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https://ria.ru/20211222/medvedkov-1764889676.html
Максим Медведков: критика США импортозамещения в России выглядит надуманной
Максим Медведков: критика США импортозамещения в России выглядит надуманной - РИА Новости, 22.12.2021
Максим Медведков: критика США импортозамещения в России выглядит надуманной
Торговое представительство США на этой неделе упрекнуло Россию в нарушении норм Всемирной торговой организации, заявив, что российская программа... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T13:05
2021-12-22T13:05
интервью
сша
максим медведков
высшая школа экономики (вшэ)
россия
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Торговое представительство США на этой неделе упрекнуло Россию в нарушении норм Всемирной торговой организации, заявив, что российская программа импортозамещения не соответствует правилам глобальной торговли. С этими претензиями не согласен завкафедрой торговой политики НИУ ВШЭ Максим Медведков, который много лет был главным переговорщиком по присоединению России к ВТО. В блиц-интервью РИА Новости он рассказал о четырех направлениях импортозамещения в РФ, объяснил, зачем США публикуют доклад о соответствии политики России буквам ВТО, и должна ли наша страна на него реагировать, и как сами США пренебрегают правилами честной торговли и вынуждают РФ отвечать на эти вызовы. Беседовала Диляра Солнцева.– США обвинили Россию в нарушении норм ВТО по импортозамещению, обоснованы ли эти претензии?– Я бы разделил все наши программы импортозамещения на четыре части. Первая касается продовольствия, где мы реализуем нашу доктрину продовольственной безопасности, как это делают подавляющее большинство стран. Основа поддержки этой программы – субсидии, которые бюджет предоставляет на поддержку сельского хозяйства. Они полностью укладываются в наши обязательства, более того, объем этих субсидий фактически ниже, чем планка, которая нам разрешена обязательствами в ВТО. Поэтому здесь я не думаю, что претензии США могут иметь какое-то основание с точки зрения ВТО.Вторая часть наших программ связана с государственными закупками. В этой сфере для поддержки отечественных производителей правительство ограничивает возможность закупки импортируемых товаров, а в некоторых случаях просто их исключает. Но это то, на что мы имеем право, поскольку мы не являемся стороной соответствующего соглашения в ВТО о госзакупках, то теоретически мы можем все деньги, которые бюджет тратит на госзакупки, тратить в России.Третье направление касается сразу нескольких секторов промышленности. Здесь поддержка осуществляется, как правило, в форме субсидий, но это тоже не запрещенная ВТО мера. Правительство не ограничивает доступ на рынок иностранных товаров, но поддерживает тех, кто инвестирует в их производство в России.Четвертый элемент – это критическая инфраструктура, например, информационные системы, телекоммуникационные сети, системы управления. Здесь правительство ограничивает применение импортных компонентов или готовых изделий. В основном это касается электроники. Но так делают многие страны, в том числе и США, поскольку речь в конечном счете идет о национальной безопасности.В ВТО совсем мало стран, которые вообще ничего бы не нарушали. В докладе США есть много критики, и некоторые ее элементы заслуживают обсуждения. Но вряд ли это касается импортозамещения с точки зрения правил ВТО, поскольку программы, которые в России реализуются, в целом не выходят за "рамки приличия".– А зачем США опубликовали этот доклад?– Они обязаны это делать, у них есть законодательное требование периодически выпускать такой доклад для проверки выполнения Россией своих обязательств по ВТО. Этот закон принят одновременно с отменой поправки Джексона Веника в 2012 году. Эта поправка давала США возможность применять дискриминационный режим в отношении российских товаров и была отменена после нашего присоединения к ВТО.– Должна ли Россия на него реагировать?– Формально мы не должны реагировать. Каждая страна имеет право делать то, что считает нужным. Но все обычно изучают позицию своих торговых партнеров, чтобы понять, есть ли там проблемы, или нет.– Готовит ли Россия такой доклад в отношении США?– Насколько я знаю, такого публичного доклада мы не делаем, у нас есть аналитика торговой политики США, но она не делается в рамках законодательных требований. А если бы мы делали, то тоже нашли бы, что критиковать. Один из классических примеров – это самолет МС-21, который у нас полетел, но мы знаем, что именно США запретили поставку определенного компонента для этого самолета, и мы вынуждены были производить его сами. США не объяснили с точки зрения ВТО свои действия – самолет ведь гражданский, не военный. Поэтому критика США российского импортозамещения кажется надуманной.Они сознательно разрушают производственные цепочки с участием российских и американских компаний, а потом говорят, что мы не должны искать у себя дома замену американскому компоненту. Тем более у США есть собственная программа по возвращению производственных мощностей на территорию страны – Reshoring. Если мы назовем свою программу импортозамещения программой решоринга, может, и критиковать будет нечего.
https://ria.ru/20211222/importozameschenie-1764826993.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211222/ssha-1764851652.html
https://ria.ru/20211222/vto-1764883736.html
сша
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интервью, сша, максим медведков, высшая школа экономики (вшэ), россия
13:05 22.12.2021
 

