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Лавров отреагировал на слова Блинкена о ведущей роли США
Лавров отреагировал на слова Блинкена о ведущей роли США - РИА Новости, 22.12.2021
Лавров отреагировал на слова Блинкена о ведущей роли США
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал эгоистичной философию американского госсекретаря Энтони Блинкена, согласно которой США должны играть ведущую роль в... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T13:43
2021-12-22T13:43
в мире
сша
оон
владимир путин
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
энтони блинкен
россия
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал эгоистичной философию американского госсекретаря Энтони Блинкена, согласно которой США должны играть ведущую роль в современном мире."Мой коллега, госсекретарь США, Блинкен вчера, по-моему, заявил, что США не могут не играть ведущую роль в современном мире, не могут не определять правила в современном мире, и многие его собеседники, практически все его собеседники на всем земном шаре каждый раз говорят: "Как хорошо, что вы опять всеми нами командуете". Примерно так он высказался и добавил: "потому что когда мы этого не делаем, то либо кто-то другой начинает лидировать, либо наступает хаос". Такая философия достаточно эгоистичная", - сказал Лавров в интервью телеканалу RT.По его словам, для того, чтобы преодолеть тенденции возвращения к диктату или гегемонии, президент РФ Владимир Путин предложил собрать саммит постоянных членов совета безопасности. "Не потому что они главнее других, а потому что на них лежит особая ответственность в соответствии с уставом ООН, и эта ответственность предполагает согласование совместных идей о том, как укреплять международный мир и безопасность. И такие рекомендации, я уверен, были бы с интересом восприняты всем мировым сообществом. Будем продвигать эту идею, она находится в работе. Мы обсуждаем сейчас конкретные параметры", - добавил министр.
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в мире, сша, оон, владимир путин, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, энтони блинкен, россия
13:43 22.12.2021
 
Лавров отреагировал на слова Блинкена о ведущей роли США

Лавров назвал философию Блинкена, по которой США должны играть ведущую роль, эгоистичной

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© РИА Новости / POOL
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал эгоистичной философию американского госсекретаря Энтони Блинкена, согласно которой США должны играть ведущую роль в современном мире.
"Мой коллега, госсекретарь США, Блинкен вчера, по-моему, заявил, что США не могут не играть ведущую роль в современном мире, не могут не определять правила в современном мире, и многие его собеседники, практически все его собеседники на всем земном шаре каждый раз говорят: "Как хорошо, что вы опять всеми нами командуете". Примерно так он высказался и добавил: "потому что когда мы этого не делаем, то либо кто-то другой начинает лидировать, либо наступает хаос". Такая философия достаточно эгоистичная", - сказал Лавров в интервью телеканалу RT.
По его словам, для того, чтобы преодолеть тенденции возвращения к диктату или гегемонии, президент РФ Владимир Путин предложил собрать саммит постоянных членов совета безопасности. "Не потому что они главнее других, а потому что на них лежит особая ответственность в соответствии с уставом ООН, и эта ответственность предполагает согласование совместных идей о том, как укреплять международный мир и безопасность. И такие рекомендации, я уверен, были бы с интересом восприняты всем мировым сообществом. Будем продвигать эту идею, она находится в работе. Мы обсуждаем сейчас конкретные параметры", - добавил министр.
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В миреСШАООНВладимир ПутинМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровЭнтони БлинкенРоссия
 
 
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