Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211222/kriptovalyuta-1764955506.html
Миронов выступил за легализацию криптовалюты и внедрение цифрового рубля
Миронов выступил за легализацию криптовалюты и внедрение цифрового рубля - РИА Новости, 22.12.2021
Миронов выступил за легализацию криптовалюты и внедрение цифрового рубля
Необходимо легализовать криптовалюты в РФ и ускорить внедрение цифрового рубля, считает лидер фракции в ГД и партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T17:17
2021-12-22T17:17
экономика
центральный банк рф (цб рф)
госдума рф
сергей миронов
россия
криптовалюта
партия "справедливая россия - за правду"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729292697_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_45f63cb3ccb2a00f60befee2ab4cd0e5.jpg
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Необходимо легализовать криптовалюты в РФ и ускорить внедрение цифрового рубля, считает лидер фракции в ГД и партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов, сообщает его пресс-служба.Он полагает, что жесткая позиция Центробанка по криптовалютам не дает России развивать эту перспективную технологию и делает ее зависимой от западных платежных систем."На фоне большинства развитых стран наш ЦБ занял пещерную позицию по отношению к криптовалютам. Мы должны лидировать в этой перспективной технологии, а не закрываться от неё. Криптовалюты помогут не только обойтись без платежной системы SWIFT, но и построить принципиально новую схему финансирования бизнеса и промышленности в обход банков", - считает Миронов.Кроме того, внедрение цифрового рубля сделает коррупцию физически невозможной, а признание майнинга видом предпринимательской деятельности принесёт бюджету колоссальные доходы, полагает он. Однако пока бюджет не получает с этого ни копейки из-за позиции ЦБ, хотя Россия занимает третье место в мире по объемам майнинга, заявил Миронов.В связи с этим депутат призывает руководство Банка России "принять децентрализованные цифровые валюты в качестве платёжного средства и ускорить внедрение цифрового рубля". "Мир меняется быстро, мы не можем позволить себе отставать. Планы внедрить цифровой рубль к 2030 году вызывают только насмешку, потому что "к 2030 году" — это синоним слова "никогда", - считает Миронов.Банк России последовательно выступает против использования криптовалют для расчетов внутри страны, поскольку они не обеспечены государством. В России закон запрещает компаниям и физлицам использовать цифровую валюту для оплаты товаров и услуг, при этом ими можно владеть как цифровыми финансовыми активами.
https://ria.ru/20211216/kriptovalyuta-1764115182.html
https://ria.ru/20211209/arest-1762864107.html
https://ria.ru/20210603/rubl-1735471630.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729292697_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6cfcc24d1425562c0b384a8f3c9a0279.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, центральный банк рф (цб рф), госдума рф, сергей миронов, россия, криптовалюта, партия "справедливая россия - за правду"
17:17 22.12.2021
 
Миронов выступил за легализацию криптовалюты и внедрение цифрового рубля

Глава эсеров Миронов выступил за легализацию криптовалюты и внедрение цифрового рубля

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкРуководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Руководитель фракции Справедливая Россия Сергей Миронов на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Необходимо легализовать криптовалюты в РФ и ускорить внедрение цифрового рубля, считает лидер фракции в ГД и партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов, сообщает его пресс-служба.
Он полагает, что жесткая позиция Центробанка по криптовалютам не дает России развивать эту перспективную технологию и делает ее зависимой от западных платежных систем.
Здание Центрального Банка РФ - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
16 декабря, 18:59
Reuters: Центробанк планирует запретить в России криптовалюты
"На фоне большинства развитых стран наш ЦБ занял пещерную позицию по отношению к криптовалютам. Мы должны лидировать в этой перспективной технологии, а не закрываться от неё. Криптовалюты помогут не только обойтись без платежной системы SWIFT, но и построить принципиально новую схему финансирования бизнеса и промышленности в обход банков", - считает Миронов.
Кроме того, внедрение цифрового рубля сделает коррупцию физически невозможной, а признание майнинга видом предпринимательской деятельности принесёт бюджету колоссальные доходы, полагает он. Однако пока бюджет не получает с этого ни копейки из-за позиции ЦБ, хотя Россия занимает третье место в мире по объемам майнинга, заявил Миронов.
Монеты с изображением криптовалюты - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
9 декабря, 06:42
Генпрокуратура разработала нормы для конфискации криптовалюты
В связи с этим депутат призывает руководство Банка России "принять децентрализованные цифровые валюты в качестве платёжного средства и ускорить внедрение цифрового рубля". "Мир меняется быстро, мы не можем позволить себе отставать. Планы внедрить цифровой рубль к 2030 году вызывают только насмешку, потому что "к 2030 году" — это синоним слова "никогда", - считает Миронов.
Банк России последовательно выступает против использования криптовалют для расчетов внутри страны, поскольку они не обеспечены государством. В России закон запрещает компаниям и физлицам использовать цифровую валюту для оплаты товаров и услуг, при этом ими можно владеть как цифровыми финансовыми активами.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
3 июня, 16:46Петербургский международный экономический форум
В ЦБ рассказали, когда цифровой рубль заменит наличные деньги
 
ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Госдума РФСергей МироновРоссияКриптовалютаПартия "Справедливая Россия - за правду"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:09Корабль "Прогресс М-УМ" отстыковался от МКС после доставки модуля
02:08Невролог рассказал, почему может болеть голова на морозе
01:35В Литве призвали НАТО не обсуждать предложения России по безопасности
01:16В Пенсионном фонде напомнили об условиях назначения пенсии
01:14На Украине сотни тысяч женщин поставят на воинский учет
00:52Попавшая на "Миротворец" девочка из ЛНР обратилась к Совбезу ООН
00:42Председатель ОБСЕ и глава дипломатии ЕС обсудили деэскалацию на Украине
00:37Елка выпустила песню про "Новый год"
00:33Адвокат Клюшина заявил, что западные спецслужбы искали подходы к бизнесмену
00:15США в ООН пригрозили России "масштабными последствиями" из-за Украины
23:52Сбежавший из Польши солдат оценил слова о том, что он агент КГБ Белоруссии
23:49В Ереване заявили, что готовы участвовать во встрече формата "3+3" в Анкаре
23:48В России создали тест, способный сразу выявлять “омикрон”
23:45В России стартует пилотный проект по реабилитации детей-инвалидов
23:40Медицинский регулятор США одобрил таблетку от COVID-19 компании Pfizer
23:40В Москве прошла громкая премьера фильма "Чемпион мира"
23:35В Госдуме предложили ужесточить наказание за нападение на медиков
23:32Грызлов назвал "десять шагов" Киева по Донбассу имитацией активности
23:27Киев отказался открыть КПП в праздники в Донбассе, заявили в ДНР
23:25Украинские военные впервые провели стрельбы из Javelin в Донбассе
Лента новостейМолния
Корабль "Прогресс М-УМ" отстыковался от МКС после доставки модуляНевролог рассказал, почему может болеть голова на морозеВ Литве призвали НАТО не обсуждать предложения России по безопасностиВ Пенсионном фонде напомнили об условиях назначения пенсииНа Украине сотни тысяч женщин поставят на воинский учетПопавшая на "Миротворец" девочка из ЛНР обратилась к Совбезу ООНПредседатель ОБСЕ и глава дипломатии ЕС обсудили деэскалацию на УкраинеЕлка выпустила песню про "Новый год" Адвокат Клюшина заявил, что западные спецслужбы искали подходы к бизнесменуСША в ООН пригрозили России "масштабными последствиями" из-за УкраиныСбежавший из Польши солдат оценил слова о том, что он агент КГБ БелоруссииВ Ереване заявили, что готовы участвовать во встрече формата "3+3" в АнкареВ России создали тест, способный сразу выявлять “омикрон”В России стартует пилотный проект по реабилитации детей-инвалидовМедицинский регулятор США одобрил таблетку от COVID-19 компании PfizerВ Москве прошла громкая премьера фильма "Чемпион мира"В Госдуме предложили ужесточить наказание за нападение на медиковГрызлов назвал "десять шагов" Киева по Донбассу имитацией активностиКиев отказался открыть КПП в праздники в Донбассе, заявили в ДНРУкраинские военные впервые провели стрельбы из Javelin в Донбассе