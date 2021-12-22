https://ria.ru/20211222/lavrov-1764898789.html

США скоро уйдут из Сирии, заявил Лавров

США скоро уйдут из Сирии, заявил Лавров - РИА Новости, 22.12.2021

США скоро уйдут из Сирии, заявил Лавров

США скоро уйдут из Сирии, поскольку им там "некомфортно", а пока Россия успешно ведет с ними диалог по линии военных, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T13:45

2021-12-22T13:45

2021-12-22T15:13

война в сирии

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. США скоро уйдут из Сирии, поскольку им там "некомфортно", а пока Россия успешно ведет с ними диалог по линии военных, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Вот здесь надо просто понимать, что в конечном итоге уйдут оттуда (из Сирии) американцы. Они сейчас там больше получают проблем..., они вводят свои порядки, но реально не могут обеспечивать жизнедеятельность этих структур. И к тому же там среди беженцев накопилось немало бандитов и террористов... Я думаю, американцы понимают, что им там некомфортно, неудобно, но пока они там есть, у нас диалог по линии военных идет достаточно эффективно, и с точки зрения предотвращения непреднамеренных инцидентов. И есть такие консультации достаточно доверительные по обмену мнениями относительно политического процесса и перспектив выполнения резолюции Совета безопасности (ООН)", - сказал он в интервью Russia Today.Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии - в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие сирийские месторождения нефти и газа. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.Лавров подчеркнул, что Россия готова помогать курдам в обеспечении учета интересов этого национального меньшинства.В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Нур-Султане, известные как "астанинский" формат (по прежнему названию столицы Казахстана), ведутся с 2017 года, а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве и основной задачей которого является подготовка конституционной реформы.

https://ria.ru/20211221/ssha-1764723670.html

https://ria.ru/20211217/delta-1764099607.html

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в мире, казахстан, совет безопасности оон, сергей лавров, нур-султан, россия