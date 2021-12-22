https://ria.ru/20211222/kvotirovanie-1764832965.html

Эксперт предложил отказаться от квотирования для трудовых мигрантов

Эксперт предложил отказаться от квотирования для трудовых мигрантов - РИА Новости, 22.12.2021

Эксперт предложил отказаться от квотирования для трудовых мигрантов

Нужно отказаться от квотирования для трудовых мигрантов, так как этот механизм уже является избыточным, сообщил в интервью РИА Новости руководитель российской... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T05:38

2021-12-22T05:38

2021-12-22T05:38

общество

россия

юрий жданов

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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Нужно отказаться от квотирования для трудовых мигрантов, так как этот механизм уже является избыточным, сообщил в интервью РИА Новости руководитель российской секции Международной полицейской ассоциации Юрий Жданов."Статистика говорит, что таких (трудовых) мигрантов у нас примерно 4% от всех иностранцев, живущих в настоящее время в Российской Федерации. В принципе, я считаю, что пора уже отказаться от механизма квотирования, так как он избыточный в данной ситуации", - сказал Жданов.

https://ria.ru/20211222/migranty-1764831159.html

россия

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общество, россия, юрий жданов