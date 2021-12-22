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В "Векторе" допустили рост числа госпитализаций из-за "омикрона"

В "Векторе" допустили рост числа госпитализаций из-за "омикрона" - РИА Новости, 22.12.2021

В "Векторе" допустили рост числа госпитализаций из-за "омикрона"

Директор центра "Вектор" Ринат Максютов заявил, что из-за высокой заразности штамма коронавируса "омикрон" возможно увеличение числа пациентов, которым будет... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T20:30

2021-12-22T20:30

2021-12-22T20:33

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ринат максютов

омикрон-штамм коронавируса

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Директор центра "Вектор" Ринат Максютов заявил, что из-за высокой заразности штамма коронавируса "омикрон" возможно увеличение числа пациентов, которым будет требоваться госпитализация.Он выразил надежду на то, что "омикрон" вызывает менее тяжелое течение болезни, но уточнил, что говорить об этом точно преждевременно."Если это будет относительно менее опасный вариант, все равно возможно увеличение количества пациентов, которым будет требоваться госпитализация, вариант "омикрон" будет заражать большее количество людей", - сказал Максютов в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".

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