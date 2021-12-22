https://ria.ru/20211222/latviya-1764897293.html

Экс-мэр Риги Ушаков призвал власти Латвии извиниться перед негражданами

Экс-мэр Риги Ушаков призвал власти Латвии извиниться перед негражданами - РИА Новости, 22.12.2021

Экс-мэр Риги Ушаков призвал власти Латвии извиниться перед негражданами

Экс-мэр Риги, депутат Европарламента Нил Ушаков считает, что необходимо добиваться от Латвии извинений перед негражданами, которые после распада СССР получили... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T13:37

2021-12-22T13:37

2021-12-22T13:37

в мире

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РИГА, 22 дек – РИА Новости. Экс-мэр Риги, депутат Европарламента Нил Ушаков считает, что необходимо добиваться от Латвии извинений перед негражданами, которые после распада СССР получили такой статус, поскольку такое решение было предательством интересов жителей республики.В Латвии проживает около 200 тысяч неграждан – это примерно 10% от населения страны. Это постоянные жители республики, многие из которых в ней родились, но не получили гражданский статус. В основном это русскоязычные жители, чьи предки приехали в Латвию после ее присоединения к СССР в 1940 году."Мы должны добиваться, чтобы латвийское государство по меньшей мере извинилось перед негражданами. Это было предательство 1991 года и этим предательством Латвия сильно испортила себе карму. При этом надо понимать, что единственное решение - это более федеральный Европейский союз, который будет защищать права всех языковых и национальных меньшинств", - написал Ушаков в своем профиле в Facebook.Неграждане Латвии могут получить гражданство путем натурализации.

https://ria.ru/20210728/latviya-1743274326.html

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