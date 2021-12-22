SputnikPro провел итоговую лекцию для дальнего зарубежья в 2021 году
© РИА Новости / Владимир ТрефиловSputnikPro провел итоговую лекцию для дальнего зарубежья в 2021 году
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Состоялся итоговый в этом году мастер-класс просветительского проекта SputnikPro для университета К.Р. Мангалам (KRMU) из индийского штата Харьяна. В онлайн-лекции приняли участие 38 студентов отделения журналистики и массовых коммуникаций. К ним также присоединились их сокурсники, обучающиеся на отделении английской филологии.
Темой мастер-класса стали фактчекинг и феномен фейкньюз. Перед собравшимися выступили руководитель хаба в Нью-Дели Ольга Дычева и представители Дирекции новых медиа Наталия Шашина и Игорь Кривицкий. Спикеры рассказали слушателям об основных признаках фейков, о том, как они распространяются, о псевдонаучных новостях, роли мессенджеров в распространении фейкньюз и фейковых сайтах, на которые ссылаются как на источник. Мероприятие организовано хабом Sputnik в Нью-Дели.
15 декабря, 17:24SputnikPro завершил серию экспериментальных лекций для ведущих вузов
Старший преподаватель Тарун Джоши отметил: "Я хотел бы подчеркнуть, что данная сессия была очень интерактивной, что сделало ее незабываемой. Спикеры детально ответили на все вопросы студентов и прекрасно проиллюстрировали свое выступление и ответы примерами. Я уверен, что студенты отлично поняли весь материал, с нетерпением ждем лекций в новом году".
Руководитель хаба Sputnik в Нью-Дели Ольга Дычева добавила: "Очень приятно, что предновогодний мастер-класс SputnikPro мы провели для университета KR Mangalam– нашего нового партнера, присоединившегося к проекту в 2021 году. Мы видим большой смысл в работе с молодыми журналистами из Индии и перспективы для развития в будущем".
Директор по международному сотрудничеству SputnikВасилий Пушков подытожил: "Проект SputnikPro в 2021 году расширился и географически, и по количеству форматов. Мы видим потребность и интерес к проекту у наших партнеров в Индии, Африке, Латинской Америке, Европе, на Ближнем Востоке и других регионах, и для нас это стимул для постоянного развития".
Мастер-класс для KRMU стал завершающим мероприятием для дальнего зарубежья в 2021 году в серии SputnikPro. Всего с января эксперты медиагруппы прочитали более 70 лекций для студентов и молодых журналистов из более чем 20 стран – Индии, Китая, Мексики, Аргентины, Монголии, Индонезии, ЮАР, Пакистана и многих других.
Университет К.Р. Мангалам (KRMU) – частный университет, основанный в 2013 году в штате Харьяна (Индия). На сегодняшний день там обучается почти 2000 студентов. Основные специальности: инженерия, технологии, медицина, журналистика, юриспруденция, дизайн, экономика.
SputnikPro– проект Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как медиаменеджеры Sputnik, так и другие известные российские эксперты. На сессиях обсуждают различные аспекты журналисткой профессии, включая производство мультимедийного контента, работу в социальных сетях, привлечение трафика на новостные ресурсы и многое другое. С марта 2018 года в мастер-классах SputnikPro приняли участие более 5000 слушателей из 80+ государств.
Sputnik – международное информационное агентство и радио - часть российской медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 50 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях превышает 26 миллионов. Головной офис Sputnik находится в Москве.