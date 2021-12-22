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Песков объяснил выбор "Манежа" для пресс-конференции Путина
Песков объяснил выбор "Манежа" для пресс-конференции Путина - РИА Новости, 22.12.2021
Песков объяснил выбор "Манежа" для пресс-конференции Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил выбор центрального выставочного зала "Манеж" для пресс-конференции Владимира Путина: по его словам, в... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T21:52
2021-12-22T21:52
общество
владимир путин
дмитрий песков
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
манеж
россия
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил выбор центрального выставочного зала "Манеж" для пресс-конференции Владимира Путина: по его словам, в пандемию первостепенной заботой является безопасность и здоровье президента, а в "Манеже" больше места."Были определённые требования Роспотребнадзора, должна была быть обеспечена определённая дистанция между рядами и между каждым местом, которое занимает журналист, и между этими рядами и президентом. Поэтому во исполнение этих требований Роспотребнадзора - а все-таки это, наверное, первостепенная забота, безопасность и здоровье президента - мы выбрали просто зал побольше", - сказал Песков в эфире канала "Россия 24".По его словам, в Кремле пока не знают, на какой период для проведения пресс-конференций президента выбран "Манеж"."Потом, когда все нормализуется, вернётся на круги своя, даст бог, переедем обратно", - добавил Песков.
https://ria.ru/20211222/press-konferentsiya-1765001780.html
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общество, владимир путин, дмитрий песков, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), манеж, россия
21:52 22.12.2021
 
Песков объяснил выбор "Манежа" для пресс-конференции Путина

Пресс-секретарь президента Песков объяснил выбор "Манежа" для пресс-конференции Путина

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил выбор центрального выставочного зала "Манеж" для пресс-конференции Владимира Путина: по его словам, в пандемию первостепенной заботой является безопасность и здоровье президента, а в "Манеже" больше места.
"Были определённые требования Роспотребнадзора, должна была быть обеспечена определённая дистанция между рядами и между каждым местом, которое занимает журналист, и между этими рядами и президентом. Поэтому во исполнение этих требований Роспотребнадзора - а все-таки это, наверное, первостепенная забота, безопасность и здоровье президента - мы выбрали просто зал побольше", - сказал Песков в эфире канала "Россия 24".
По его словам, в Кремле пока не знают, на какой период для проведения пресс-конференций президента выбран "Манеж".
"Потом, когда все нормализуется, вернётся на круги своя, даст бог, переедем обратно", - добавил Песков.
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ОбществоВладимир ПутинДмитрий ПесковФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МанежРоссия
 
 
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