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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211222/krazha-1764831856.html
СМИ: в США похитили деньги из программ помощи гражданам во время пандемии
СМИ: в США похитили деньги из программ помощи гражданам во время пандемии - РИА Новости, 22.12.2021
СМИ: в США похитили деньги из программ помощи гражданам во время пандемии
Секретная служба США заявила, что по меньшей мере около 100 миллиардов долларов было украдено из бюджета программ, созданных для помощи предприятиям и... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T04:24
2021-12-22T05:17
распространение коронавируса
в мире
сша
коронавирус covid-19
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ВАШИНГТОН, 22 дек - РИА Новости. Секретная служба США заявила, что по меньшей мере около 100 миллиардов долларов было украдено из бюджета программ, созданных для помощи предприятиям и потерявшим работу американцам из-за пандемии коронавируса, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.Координатор по борьбе со связанным с пандемией мошенничеством на национальном уровне Рой Дотсон сообщил агентству, что оценка основана на данных секретной службы, министерства труда и управления малого бизнеса. По его словам, сумма составляет 3% от 3,4 триллиона долларов, выделенных на помощь из-за пандемии.По данным агентства, большая часть суммы похищена в результате мошенничества с пособиями по безработице. Министерство труда сообщило, что пособия по безработице на сумму около 87 миллиардов долларов могли быть выплачены ненадлежащим образом, причем значительная часть суммы могла быть получена в результате мошенничества.Секретная служба конфисковала более 1,2 миллиарда долларов при расследовании мошеннических действий со страхованием на случай безработицы и займами. По данным ведомства, в настоящее время проводится более 900 уголовных расследований мошенничества, связанного с пандемией, в каждом штате, уже арестовано 100 человек.
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в мире, сша, коронавирус covid-19
04:24 22.12.2021 (обновлено: 05:17 22.12.2021)
 
СМИ: в США похитили деньги из программ помощи гражданам во время пандемии

AP: в США похитили не менее 100 миллиардов долларов из программ помощи во время пандемии

© AP Photo / Matt RourkeМужчина в защитной маске у закрытого магазина в Филадельфии
Мужчина в защитной маске у закрытого магазина в Филадельфии - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© AP Photo / Matt Rourke
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ВАШИНГТОН, 22 дек - РИА Новости. Секретная служба США заявила, что по меньшей мере около 100 миллиардов долларов было украдено из бюджета программ, созданных для помощи предприятиям и потерявшим работу американцам из-за пандемии коронавируса, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Координатор по борьбе со связанным с пандемией мошенничеством на национальном уровне Рой Дотсон сообщил агентству, что оценка основана на данных секретной службы, министерства труда и управления малого бизнеса. По его словам, сумма составляет 3% от 3,4 триллиона долларов, выделенных на помощь из-за пандемии.
По данным агентства, большая часть суммы похищена в результате мошенничества с пособиями по безработице. Министерство труда сообщило, что пособия по безработице на сумму около 87 миллиардов долларов могли быть выплачены ненадлежащим образом, причем значительная часть суммы могла быть получена в результате мошенничества.
Секретная служба конфисковала более 1,2 миллиарда долларов при расследовании мошеннических действий со страхованием на случай безработицы и займами. По данным ведомства, в настоящее время проводится более 900 уголовных расследований мошенничества, связанного с пандемией, в каждом штате, уже арестовано 100 человек.
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