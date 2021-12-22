https://ria.ru/20211222/mgu-1764884811.html

Родители девятилетней студентки МГУ хотят подать в суд на психфак

Родители девятилетней студентки МГУ хотят подать в суд на психфак - РИА Новости, 22.12.2021

Родители девятилетней студентки МГУ хотят подать в суд на психфак

Евгений Тепляков, отец 9-летней студентки МГУ Алисы Тепляковой, заявил РИА Новости, что планирует подать в суд на факультет психологии из-за нарушений, которые, РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T12:53

2021-12-22T12:53

2021-12-22T13:56

общество

москва

алиса теплякова

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Евгений Тепляков, отец 9-летней студентки МГУ Алисы Тепляковой, заявил РИА Новости, что планирует подать в суд на факультет психологии из-за нарушений, которые, по его мнению, были допущены при проведении экзамена.Ранее в пресс-службе факультета психологии МГУ сообщили, что во вторник отец Алисы напал на завкафедрой из-за результатов девочки на экзамене "Введение в психологию". Как рассказали на факультете, Алиса сдавала экзамен, а папа ждал ее на посту охраны. Когда выяснилось, что девочка ответила неправильно и, расстроившись, выбежала из аудитории, мужчина попытался прорваться на факультет, но охране и сотрудникам удалось его задержать. Поскольку он кричал и угрожал сотрудникам и преподавателям, была вызвана полиция.По словам Теплякова, их уведомили об экзамене за три дня, учебная часть не рассказала ни про состав билетов, ни про критерии оценивания. "Процедура экзамена не соответствовала той, которая находится в рабочей программе специальности. Студент тянет билет и устно отвечает на два вопроса, но Алису заставили сдавать экзамен письменно и дали ей на это всего 20 минут", - рассказал Тепляков.По его словам, его не пускали к дочери, а ее целый час держали в кабинете, задавали большое количество дополнительных вопросов и не отпускали к отцу, несмотря на ее просьбы. По итогам экзамена девочке поставили "двойку"."Нарушения... длились на протяжении полугода, слова факультета о том, что они дружелюбные и что они Алису опекают, не соответствуют действительности. Поэтому мы не просто оспариваем оценку, а сама процедура экзамена была незаконна, и мы, скорее всего, будем обращаться в суд и в полицию по поводу действий факультета психологии. Мы уже направили обращения в Следственный комитет, в прокуратуру и в полицию", - сообщил Тепляков.Как в свою очередь сообщала пресс-служба психфака МГУ, с начала обучения "сложилась крайне дружелюбная обстановка по отношению к Алисе как среди преподавателей, так и среди студентов", девочка успешно начала учебный семестр. Однако с первых же дней учебы родители начали настаивать на необходимости ускоренного обучения студентки, при этом с 8 сентября девочка не посетила ни одного очного занятия без предоставления уважительных причин.Факультет психологии МГУ в связи с беспрецедентной ситуацией высказал беспокойство о состоянии девочки. По мнению факультета, все это не может не создавать потенциальную угрозу психологическому благополучию, психическому развитию и физическому здоровью 9-летнего ребенка.Москвичка Алиса Теплякова в восемь лет сдала ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, биологии и информатике. На факультете психологии МГУ выражали готовность принять собиравшуюся к ним абитуриентку, если она справится с вступительными экзаменами. Однако поступить на бюджетное место ей не удалось. Как заявил отец девочки, они заключили договор на платное обучение.

https://ria.ru/20211221/sessiya-1764638441.html

https://ria.ru/20211222/ekzamen-1764827700.html

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общество, москва, алиса теплякова