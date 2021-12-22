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Госдума приняла закон об уголовном наказании для лихачей на дорогах
Госдума приняла закон об уголовном наказании для лихачей на дорогах - РИА Новости, 22.12.2021
Госдума приняла закон об уголовном наказании для лихачей на дорогах
Госдума приняла во втором и сразу в третьем чтениях законопроект о введении уголовного наказания за агрессивное вождение. РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T12:14
2021-12-22T12:14
2021-12-22T15:09
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Госдума приняла во втором и сразу в третьем чтениях законопроект о введении уголовного наказания за агрессивное вождение.Документ подготовили представители всех пяти парламентских фракций: Владимир Васильев, Дмитрий Вяткин, Алексей Ткачев и Ирина Панькина от "Единой России", Ярослав Нилов и Василий Власов от ЛДПР, Олег Нилов от "Справедливой России — За правду" и Владислав Даванков от "Новых людей".Изменения вносятся в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. Закон устанавливает уголовную ответственность за превышение допустимой скорости на величину более 60 километров в час либо выезд на встречную полосу или на трамвайные пути встречного направления (за исключением случаев объезда препятствия). Его действие распространяется на водителей, которых уже неоднократно подвергали административному наказанию и лишали удостоверения за любое из аналогичных правонарушений.Наказанием станет штраф от 200 до 300 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет.Нормы не будут распространяться на нарушения, выявленные дорожными камерами, а делами займутся районные суды.
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общество, госдума рф, авто, россия
12:14 22.12.2021 (обновлено: 15:09 22.12.2021)
Госдума приняла закон об уголовном наказании для лихачей на дорогах
Госдума приняла закон об уголовном наказании за агрессивное вождение на дорогах
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Госдума
приняла во втором и сразу в третьем чтениях законопроект о введении уголовного наказания за агрессивное вождение.
Документ подготовили представители всех пяти парламентских фракций: Владимир Васильев
, Дмитрий Вяткин
, Алексей Ткачев и Ирина Панькина от "Единой России
", Ярослав Нилов
и Василий Власов от ЛДПР
, Олег Нилов
от "Справедливой России — За правду" и Владислав Даванков от "Новых людей".
Изменения вносятся в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. Закон устанавливает уголовную ответственность за превышение допустимой скорости на величину более 60 километров в час либо выезд на встречную полосу или на трамвайные пути встречного направления (за исключением случаев объезда препятствия). Его действие распространяется на водителей, которых уже неоднократно подвергали административному наказанию и лишали удостоверения за любое из аналогичных правонарушений.
Наказанием станет штраф от 200 до 300 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет.
Нормы не будут распространяться на нарушения, выявленные дорожными камерами, а делами займутся районные суды.