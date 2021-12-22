Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
https://ria.ru/20211222/lavrov-1764898789.html
США скоро уйдут из Сирии, заявил Лавров
США скоро уйдут из Сирии, заявил Лавров - РИА Новости, 22.12.2021
США скоро уйдут из Сирии, заявил Лавров
США скоро уйдут из Сирии, поскольку им там "некомфортно", а пока Россия успешно ведет с ними диалог по линии военных, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T13:45
2021-12-22T15:13
война в сирии
в мире
казахстан
совет безопасности оон
сергей лавров
нур-султан
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764170013_0:77:3072:1805_1920x0_80_0_0_e62620b1e00aeac038df0640e17101bd.jpg
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. США скоро уйдут из Сирии, поскольку им там "некомфортно", а пока Россия успешно ведет с ними диалог по линии военных, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Вот здесь надо просто понимать, что в конечном итоге уйдут оттуда (из Сирии) американцы. Они сейчас там больше получают проблем..., они вводят свои порядки, но реально не могут обеспечивать жизнедеятельность этих структур. И к тому же там среди беженцев накопилось немало бандитов и террористов... Я думаю, американцы понимают, что им там некомфортно, неудобно, но пока они там есть, у нас диалог по линии военных идет достаточно эффективно, и с точки зрения предотвращения непреднамеренных инцидентов. И есть такие консультации достаточно доверительные по обмену мнениями относительно политического процесса и перспектив выполнения резолюции Совета безопасности (ООН)", - сказал он в интервью Russia Today.Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии - в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие сирийские месторождения нефти и газа. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.Лавров подчеркнул, что Россия готова помогать курдам в обеспечении учета интересов этого национального меньшинства.В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Нур-Султане, известные как "астанинский" формат (по прежнему названию столицы Казахстана), ведутся с 2017 года, а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве и основной задачей которого является подготовка конституционной реформы.
https://ria.ru/20211221/ssha-1764723670.html
https://ria.ru/20211217/delta-1764099607.html
казахстан
нур-султан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764170013_51:0:2782:2048_1920x0_80_0_0_e19428f5129a114ac5a9a34c226cfb77.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, казахстан, совет безопасности оон, сергей лавров, нур-султан, россия
13:45 22.12.2021 (обновлено: 15:13 22.12.2021)
 
США скоро уйдут из Сирии, заявил Лавров

Глава МИД Лавров заявил, что США скоро уйдут из Сирии, поскольку им там "некомфортно"

© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Carlos LopezМорские пехотинцы США на базе международной коалиции Эт-Танф в провинции Хомс, Сирия
Морские пехотинцы США на базе международной коалиции Эт-Танф в провинции Хомс, Сирия - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Carlos Lopez
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. США скоро уйдут из Сирии, поскольку им там "некомфортно", а пока Россия успешно ведет с ними диалог по линии военных, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Вот здесь надо просто понимать, что в конечном итоге уйдут оттуда (из Сирии) американцы. Они сейчас там больше получают проблем..., они вводят свои порядки, но реально не могут обеспечивать жизнедеятельность этих структур. И к тому же там среди беженцев накопилось немало бандитов и террористов... Я думаю, американцы понимают, что им там некомфортно, неудобно, но пока они там есть, у нас диалог по линии военных идет достаточно эффективно, и с точки зрения предотвращения непреднамеренных инцидентов. И есть такие консультации достаточно доверительные по обмену мнениями относительно политического процесса и перспектив выполнения резолюции Совета безопасности (ООН)", - сказал он в интервью Russia Today.
Бомбардировка Белграда силами НАТО в 1999 году - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
Вчера, 14:29
Путин напомнил США о судьбе Югославии, Ирака и Сирии
Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии - в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие сирийские месторождения нефти и газа. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.
Лавров подчеркнул, что Россия готова помогать курдам в обеспечении учета интересов этого национального меньшинства.
"Я убежден, что курды должны занять принципиальную позицию, и мы готовы им в этом помогать, они приезжают к нам... Мы объясняем нашим турецким коллегам, что мы совсем не хотим подпитывать какие-то негативные для Турции тенденции, напротив, наша задача - помочь обеспечить на практике требование уважения суверенитета территориальной целостности Сирии. И конечно же, учет интересов национальных меньшинств - это одно из ключевых условий", - отметил он.
В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Нур-Султане, известные как "астанинский" формат (по прежнему названию столицы Казахстана), ведутся с 2017 года, а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве и основной задачей которого является подготовка конституционной реформы.
Солдаты США на марше - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
17 декабря, 08:00
"Они — военные преступники". Что элитный спецназ США устроил в Сирии
 
