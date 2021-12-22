https://ria.ru/20211222/logistika-1764837293.html

ИТОГИ ГОДА: Российская логистика попала в турбулентность

ИТОГИ ГОДА: Российская логистика попала в турбулентность - РИА Новости, 22.12.2021

ИТОГИ ГОДА: Российская логистика попала в турбулентность

Пандемия коронавируса второй год оказывает серьезное воздействие на все сферы экономики, крайне ощутимо она прошлась по доставке грузов. Возникший на фоне... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T08:23

2021-12-22T08:23

2021-12-22T08:23

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Пандемия коронавируса второй год оказывает серьезное воздействие на все сферы экономики, крайне ощутимо она прошлась по доставке грузов. Возникший на фоне отложенного спроса бум на перевозку товаров привёл к дестабилизации логистических цепочек не только в России, но и во всем мире. Опрошенные РИА Новости эксперты рассказали о том, как изменилась доставка грузов в уходящем году и чего ожидать в будущем.Как рассказали в "РЖД Логистике" (входит в РЖД), в 2021 году сильнее всего ощутил турбулентность сегмент морских перевозок, стоимость которых по сравнению с началом 2020 года выросла в шесть раз, а срок доставки - в два-четыре раза из-за заторов в портах на фоне возросшего спроса на логистические услуги.Подтверждают это и в транспортной группе Fesco: разбалансировка цепочек поставок привела к росту простоев судов, нарушению расписания и задержкам с доставкой грузов. Грузовладельцы искали варианты ускорения доставки, использовали новые маршруты - наблюдался активный рост потока через порты Дальнего Востока. "Возможно, больший рост перевозок можно было бы увидеть при отсутствии ковидных ограничений в портах Китая и на сухопутных границах, а также энергокризиса в Китае", - рассказали в компании.Обострилась проблема в ноябре, когда дальневосточные порты были загружены импортными товарами на фоне роста транзитных перевозок из Китая. Нормализовать возникшие заторы удалось к декабрю. В "РЖД Логистике" также напомнили о мартовском инциденте с четырёхсотметровым контейнеровозом Ever Given, перегородившем важнейшую транспортную артерию Земли – Суэцкий канал. Это стоило мировой логистике миллионы долларов в сутки.Альтернатива в колесахВпрочем, логистический кризис хотя и значительно повлиял на мировую экономику, однако не всегда отрицательно, считают в транспортно-логистическом холдинге - группе "Дело". Несмотря на уже названные проблемы, логистические цепочки, "уперевшись в одном месте в непроницаемую стену в виде затаренных портов Юго-Восточной Азии", нашли альтернативный и относительно свободный путь через территорию РФ – по железной дороге. Так, за три квартала 2021 года железнодорожный транзит контейнеров вырос на 47%, по итогам года может превысить 1 миллион ДФЭ, что станет абсолютным рекордом."Если учесть, что каждый контейнер, перевезённый транзитом через нашу страну, в среднем оставляет здесь 10 тысяч долларов профита, можно посчитать, насколько логистический кризис в других местах оказался выгодным для российской экономики", - утверждают в компании. Такого же мнения придерживаются и в "РЖД Логистике", добавляя, что дальнейший рост железнодорожных грузоперевозок сейчас сдерживается только более низкими темпами развития инфраструктуры, пограничными ограничениями отдельных стран из-за COVID-19, консервативными санитарными нормами, таможенными процедурами и государственным регулированием.Контейнеры вырвались впередВ группе "Дело" полагают, что и без описываемых логистических проблем контейнерные перевозки бы выросли, о чём свидетельствует объективное развитие рынка, связанное с продолжающимся ростом контейнеризации. "Перевозки контейнерных грузов в мире последние 50 лет росли темпами 11% в год, в России в последние годы превышали 10%. В этом году контейнерный рынок, по прогнозам, в среднем вырастет на 14%. Хотя с третьего квартала фиксируется замедление до, ориентировочно, 11,4%. По прогнозам наших специалистов, рынок контейнерных перевозок в следующем году вырастет на те же доковидные 10-11%", - комментируют в компании.По прогнозам "Института проблем естественных монополий", перевозки контейнеров на сети РЖД в конце 2021 года вырастут на 11% по сравнению с 2020 годом, до 6,4 миллиона ДФЭ, в следующем году продолжат рост и могут превысить семь миллионов ДФЭ.По мнению Fesco, контейнерный рынок не исчерпал своего потенциала роста и, по ожиданиям компании, в следующем году рост рынка продолжится, но более умеренными темпами. В "РЖД Логистике" дают оптимистичный прогноз, полагая, что дисбаланс в цепочках поставок продлится весь будущий год, поэтому РФ необходимо "воспользоваться сложившейся ситуацией и нарастить объем транзитных перевозок по маршруту Китай–Европа еще как минимум на 50% к текущим объемам".Застряли в ограниченияхГоворя о сохранении в 2022 году проблем, возникших в этом году, участники рынка считают, что останутся трудности с введением карантинных мер на погранпереходах, ограничением со стороны Китая на некоторые виды грузов, а также ряда инфраструктурных затруднений, связанных с пропускной способностью сети РЖД, подходов к портам и погранпереходам. "Такая турбулентная ситуация может продолжаться весь год", - отмечают в "РЖД Логистике".В группе "Дело" также прогнозируют, что сохранится недопуск операторов на отдельные транзитные направления. "Высокие цены на фрахт контейнеров, по прогнозам группы, сохранятся весь 2022 год, а к доковидным значениям, как ожидают аналитики, не вернутся уже никогда", - заключили в компании.

https://sn.ria.ru/20211125/fudshering-1760781779.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210328/eksport-1603187316.html

https://ria.ru/20211221/ocheredi-1764643531.html

https://ria.ru/20211110/perevozki-1758419808.html

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экономика, европа, ржд, fesco, ржд логистика, россия