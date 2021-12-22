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Мы все умрём. Но это не точно
Подкаст о современной науке, ее достижениях и провалах. Вместе с гостями разбираем новейшие научные открытия, возможности, которые они дают, и опасности, которыми могут грозить человечеству.
https://ria.ru/20211222/meditsina-1764329948.html
Нейросети заменят врачей? ИИ в медицине: реабилитация, поддержка и прогноз
Нейросети заменят врачей? ИИ в медицине: реабилитация, поддержка и прогноз - РИА Новости, 22.12.2021
Нейросети заменят врачей? ИИ в медицине: реабилитация, поддержка и прогноз
Спасти недоношенного ребенка. Реабилитировать человека после инсульта. Предсказать заболевание задолго до его появления. Как врачам еще сможет помочь искусственный интеллект? "Врачи очень обижаются, когда слышат, что ИИ их заменит": всегда ли холодный расчёт машины лучше интуиции и чутья живого специалиста? И точно ли машина не допускает ошибок?
2021-12-22T14:00
2021-12-22T14:00
мы все умрём. но это не точно
общество
технологии
медицина
наука
здоровье - общество
сибирский государственный медицинский университет
здоровье
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Нейросети заменять врачей? ИИ в медицине: реабилитация, поддержка и прогноз
Спасти недоношенного ребенка. Реабилитировать человека после инсульта. Предсказывать заболевание задолго до его появления. Как врачам еще сможет помочь искусственный интеллект? "Врачи очень обижаются, когда слышат, что ИИ их заменит": всегда ли холодный расчёт машины лучше интуиции и чутья живого специалиста? И точно ли машина не допускает ошибок?
audio/mpeg
Нейросети заменять врачей? ИИ в медицине: реабилитация, поддержка и прогноз
Спасти недоношенного ребенка. Реабилитировать человека после инсульта. Предсказывать заболевание задолго до его появления. Как врачам еще сможет помочь искусственный интеллект? "Врачи очень обижаются, когда слышат, что ИИ их заменит": всегда ли холодный расчёт машины лучше интуиции и чутья живого специалиста? И точно ли машина не допускает ошибок?
audio/mpeg
Симуляция операции и диагностика попавшего под завал человека: как еще эффективно применять VR и AR технологии в медицине? Где уже сегодня используют 3D-модели органов?О том, как искусственный интеллект сможет помогать врачам принимать решения, рассказал Иван Толмачев - кандидат медицинских наук, доцент кафедры медицинской и биологической кибернетики Сибирского государственного медицинского университета и руководитель стратегического проекта СибГМУ программы "Приоритет-2030" "Бионические цифровые платформы".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты__________Эпизод подготовил Артём БуфтякМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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общество, технологии, медицина, наука, здоровье - общество, сибирский государственный медицинский университет, здоровье, нейрофизиология, врачи, наука и инновации, наука в университете, университетская наука, подкаст, искусственный интеллект, нейробиология, аудио
14:00 22.12.2021
 

Нейросети заменят врачей? ИИ в медицине: реабилитация, поддержка и прогноз

Мы все умрём. Но это не точно
Нейросети заменять врачей? ИИ в медицине: реабилитация, поддержка и прогноз
14:00
Читать ria.ru в
Спасти недоношенного ребенка. Реабилитировать человека после инсульта. Предсказать заболевание задолго до его появления. Как врачам еще сможет помочь искусственный интеллект? "Врачи очень обижаются, когда слышат, что ИИ их заменит": всегда ли холодный расчёт машины лучше интуиции и чутья живого специалиста? И точно ли машина не допускает ошибок?
Симуляция операции и диагностика попавшего под завал человека: как еще эффективно применять VR и AR технологии в медицине? Где уже сегодня используют 3D-модели органов?
О том, как искусственный интеллект сможет помогать врачам принимать решения, рассказал Иван Толмачев - кандидат медицинских наук, доцент кафедры медицинской и биологической кибернетики Сибирского государственного медицинского университета и руководитель стратегического проекта СибГМУ программы "Приоритет-2030" "Бионические цифровые платформы".
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
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Эпизод подготовил Артём Буфтяк
Монтаж Анастасии Паниоти
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Мы все умрём. Но это не точноОбществоТехнологииМедицинаНаукаЗдоровье - ОбществоСибирский государственный медицинский университетЗдоровьенейрофизиологияврачиНаука и инновацииНаука в университетеУниверситетская наукаПодкастИскусственный интеллектНейробиология
 
 
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