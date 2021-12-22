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https://ria.ru/20211222/melnik-1764833065.html
Украинский посол достал немцев, и те отправили его погулять
Посол Украины в Германии пожаловался, что немцы отправляют его "погулять" - РИА Новости, 22.12.2021
Украинский посол достал немцев, и те отправили его погулять
Представители немецких властей в кулуарных беседах часто игнорируют интересы Киева, из-за чего "отдельные" вопросы украинским дипломатам приходится поднимать... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T05:41
2021-12-22T05:46
в мире
украина
германия
андрей мельник
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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Представители немецких властей в кулуарных беседах часто игнорируют интересы Киева, из-за чего "отдельные" вопросы украинским дипломатам приходится поднимать "публично", об этом в интервью центру Ukrainian Prism заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник.Как заявил дипломат, Германия, "возможно и по праву", является великой культурной нацией. По его словам, для Киева это означает, что немцы могут себе позволить игнорировать "легитимные интересы или просьбы" от других государств, в том числе и Украины, и делают это "очень часто"."И мы с этим сталкиваемся, к сожалению, буквально ежедневно, когда ты приходишь куда-либо в МИД или другое министерство, ведомство канцлера, высказываешь свою позицию, свои аргументы, обращаешься с просьбой: "Поддержите, пожалуйста, есть такое дело". И очень часто ответ, который ты слышишь: "Ну, хорошо, спасибо, что пришли, но вот у нас есть такая линия, мы не будем ее менять"", - пожаловался Мельник.Он заявил, что украинским дипломатам не остается ничего другого, как выносить "отдельные" вопросы "в публичную плоскость". "Но если потом эти самые вопросы, которые мы перед этим задавали и на которые мы, так скажем, получали ответ "иди гуляй, мы лучше знаем", ставятся экспертами, представителями немецких СМИ, то тогда нужно давать аргументы и это делать публично", - сказал Мельник.При этом в ФРГ, по признанию украинского посла, к такому подходу "еще не привыкли". Как утверждает дипломат, Германия живет "по старым меркам и лекалам", когда "все делается подковерно, в закрытых кабинетах", а решения, которые имеют важное значение, "принимаются непублично в узком кругу". "Берлин - это для нас определенный полигон, площадка для испытания того, что может работать, а что нет", - добавил он.Накануне Мельник сообщил, что позиция ФРГ по поставкам Киеву оборонительного вооружения осталась прежней с приходом нового правительства. По его словам, шансы на то, что она изменится, "минимальны". При этом посол не исключил, что в переговорах с Германией о поставках вооружений возможности для Украины еще больше сузятся.
https://ria.ru/20211217/germaniya-1764334168.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211219/deputat-1764467954.html
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в мире, украина, германия, андрей мельник
05:41 22.12.2021 (обновлено: 05:46 22.12.2021)
 
Посол Украины в Германии пожаловался, что немцы отправляют его "погулять"

Посол Украины в Германии Мельник заявил, что Берлин часто игнорирует интересы Киева

© Фото : МЗС УкраїниПосол Украины в Германии Андрей Мельник
Посол Украины в Германии Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© Фото : МЗС України
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Представители немецких властей в кулуарных беседах часто игнорируют интересы Киева, из-за чего "отдельные" вопросы украинским дипломатам приходится поднимать "публично", об этом в интервью центру Ukrainian Prism заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник.
Как заявил дипломат, Германия, "возможно и по праву", является великой культурной нацией. По его словам, для Киева это означает, что немцы могут себе позволить игнорировать "легитимные интересы или просьбы" от других государств, в том числе и Украины, и делают это "очень часто".
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"И мы с этим сталкиваемся, к сожалению, буквально ежедневно, когда ты приходишь куда-либо в МИД или другое министерство, ведомство канцлера, высказываешь свою позицию, свои аргументы, обращаешься с просьбой: "Поддержите, пожалуйста, есть такое дело". И очень часто ответ, который ты слышишь: "Ну, хорошо, спасибо, что пришли, но вот у нас есть такая линия, мы не будем ее менять"", - пожаловался Мельник.
Он заявил, что украинским дипломатам не остается ничего другого, как выносить "отдельные" вопросы "в публичную плоскость". "Но если потом эти самые вопросы, которые мы перед этим задавали и на которые мы, так скажем, получали ответ "иди гуляй, мы лучше знаем", ставятся экспертами, представителями немецких СМИ, то тогда нужно давать аргументы и это делать публично", - сказал Мельник.
При этом в ФРГ, по признанию украинского посла, к такому подходу "еще не привыкли". Как утверждает дипломат, Германия живет "по старым меркам и лекалам", когда "все делается подковерно, в закрытых кабинетах", а решения, которые имеют важное значение, "принимаются непублично в узком кругу". "Берлин - это для нас определенный полигон, площадка для испытания того, что может работать, а что нет", - добавил он.
Накануне Мельник сообщил, что позиция ФРГ по поставкам Киеву оборонительного вооружения осталась прежней с приходом нового правительства. По его словам, шансы на то, что она изменится, "минимальны". При этом посол не исключил, что в переговорах с Германией о поставках вооружений возможности для Украины еще больше сузятся.
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