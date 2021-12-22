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Преследование россиян во всем мире стало системным явлением, заявил Косачев
Преследование россиян во всем мире стало системным явлением, заявил Косачев - РИА Новости, 22.12.2021
Преследование россиян во всем мире стало системным явлением, заявил Косачев
Преследование западными странами россиян по всему миру стало системным явлением, под угрозой может оказаться каждый за посещение Крыма, высказывания в соцсетях, РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T12:36
2021-12-22T12:36
в мире
сша
константин косачев
донецкая народная республика
россия
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Преследование западными странами россиян по всему миру стало системным явлением, под угрозой может оказаться каждый за посещение Крыма, высказывания в соцсетях, за работу в компаниях, которые сочтут близкими к правительству РФ, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.В ходе брифинга в МИА "Россия сегодня" обсуждается доклад о нарушении прав россиян и соотечественников за рубежом в 2021 году."Мы имеем дело с системным явлением, а не эпизодическими всплесками русофобии. Охота на россиян, исходящая, прежде всего, из Вашингтона, ведется по всему миру. Эта часть большой политики", - сказал Косачев в ходе брифинга в среду.По словам сенатора, под угрозой может оказаться практически любой россиянин "за посещение Крыма, за высказывания в соцсетях, за работу в какой-то фирме, которую сочтут близкой к правительству РФ".По его словам, частью общей политики является ограничение на использование русского языка в ряде соседних с Россией странах. Косачев отметил, что ситуация с распространением русского языка в мире ухудшается, но это "не объективный процесс, а результат проделок политтехнологов".Он также подчеркнул, что в даном контексте национальность имеет значение, громкие случаи задержания русских хакеров используются для формирования образа криминальной нации в целом, как когда-то речь шла о русской мафии, хотя и с нерусским составом. При этом обвинения граждан РФ в киберпреступлениях делаются на фоне бездоказательной риторики о якобы вмешательстве России в дела США, добавил он.По словам Косачева, наши соотечественники за рубежом становятся заложниками антироссийской политики в государствах, где они проживают. "Причем даже на бытовом уровне. Формируется образ "злого русского", - отметил он.Косачев также привел пример информационных войн, когда зарубежные оппоненты ведут войну "с нашей историей, с нашим прошлым". Когда освобождение Европы от нацизма сравнивают с оккупацией, когда Россию обвиняют в развязывании одной из самых кровавых войн в истории человечества, добавил сенатор.Русским, проживающим на территориях непризнанных республик, отказывают в праве на суд, сказал политик. "За семь лет в ЕСПЧ поступило около 7 тысяч обращений от жителей ДНР и ЛНР, и ни один из исков к официальному Киеву не был рассмотрен судом", - заключил парламентарий.
https://ria.ru/20210926/moda-1751874400.html
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в мире, сша, константин косачев, донецкая народная республика, россия
12:36 22.12.2021
 
Преследование россиян во всем мире стало системным явлением, заявил Косачев

Вице-спикер Совфеда Косачев: преследование россиян по всему миру стало системным явлением

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев
Заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Преследование западными странами россиян по всему миру стало системным явлением, под угрозой может оказаться каждый за посещение Крыма, высказывания в соцсетях, за работу в компаниях, которые сочтут близкими к правительству РФ, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
В ходе брифинга в МИА "Россия сегодня" обсуждается доклад о нарушении прав россиян и соотечественников за рубежом в 2021 году.
"Мы имеем дело с системным явлением, а не эпизодическими всплесками русофобии. Охота на россиян, исходящая, прежде всего, из Вашингтона, ведется по всему миру. Эта часть большой политики", - сказал Косачев в ходе брифинга в среду.
По словам сенатора, под угрозой может оказаться практически любой россиянин "за посещение Крыма, за высказывания в соцсетях, за работу в какой-то фирме, которую сочтут близкой к правительству РФ".
По его словам, частью общей политики является ограничение на использование русского языка в ряде соседних с Россией странах. Косачев отметил, что ситуация с распространением русского языка в мире ухудшается, но это "не объективный процесс, а результат проделок политтехнологов".
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Он также подчеркнул, что в даном контексте национальность имеет значение, громкие случаи задержания русских хакеров используются для формирования образа криминальной нации в целом, как когда-то речь шла о русской мафии, хотя и с нерусским составом. При этом обвинения граждан РФ в киберпреступлениях делаются на фоне бездоказательной риторики о якобы вмешательстве России в дела США, добавил он.
По словам Косачева, наши соотечественники за рубежом становятся заложниками антироссийской политики в государствах, где они проживают. "Причем даже на бытовом уровне. Формируется образ "злого русского", - отметил он.
Косачев также привел пример информационных войн, когда зарубежные оппоненты ведут войну "с нашей историей, с нашим прошлым". Когда освобождение Европы от нацизма сравнивают с оккупацией, когда Россию обвиняют в развязывании одной из самых кровавых войн в истории человечества, добавил сенатор.
Русским, проживающим на территориях непризнанных республик, отказывают в праве на суд, сказал политик. "За семь лет в ЕСПЧ поступило около 7 тысяч обращений от жителей ДНР и ЛНР, и ни один из исков к официальному Киеву не был рассмотрен судом", - заключил парламентарий.
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В миреСШАКонстантин КосачевДонецкая Народная РеспубликаРоссия
 
 
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