https://ria.ru/20211222/lavrov-1764898410.html

Лавров отреагировал на слова Блинкена о ведущей роли США

Лавров отреагировал на слова Блинкена о ведущей роли США - РИА Новости, 22.12.2021

Лавров отреагировал на слова Блинкена о ведущей роли США

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал эгоистичной философию американского госсекретаря Энтони Блинкена, согласно которой США должны играть ведущую роль в... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T13:43

2021-12-22T13:43

2021-12-22T13:43

в мире

сша

оон

владимир путин

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

энтони блинкен

россия

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал эгоистичной философию американского госсекретаря Энтони Блинкена, согласно которой США должны играть ведущую роль в современном мире."Мой коллега, госсекретарь США, Блинкен вчера, по-моему, заявил, что США не могут не играть ведущую роль в современном мире, не могут не определять правила в современном мире, и многие его собеседники, практически все его собеседники на всем земном шаре каждый раз говорят: "Как хорошо, что вы опять всеми нами командуете". Примерно так он высказался и добавил: "потому что когда мы этого не делаем, то либо кто-то другой начинает лидировать, либо наступает хаос". Такая философия достаточно эгоистичная", - сказал Лавров в интервью телеканалу RT.По его словам, для того, чтобы преодолеть тенденции возвращения к диктату или гегемонии, президент РФ Владимир Путин предложил собрать саммит постоянных членов совета безопасности. "Не потому что они главнее других, а потому что на них лежит особая ответственность в соответствии с уставом ООН, и эта ответственность предполагает согласование совместных идей о том, как укреплять международный мир и безопасность. И такие рекомендации, я уверен, были бы с интересом восприняты всем мировым сообществом. Будем продвигать эту идею, она находится в работе. Мы обсуждаем сейчас конкретные параметры", - добавил министр.

https://ria.ru/20211212/gazoprovod-1763366525.html

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в мире, сша, оон, владимир путин, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, энтони блинкен, россия