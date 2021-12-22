https://ria.ru/20211222/koronavirus-1764927781.html
Власти Франции заявили о критической ситуации с коронавирусом в стране
Власти Франции заявили о критической ситуации с коронавирусом в стране - РИА Новости, 22.12.2021
Власти Франции заявили о критической ситуации с коронавирусом в стране
Ситуация с коронавирусом во Франции критическая, страна находится в начале волны распространения нового штамма "омикрон", заявил официальный представитель... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T15:32
2021-12-22T15:32
2021-12-22T15:54
распространение коронавируса
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коронавирус covid-19
европа
здоровье - общество
омикрон-штамм коронавируса
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ПАРИЖ, 22 дек - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом во Франции критическая, страна находится в начале волны распространения нового штамма "омикрон", заявил официальный представитель кабмина страны Габриэль Атталь."Ситуация с коронавирусом во Франции критическая, потому что штамм "дельта" продолжает распространяться по стране. Вчера во Франции было зафиксировано 73 тысяч новых случаев заражения. Уровень заболеваемости теперь превышает 500 случаев на 100 тысяч жителей", - сообщил Атталь на правительственном брифинге в среду. Кроме того, отметил он, давление на больницы в связи с ростом числа госпитализированных продолжает расти."Ситуация является критической также потому, что эпидемия может сопровождаться новым всплеском заболеваемости из-за нового штамма "омикрон", он распространяется с феноменальной скоростью по всей Европе... Мы находимся в начале волны распространения "омикрона", - добавил представитель правительства.
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в мире, франция, коронавирусы, коронавирус covid-19, европа, здоровье - общество, омикрон-штамм коронавируса
15:32 22.12.2021 (обновлено: 15:54 22.12.2021)
Власти Франции заявили о критической ситуации с коронавирусом в стране
Представитель кабмина Франции Атталь назвал ситуацию с коронавирусом в стране критической