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Эксперт дал совет, как выжить при сходе лавины
Эксперт дал совет, как выжить при сходе лавины - РИА Новости, 22.12.2021
Эксперт дал совет, как выжить при сходе лавины
Предсказать лавину можно по комбинации ряда факторов, таких как угол склона, время дня и года, а оказавшись в опасной ситуации, имеет смысл заготовить... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T13:30
2021-12-22T13:30
общество
александр гофштейн
россия
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Предсказать лавину можно по комбинации ряда факторов, таких как угол склона, время дня и года, а оказавшись в опасной ситуации, имеет смысл заготовить "воздушный мешок" для возможности дышать.Такой совет дал РИА Новости заслуженный спасатель России, бывший руководитель Российского центра подготовки спасателей Александр Гофштейн.Накануне под лавину в Южной Осетии попали пять российских военнослужащих. Из-под снега пока достали четырех из пяти: двое погибли, двое сейчас в больнице. Пятого ищут.По словам эксперта, лавины подразделяются на сухие и мокрые. Сухая пылевидная лавина характеризуется высокой скоростью воздушного потока и ударом, "буквально разрывающим легкие изнутри".Если этого удалось избежать, то выжить в такой лавине можно: снег в ней рыхлый, сухой. В таком человек, пытаясь спасти свою жизнь, может с помощью плавательных движений остаться в верхних слоях снега и не погрузиться вниз."Перед лицом, если начинает присыпать, можно попробовать создать воздушный мешок, убрав снег, чтобы было чем дышать, даже потеряв сознание", - сказал Гофштейн.Он уточнил также, что делать при приближении лавины: в этот момент человек услышит резкий гул, рев - есть смысл в этот момент поступить так же, как при атомном взрыве, то есть лечь ногами к лавине и закрыть лицо руками."Самый главный критерий выживаемости - не поведение в ней, а знание закономерности сходов лавин и избегание их. Писали, что их, военных, присыпало в будке: значит, она была безграмотно расположена, если до нее добралась лавина", - добавил эксперт.Кроме того, лавины имеют закономерности схода: чаще сходят зимой; с южных и обращенных на солнце склонов лавины сходят чаще всего; сходят они после того, как солнце встает - то есть утреннее время, а также вечернее - когда воздух охлаждается и прочность сцепления снежных пластов минимальная.Имеет также значение анализ снегопада: в каком виде и как за время до схода лавины падал снег, а также его интенсивность, а также общие погодные условия - влажность, температура.Помимо этого, значима и крутизна склона: от 12 градусов склон уже считается лавиноопасным.Гофштейн добавил, что важен также и рельеф местности, на котором находятся люди, которые могут стать жертвами лавины. Есть такой термин, как "кулуар" - так называемые "дороги лавин"."Если ты находишься в кулуаре, то рано или поздно по нему пойдет лавина. Если эта будка находилась в кулуаре, то, значит, это событие вполне естественное и ожидаемое", - уточнил он.
https://ria.ru/20211221/voennosluzhaschie-1764817604.html
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общество, александр гофштейн, россия
13:30 22.12.2021
 
Эксперт дал совет, как выжить при сходе лавины

Заслуженный спасатель России Гофштейн: выжить в лавине поможет "воздушный мешок"

© РИА Новости / Роман Кручинин / Перейти в фотобанкВсесезонный туристско-рекреационный комплекс "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии
Всесезонный туристско-рекреационный комплекс Эльбрус в Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© РИА Новости / Роман Кручинин
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Предсказать лавину можно по комбинации ряда факторов, таких как угол склона, время дня и года, а оказавшись в опасной ситуации, имеет смысл заготовить "воздушный мешок" для возможности дышать.
Такой совет дал РИА Новости заслуженный спасатель России, бывший руководитель Российского центра подготовки спасателей Александр Гофштейн.
Накануне под лавину в Южной Осетии попали пять российских военнослужащих. Из-под снега пока достали четырех из пяти: двое погибли, двое сейчас в больнице. Пятого ищут.
По словам эксперта, лавины подразделяются на сухие и мокрые. Сухая пылевидная лавина характеризуется высокой скоростью воздушного потока и ударом, "буквально разрывающим легкие изнутри".
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Если этого удалось избежать, то выжить в такой лавине можно: снег в ней рыхлый, сухой. В таком человек, пытаясь спасти свою жизнь, может с помощью плавательных движений остаться в верхних слоях снега и не погрузиться вниз.
"Перед лицом, если начинает присыпать, можно попробовать создать воздушный мешок, убрав снег, чтобы было чем дышать, даже потеряв сознание", - сказал Гофштейн.
Он уточнил также, что делать при приближении лавины: в этот момент человек услышит резкий гул, рев - есть смысл в этот момент поступить так же, как при атомном взрыве, то есть лечь ногами к лавине и закрыть лицо руками.
"Самый главный критерий выживаемости - не поведение в ней, а знание закономерности сходов лавин и избегание их. Писали, что их, военных, присыпало в будке: значит, она была безграмотно расположена, если до нее добралась лавина", - добавил эксперт.
Кроме того, лавины имеют закономерности схода: чаще сходят зимой; с южных и обращенных на солнце склонов лавины сходят чаще всего; сходят они после того, как солнце встает - то есть утреннее время, а также вечернее - когда воздух охлаждается и прочность сцепления снежных пластов минимальная.
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Имеет также значение анализ снегопада: в каком виде и как за время до схода лавины падал снег, а также его интенсивность, а также общие погодные условия - влажность, температура.
Помимо этого, значима и крутизна склона: от 12 градусов склон уже считается лавиноопасным.
Гофштейн добавил, что важен также и рельеф местности, на котором находятся люди, которые могут стать жертвами лавины. Есть такой термин, как "кулуар" - так называемые "дороги лавин".
"Если ты находишься в кулуаре, то рано или поздно по нему пойдет лавина. Если эта будка находилась в кулуаре, то, значит, это событие вполне естественное и ожидаемое", - уточнил он.
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