Война в СирииВ миреКазахстанСовет Безопасности ООНСергей ЛавровНур-СултанРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:09Корабль "Прогресс М-УМ" отстыковался от МКС после доставки модуля
02:08Невролог рассказал, почему может болеть голова на морозе
01:35В Литве призвали НАТО не обсуждать предложения России по безопасности
01:16В Пенсионном фонде напомнили об условиях назначения пенсии
01:14На Украине сотни тысяч женщин поставят на воинский учет
00:52Попавшая на "Миротворец" девочка из ЛНР обратилась к Совбезу ООН
00:42Председатель ОБСЕ и глава дипломатии ЕС обсудили деэскалацию на Украине
00:37Елка выпустила песню про "Новый год"
00:33Адвокат Клюшина заявил, что западные спецслужбы искали подходы к бизнесмену
00:15США в ООН пригрозили России "масштабными последствиями" из-за Украины
23:52Сбежавший из Польши солдат оценил слова о том, что он агент КГБ Белоруссии
23:49В Ереване заявили, что готовы участвовать во встрече формата "3+3" в Анкаре
23:48В России создали тест, способный сразу выявлять “омикрон”
23:45В России стартует пилотный проект по реабилитации детей-инвалидов
23:40Медицинский регулятор США одобрил таблетку от COVID-19 компании Pfizer
23:40В Москве прошла громкая премьера фильма "Чемпион мира"
23:35В Госдуме предложили ужесточить наказание за нападение на медиков
23:32Грызлов назвал "десять шагов" Киева по Донбассу имитацией активности
23:27Киев отказался открыть КПП в праздники в Донбассе, заявили в ДНР
23:25Украинские военные впервые провели стрельбы из Javelin в Донбассе
Лента новостейМолния
Корабль "Прогресс М-УМ" отстыковался от МКС после доставки модуляНевролог рассказал, почему может болеть голова на морозеВ Литве призвали НАТО не обсуждать предложения России по безопасностиВ Пенсионном фонде напомнили об условиях назначения пенсииНа Украине сотни тысяч женщин поставят на воинский учетПопавшая на "Миротворец" девочка из ЛНР обратилась к Совбезу ООНПредседатель ОБСЕ и глава дипломатии ЕС обсудили деэскалацию на УкраинеЕлка выпустила песню про "Новый год" Адвокат Клюшина заявил, что западные спецслужбы искали подходы к бизнесменуСША в ООН пригрозили России "масштабными последствиями" из-за УкраиныСбежавший из Польши солдат оценил слова о том, что он агент КГБ БелоруссииВ Ереване заявили, что готовы участвовать во встрече формата "3+3" в АнкареВ России создали тест, способный сразу выявлять “омикрон”В России стартует пилотный проект по реабилитации детей-инвалидовМедицинский регулятор США одобрил таблетку от COVID-19 компании PfizerВ Москве прошла громкая премьера фильма "Чемпион мира"В Госдуме предложили ужесточить наказание за нападение на медиковГрызлов назвал "десять шагов" Киева по Донбассу имитацией активностиКиев отказался открыть КПП в праздники в Донбассе, заявили в ДНРУкраинские военные впервые провели стрельбы из Javelin в Донбассе