковой
Сотруднику психфака МГУ понадобилась помощь после стычки с отцом Тепляковой - РИА Новости, 22.12.2021
Сотруднику психфака МГУ понадобилась помощь после стычки с отцом Тепляковой
Одному из сотрудников факультета психологии МГУ понадобилась медицинская помощь после инцидента с отцом 9-летней студентки Алисы Тепляковой, сообщает... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T14:31
2021-12-22T16:30
общество
москва
мгу имени м. в. ломоносова
алиса теплякова
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Одному из сотрудников факультета психологии МГУ понадобилась медицинская помощь после инцидента с отцом 9-летней студентки Алисы Тепляковой, сообщает пресс-служба факультета.Ранее на факультете сообщали, что во вторник Алиса Теплякова сдавала экзамен, а папа ждал ее на посту охраны. Когда выяснилось, что девочка ответила неправильно и, расстроившись, выбежала из аудитории, мужчина попытался прорваться на факультет, но охране и сотрудникам удалось его задержать. Поскольку он кричал и угрожал сотрудникам и преподавателям, была вызвана полиция."Одному из сотрудников факультета понадобилась медицинская помощь. К сожалению, это происшествие происходило в вестибюле факультета в присутствии других студентов и на глазах его 9-летней дочери. Сотрудники охраны призвали папу к порядку и просили вести спокойно и адекватно… пытались остановить его от неадекватных форм поведения, которые могли бы нанести вред здоровью студентов и сотрудников факультета", - информирует пресс-служба.Отмечается, что присутствовавших на экзамене преподавателей в целях безопасности пришлось эвакуировать через запасной выход. Появление полиции в здании факультета "несколько усмирило папу", добавляется в релизе, и через некоторое время он вместе с дочкой, которая "не высказала каких-либо жалоб на процедуру экзамена", покинул здание.Отец юной студентки Евгений Тепляков заявил РИА Новости, что планирует подать в суд на факультет психологии из-за нарушений, которые, по его мнению, были допущены при проведении экзамена.На психфаке рассказали, что девочка успешно начала учебный год, но с 8 сентября не посетила ни одного очного занятия – ее родители не представили никаких уважительных причин этому, а настаивали на ускоренном обучении: пройти шестилетний курс за два года.
https://ria.ru/20211222/universitet-1764909655.html
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общество, москва, мгу имени м. в. ломоносова, алиса теплякова
14:31 22.12.2021 (обновлено: 16:30 22.12.2021)
 
Сотруднику психфака МГУ понадобилась помощь после стычки с отцом Тепляковой

Сотруднику психфака МГУ понадобилась помощь после скандала с отцом девятилетней студентки

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЗдание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова на Воробьевых горах в Москве
Здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова на Воробьевых горах в Москве - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Одному из сотрудников факультета психологии МГУ понадобилась медицинская помощь после инцидента с отцом 9-летней студентки Алисы Тепляковой, сообщает пресс-служба факультета.
Ранее на факультете сообщали, что во вторник Алиса Теплякова сдавала экзамен, а папа ждал ее на посту охраны. Когда выяснилось, что девочка ответила неправильно и, расстроившись, выбежала из аудитории, мужчина попытался прорваться на факультет, но охране и сотрудникам удалось его задержать. Поскольку он кричал и угрожал сотрудникам и преподавателям, была вызвана полиция.
Главное здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
14:25
В МГУ прокомментировали желание отца девятилетней студентки судиться
"Одному из сотрудников факультета понадобилась медицинская помощь. К сожалению, это происшествие происходило в вестибюле факультета в присутствии других студентов и на глазах его 9-летней дочери. Сотрудники охраны призвали папу к порядку и просили вести спокойно и адекватно… пытались остановить его от неадекватных форм поведения, которые могли бы нанести вред здоровью студентов и сотрудников факультета", - информирует пресс-служба.
Отмечается, что присутствовавших на экзамене преподавателей в целях безопасности пришлось эвакуировать через запасной выход. Появление полиции в здании факультета "несколько усмирило папу", добавляется в релизе, и через некоторое время он вместе с дочкой, которая "не высказала каких-либо жалоб на процедуру экзамена", покинул здание.
Отец юной студентки Евгений Тепляков заявил РИА Новости, что планирует подать в суд на факультет психологии из-за нарушений, которые, по его мнению, были допущены при проведении экзамена.
На психфаке рассказали, что девочка успешно начала учебный год, но с 8 сентября не посетила ни одного очного занятия – ее родители не представили никаких уважительных причин этому, а настаивали на ускоренном обучении: пройти шестилетний курс за два года.
МГУ имени М. В. Ломоносова на Воробьевых горах в Москве. - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
12:53
Родители девятилетней студентки МГУ хотят подать в суд на психфак
 
ОбществоМоскваМГУ имени М. В. ЛомоносоваАлиса Теплякова
 
 
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