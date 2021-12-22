https://ria.ru/20211222/koronavirus-1764867454.html
За сутки в России от COVID-19 умерли 1020 человек
За сутки в России от COVID-19 умерли 1020 человек - РИА Новости, 22.12.2021
За сутки в России от COVID-19 умерли 1020 человек
За сутки в России подтверждено 1020 смертей с COVID-19, за все время погибли 300 269 человек с этим заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T11:49
2021-12-22T11:49
2021-12-22T11:49
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коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. За сутки в России подтверждено 1020 смертей с COVID-19, за все время погибли 300 269 человек с этим заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 1020 смертей… За весь период по России умерло 300 269 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 81, Санкт-Петербурге - 60, Подмосковье - 54.
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общество, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
За сутки в России от COVID-19 умерли 1020 человек
За сутки в России от COVID-19 умерли 1020 человек, за все время погибли 300 269 человек