Преследование россиян во всем мире стало системным явлением, заявил Косачев
Вице-спикер Совфеда Косачев: преследование россиян по всему миру стало системным явлением
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Преследование западными странами россиян по всему миру стало системным явлением, под угрозой может оказаться каждый за посещение Крыма, высказывания в соцсетях, за работу в компаниях, которые сочтут близкими к правительству РФ, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
В ходе брифинга в МИА "Россия сегодня" обсуждается доклад о нарушении прав россиян и соотечественников за рубежом в 2021 году.
"Мы имеем дело с системным явлением, а не эпизодическими всплесками русофобии. Охота на россиян, исходящая, прежде всего, из Вашингтона, ведется по всему миру. Эта часть большой политики", - сказал Косачев в ходе брифинга в среду.
По словам сенатора, под угрозой может оказаться практически любой россиянин "за посещение Крыма, за высказывания в соцсетях, за работу в какой-то фирме, которую сочтут близкой к правительству РФ".
По его словам, частью общей политики является ограничение на использование русского языка в ряде соседних с Россией странах. Косачев отметил, что ситуация с распространением русского языка в мире ухудшается, но это "не объективный процесс, а результат проделок политтехнологов".
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Он также подчеркнул, что в даном контексте национальность имеет значение, громкие случаи задержания русских хакеров используются для формирования образа криминальной нации в целом, как когда-то речь шла о русской мафии, хотя и с нерусским составом. При этом обвинения граждан РФ в киберпреступлениях делаются на фоне бездоказательной риторики о якобы вмешательстве России в дела США, добавил он.
По словам Косачева, наши соотечественники за рубежом становятся заложниками антироссийской политики в государствах, где они проживают. "Причем даже на бытовом уровне. Формируется образ "злого русского", - отметил он.
Косачев также привел пример информационных войн, когда зарубежные оппоненты ведут войну "с нашей историей, с нашим прошлым". Когда освобождение Европы от нацизма сравнивают с оккупацией, когда Россию обвиняют в развязывании одной из самых кровавых войн в истории человечества, добавил сенатор.
Русским, проживающим на территориях непризнанных республик, отказывают в праве на суд, сказал политик. "За семь лет в ЕСПЧ поступило около 7 тысяч обращений от жителей ДНР и ЛНР, и ни один из исков к официальному Киеву не был рассмотрен судом", - заключил парламентарий.