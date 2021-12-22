13:45 22.12.2021 (обновлено: 15:13 22.12.2021)
США скоро уйдут из Сирии, заявил Лавров
Глава МИД Лавров заявил, что США скоро уйдут из Сирии, поскольку им там "некомфортно"
© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Carlos LopezМорские пехотинцы США на базе международной коалиции Эт-Танф в провинции Хомс, Сирия
© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Carlos Lopez
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. США скоро уйдут из Сирии, поскольку им там "некомфортно", а пока Россия успешно ведет с ними диалог по линии военных, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Вот здесь надо просто понимать, что в конечном итоге уйдут оттуда (из Сирии) американцы. Они сейчас там больше получают проблем..., они вводят свои порядки, но реально не могут обеспечивать жизнедеятельность этих структур. И к тому же там среди беженцев накопилось немало бандитов и террористов... Я думаю, американцы понимают, что им там некомфортно, неудобно, но пока они там есть, у нас диалог по линии военных идет достаточно эффективно, и с точки зрения предотвращения непреднамеренных инцидентов. И есть такие консультации достаточно доверительные по обмену мнениями относительно политического процесса и перспектив выполнения резолюции Совета безопасности (ООН)", - сказал он в интервью Russia Today.
Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии - в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие сирийские месторождения нефти и газа. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.
Лавров подчеркнул, что Россия готова помогать курдам в обеспечении учета интересов этого национального меньшинства.
"Я убежден, что курды должны занять принципиальную позицию, и мы готовы им в этом помогать, они приезжают к нам... Мы объясняем нашим турецким коллегам, что мы совсем не хотим подпитывать какие-то негативные для Турции тенденции, напротив, наша задача - помочь обеспечить на практике требование уважения суверенитета территориальной целостности Сирии. И конечно же, учет интересов национальных меньшинств - это одно из ключевых условий", - отметил он.
В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Нур-Султане, известные как "астанинский" формат (по прежнему названию столицы Казахстана), ведутся с 2017 года, а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве и основной задачей которого является подготовка конституционной реформы.
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