Миронов выступил за легализацию криптовалюты и внедрение цифрового рубля
Глава эсеров Миронов выступил за легализацию криптовалюты и внедрение цифрового рубля
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкРуководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов на пленарном заседании Государственной Думы РФ
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Необходимо легализовать криптовалюты в РФ и ускорить внедрение цифрового рубля, считает лидер фракции в ГД и партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов, сообщает его пресс-служба.
Он полагает, что жесткая позиция Центробанка по криптовалютам не дает России развивать эту перспективную технологию и делает ее зависимой от западных платежных систем.
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"На фоне большинства развитых стран наш ЦБ занял пещерную позицию по отношению к криптовалютам. Мы должны лидировать в этой перспективной технологии, а не закрываться от неё. Криптовалюты помогут не только обойтись без платежной системы SWIFT, но и построить принципиально новую схему финансирования бизнеса и промышленности в обход банков", - считает Миронов.
Кроме того, внедрение цифрового рубля сделает коррупцию физически невозможной, а признание майнинга видом предпринимательской деятельности принесёт бюджету колоссальные доходы, полагает он. Однако пока бюджет не получает с этого ни копейки из-за позиции ЦБ, хотя Россия занимает третье место в мире по объемам майнинга, заявил Миронов.
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В связи с этим депутат призывает руководство Банка России "принять децентрализованные цифровые валюты в качестве платёжного средства и ускорить внедрение цифрового рубля". "Мир меняется быстро, мы не можем позволить себе отставать. Планы внедрить цифровой рубль к 2030 году вызывают только насмешку, потому что "к 2030 году" — это синоним слова "никогда", - считает Миронов.
Банк России последовательно выступает против использования криптовалют для расчетов внутри страны, поскольку они не обеспечены государством. В России закон запрещает компаниям и физлицам использовать цифровую валюту для оплаты товаров и услуг, при этом ими можно владеть как цифровыми финансовыми активами.