https://ria.ru/20211222/krasnoyarsk-1764832847.html

Источник сообщил о задержании вице-спикера заксобрания Красноярского края

Источник сообщил о задержании вице-спикера заксобрания Красноярского края - РИА Новости, 22.12.2021

Источник сообщил о задержании вице-спикера заксобрания Красноярского края

В Красноярске задержали заместителя председателя краевого законодательного собрания Сергея Натарова, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T05:29

2021-12-22T05:29

2021-12-22T09:26

происшествия

красноярск

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 22 дек — РИА Новости. В Красноярске задержали заместителя председателя краевого законодательного собрания Сергея Натарова, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.По его информации, это может быть связано с сыном Натарова Антоном, против которого в 2019 году возбудили дело о мошенничестве.Позднее источник сообщил о задержании еще трех человек и домашнем аресте Натарова-младшего. Официальными комментариями правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает. Сергей Натаров с 2016 года был депутатом Госдумы VII созыва от ЛДПР, а в сентябре 2021-го его избрали депутатом заксобрания Красноярского края. В региональном отделении ЛДПР отказались от комментариев.В 2019 году УФСБ России по Красноярскому краю совместно с управлением на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу пресекли деятельность организованной преступной группы из чиновников, политиков и руководителей СМИ региона.Ранее в ведомстве сообщили, что участники ОПГ похитили крупную сумму у компании, финансируемой из бюджета муниципального образования города Игарка, путем заключения с подконтрольными фирмами фиктивных договоров на оказание информационных, рекламных и иных услуг, которые в действительности не исполнялись.В управлении на транспорте рассказали, что речь идет о четырех миллионах рублей. В конце февраля 2019 года было возбуждено уголовное дело по статье о присвоении и растрате. В середине марта всех фигурантов задержали.

https://radiosputnik.ria.ru/20210413/sudya-1728045539.html

https://ria.ru/20211220/sud-1764560425.html

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происшествия, красноярск, красноярский край