Максим Медведков: критика США импортозамещения в России выглядит надуманной

CC BY-SA 2.0 / WTO/Studio Casagrande / Accession of Russia to the WTOЗавкафедрой торговой политики НИУ ВШЭ Максим Медведков
Завкафедрой торговой политики НИУ ВШЭ Максим Медведков - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
CC BY-SA 2.0 / WTO/Studio Casagrande / Accession of Russia to the WTO
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Торговое представительство США на этой неделе упрекнуло Россию в нарушении норм Всемирной торговой организации, заявив, что российская программа импортозамещения не соответствует правилам глобальной торговли. С этими претензиями не согласен завкафедрой торговой политики НИУ ВШЭ Максим Медведков, который много лет был главным переговорщиком по присоединению России к ВТО. В блиц-интервью РИА Новости он рассказал о четырех направлениях импортозамещения в РФ, объяснил, зачем США публикуют доклад о соответствии политики России буквам ВТО, и должна ли наша страна на него реагировать, и как сами США пренебрегают правилами честной торговли и вынуждают РФ отвечать на эти вызовы. Беседовала Диляра Солнцева.
– США обвинили Россию в нарушении норм ВТО по импортозамещению, обоснованы ли эти претензии?
– Я бы разделил все наши программы импортозамещения на четыре части. Первая касается продовольствия, где мы реализуем нашу доктрину продовольственной безопасности, как это делают подавляющее большинство стран. Основа поддержки этой программы – субсидии, которые бюджет предоставляет на поддержку сельского хозяйства. Они полностью укладываются в наши обязательства, более того, объем этих субсидий фактически ниже, чем планка, которая нам разрешена обязательствами в ВТО. Поэтому здесь я не думаю, что претензии США могут иметь какое-то основание с точки зрения ВТО.
Выставка Импортозамещение - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
00:48
США раскритиковали Россию за импортозамещение
Вторая часть наших программ связана с государственными закупками. В этой сфере для поддержки отечественных производителей правительство ограничивает возможность закупки импортируемых товаров, а в некоторых случаях просто их исключает. Но это то, на что мы имеем право, поскольку мы не являемся стороной соответствующего соглашения в ВТО о госзакупках, то теоретически мы можем все деньги, которые бюджет тратит на госзакупки, тратить в России.
Третье направление касается сразу нескольких секторов промышленности. Здесь поддержка осуществляется, как правило, в форме субсидий, но это тоже не запрещенная ВТО мера. Правительство не ограничивает доступ на рынок иностранных товаров, но поддерживает тех, кто инвестирует в их производство в России.
Четвертый элемент – это критическая инфраструктура, например, информационные системы, телекоммуникационные сети, системы управления. Здесь правительство ограничивает применение импортных компонентов или готовых изделий. В основном это касается электроники. Но так делают многие страны, в том числе и США, поскольку речь в конечном счете идет о национальной безопасности.
В ВТО совсем мало стран, которые вообще ничего бы не нарушали. В докладе США есть много критики, и некоторые ее элементы заслуживают обсуждения. Но вряд ли это касается импортозамещения с точки зрения правил ВТО, поскольку программы, которые в России реализуются, в целом не выходят за "рамки приличия".
Штаб-квартира ВТО в Женеве - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
10:38Сказано в эфире
Экономист: США недовольны импортозамещением? Значит, все делаем правильно
– А зачем США опубликовали этот доклад?
– Они обязаны это делать, у них есть законодательное требование периодически выпускать такой доклад для проверки выполнения Россией своих обязательств по ВТО. Этот закон принят одновременно с отменой поправки Джексона Веника в 2012 году. Эта поправка давала США возможность применять дискриминационный режим в отношении российских товаров и была отменена после нашего присоединения к ВТО.
– Должна ли Россия на него реагировать?
– Формально мы не должны реагировать. Каждая страна имеет право делать то, что считает нужным. Но все обычно изучают позицию своих торговых партнеров, чтобы понять, есть ли там проблемы, или нет.
– Готовит ли Россия такой доклад в отношении США?
– Насколько я знаю, такого публичного доклада мы не делаем, у нас есть аналитика торговой политики США, но она не делается в рамках законодательных требований. А если бы мы делали, то тоже нашли бы, что критиковать. Один из классических примеров – это самолет МС-21, который у нас полетел, но мы знаем, что именно США запретили поставку определенного компонента для этого самолета, и мы вынуждены были производить его сами. США не объяснили с точки зрения ВТО свои действия – самолет ведь гражданский, не военный. Поэтому критика США российского импортозамещения кажется надуманной.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
12:51
В Кремле прокомментировали утверждения об отходе России от норм ВТО
Они сознательно разрушают производственные цепочки с участием российских и американских компаний, а потом говорят, что мы не должны искать у себя дома замену американскому компоненту. Тем более у США есть собственная программа по возвращению производственных мощностей на территорию страны – Reshoring. Если мы назовем свою программу импортозамещения программой решоринга, может, и критиковать будет нечего.
 
ИнтервьюСШАМаксим МедведковВысшая школа экономики (ВШЭ)Россия
 
 
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