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Киев отказался открыть КПП в праздники в Донбассе, заявили в ДНР
Киев отказался открыть КПП в праздники в Донбассе, заявили в ДНР - РИА Новости, 22.12.2021
Киев отказался открыть КПП в праздники в Донбассе, заявили в ДНР
Представители Киева в трехсторонней контактной группе на переговорах по Донбассу отказались возобновить работу контрольных пунктов въезда-выезда на линии... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T23:27
2021-12-22T23:27
в мире
украина
киев
донецкая народная республика
мид днр
наталья никонорова
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 22 дек - РИА Новости. Представители Киева в трехсторонней контактной группе на переговорах по Донбассу отказались возобновить работу контрольных пунктов въезда-выезда на линии соприкосновения в период явнварских праздников, заявила журналистам полномочный представитель ДНР на переговорах Наталья Никонорова.Передвижение через КПП на линии соприкосновения в Донбассе ограничено из-за пандемии COVID-19 и осуществляется по определенным дням и в соответствии с решением специального штаба."Сегодня мы выступили с очень важной и значимой инициативой: возобновить работу КПВВ между республиками и Украиной на период новогодних и рождественских праздников при предварительном согласовании и соблюдении ряда эпидемиологических условий, связанных с обеспечением безопасности для здоровья граждан в период пандемии. Но украинская сторона буквально сразу же, даже без обсуждения и уточнения подробностей, ответила на это предложение отказом", - приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.
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украина
киев
донецкая народная республика
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в мире, украина, киев, донецкая народная республика, мид днр, наталья никонорова, ситуация в днр и лнр
23:27 22.12.2021
 
Киев отказался открыть КПП в праздники в Донбассе, заявили в ДНР

Представитель ДНР Никонорова: Киев отказался открыть КПП в праздники в Донбассе

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПолномочный представитель ДНР Наталья Никонорова
Полномочный представитель ДНР Наталья Никонорова - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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ДОНЕЦК, 22 дек - РИА Новости. Представители Киева в трехсторонней контактной группе на переговорах по Донбассу отказались возобновить работу контрольных пунктов въезда-выезда на линии соприкосновения в период явнварских праздников, заявила журналистам полномочный представитель ДНР на переговорах Наталья Никонорова.
Передвижение через КПП на линии соприкосновения в Донбассе ограничено из-за пандемии COVID-19 и осуществляется по определенным дням и в соответствии с решением специального штаба.
"Сегодня мы выступили с очень важной и значимой инициативой: возобновить работу КПВВ между республиками и Украиной на период новогодних и рождественских праздников при предварительном согласовании и соблюдении ряда эпидемиологических условий, связанных с обеспечением безопасности для здоровья граждан в период пандемии. Но украинская сторона буквально сразу же, даже без обсуждения и уточнения подробностей, ответила на это предложение отказом", - приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на саммите министров иностранных дел стран НАТО в Риге - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
21:48
Кулеба назвал два "сценария" развития ситуации на границе Украины
 
В миреУкраинаКиевДонецкая Народная РеспубликаМИД ДНРНаталья НиконороваСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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