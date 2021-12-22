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Поиски попавшего под лавину военного в Южной Осетии остановили до утра
Поиски попавшего под лавину военного в Южной Осетии остановили до утра - РИА Новости, 22.12.2021
Поиски попавшего под лавину военного в Южной Осетии остановили до утра
Поиски пятого российского военного, попавшего под лавину в Южной Осетии, остановлены до рассвета, сообщил журналистам заместитель главы МЧС республики Ацамаз... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T23:15
2021-12-22T23:15
2021-12-22T23:15
происшествия
южная осетия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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ЦХИНВАЛ, 22 дек - РИА Новости. Поиски пятого российского военного, попавшего под лавину в Южной Осетии, остановлены до рассвета, сообщил журналистам заместитель главы МЧС республики Ацамаз Бестауты.Всего под лавину попали пять военных Южного военного округа на выезде из Рокского тоннеля. Из-под снега пока достали четырех: двое погибли, двое уже выписаны из больницы. Снегопад мешает поиску пятого."Ночью работы приостановлены и возобновятся на рассвете", - сказал замминистра, уточнив, что на месте остается дежурная группа, которая продолжает работу.В поисках задействованы более 40 спасателей и спецтехника.
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происшествия, южная осетия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Поиски попавшего под лавину военного в Южной Осетии остановили до утра
Поиски пятого военнослужащего, попавшего под лавину в Южной Осетии, остановили до утра