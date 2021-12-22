https://ria.ru/20211222/mchs-1764892023.html

В Кремле опровергли назначение нового главы МЧС

В Кремле опровергли назначение нового главы МЧС - РИА Новости, 22.12.2021

В Кремле опровергли назначение нового главы МЧС

Президент РФ Владимир Путин не определился с кандидатурой главы МЧС, сейчас работает исполняющий обязанности министра, сообщил пресс-секретарь главы государства РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T13:14

2021-12-22T13:14

2021-12-22T13:14

политика

владимир путин

дмитрий песков

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

александр чуприян

евгений зиничев

россия

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не определился с кандидатурой главы МЧС, сейчас работает исполняющий обязанности министра, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Как вы знаете, до сих пор указа президента не было, президент его не подписывал, когда президент определится и подпишет документ, мы сообщим об этом. Заранее мы никогда не анонсируем кадровые вопросы", - сказал Песков на вопрос о кандидатуре главы МЧС.По словам Пескова, он не может сказать, могут ли рассчитывать спасатели, что встретят нового министра в свой профессиональный праздник 27 декабря, потому что это зависит от решения президента. "Сейчас полностью работает исполняющий обязанности министра", - добавил он.Глава МЧС Евгений Зиничев погиб 8 сентября на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника. Ему было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году. Президент России своим указом присвоил Зиничеву звание Героя России посмертно. Врио главы МЧС стал Александр Чуприян, занимавший должность первого заместителя министра.

https://ria.ru/20210908/chupriyan-1749184196.html

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политика, владимир путин, дмитрий песков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр чуприян, евгений зиничев, россия