https://ria.ru/20211222/kvotirovanie-1764832965.html
Эксперт предложил отказаться от квотирования для трудовых мигрантов
Эксперт предложил отказаться от квотирования для трудовых мигрантов - РИА Новости, 22.12.2021
Эксперт предложил отказаться от квотирования для трудовых мигрантов
Нужно отказаться от квотирования для трудовых мигрантов, так как этот механизм уже является избыточным, сообщил в интервью РИА Новости руководитель российской... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T05:38
2021-12-22T05:38
2021-12-22T05:38
общество
россия
юрий жданов
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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Нужно отказаться от квотирования для трудовых мигрантов, так как этот механизм уже является избыточным, сообщил в интервью РИА Новости руководитель российской секции Международной полицейской ассоциации Юрий Жданов."Статистика говорит, что таких (трудовых) мигрантов у нас примерно 4% от всех иностранцев, живущих в настоящее время в Российской Федерации. В принципе, я считаю, что пора уже отказаться от механизма квотирования, так как он избыточный в данной ситуации", - сказал Жданов.
https://ria.ru/20211222/migranty-1764831159.html
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общество, россия, юрий жданов
Эксперт предложил отказаться от квотирования для трудовых мигрантов
Эксперт Жданов предложил отказаться от квотирования для трудовых мигрантов в России