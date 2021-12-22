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Киев отказался открыть КПП в праздники в Донбассе, заявили в ДНР
Киев отказался открыть КПП в праздники в Донбассе, заявили в ДНР - РИА Новости, 22.12.2021
Киев отказался открыть КПП в праздники в Донбассе, заявили в ДНР
Представители Киева в трехсторонней контактной группе на переговорах по Донбассу отказались возобновить работу контрольных пунктов въезда-выезда на линии... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T23:27
2021-12-22T23:27
2021-12-22T23:27
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ДОНЕЦК, 22 дек - РИА Новости. Представители Киева в трехсторонней контактной группе на переговорах по Донбассу отказались возобновить работу контрольных пунктов въезда-выезда на линии соприкосновения в период явнварских праздников, заявила журналистам полномочный представитель ДНР на переговорах Наталья Никонорова.Передвижение через КПП на линии соприкосновения в Донбассе ограничено из-за пандемии COVID-19 и осуществляется по определенным дням и в соответствии с решением специального штаба."Сегодня мы выступили с очень важной и значимой инициативой: возобновить работу КПВВ между республиками и Украиной на период новогодних и рождественских праздников при предварительном согласовании и соблюдении ряда эпидемиологических условий, связанных с обеспечением безопасности для здоровья граждан в период пандемии. Но украинская сторона буквально сразу же, даже без обсуждения и уточнения подробностей, ответила на это предложение отказом", - приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.
https://ria.ru/20211222/situatsiya-1765005740.html
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в мире, украина, киев, донецкая народная республика, мид днр, наталья никонорова, ситуация в днр и лнр
Киев отказался открыть КПП в праздники в Донбассе, заявили в ДНР
Представитель ДНР Никонорова: Киев отказался открыть КПП в праздники в Донбассе