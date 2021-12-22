https://ria.ru/20211222/krazha-1764831856.html

СМИ: в США похитили деньги из программ помощи гражданам во время пандемии

СМИ: в США похитили деньги из программ помощи гражданам во время пандемии - РИА Новости, 22.12.2021

СМИ: в США похитили деньги из программ помощи гражданам во время пандемии

Секретная служба США заявила, что по меньшей мере около 100 миллиардов долларов было украдено из бюджета программ, созданных для помощи предприятиям и... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T04:24

2021-12-22T04:24

2021-12-22T05:17

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ВАШИНГТОН, 22 дек - РИА Новости. Секретная служба США заявила, что по меньшей мере около 100 миллиардов долларов было украдено из бюджета программ, созданных для помощи предприятиям и потерявшим работу американцам из-за пандемии коронавируса, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.Координатор по борьбе со связанным с пандемией мошенничеством на национальном уровне Рой Дотсон сообщил агентству, что оценка основана на данных секретной службы, министерства труда и управления малого бизнеса. По его словам, сумма составляет 3% от 3,4 триллиона долларов, выделенных на помощь из-за пандемии.По данным агентства, большая часть суммы похищена в результате мошенничества с пособиями по безработице. Министерство труда сообщило, что пособия по безработице на сумму около 87 миллиардов долларов могли быть выплачены ненадлежащим образом, причем значительная часть суммы могла быть получена в результате мошенничества.Секретная служба конфисковала более 1,2 миллиарда долларов при расследовании мошеннических действий со страхованием на случай безработицы и займами. По данным ведомства, в настоящее время проводится более 900 уголовных расследований мошенничества, связанного с пандемией, в каждом штате, уже арестовано 100 человек.

https://ria.ru/20211104/koronavirus-1757720268.html

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в мире, сша, коронавирус covid-19