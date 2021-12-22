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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211222/koronavirus-1764866569.html
В России зафиксировали 25 264 новых случая COVID-19 за сутки
В России зафиксировали 25 264 новых случая COVID-19 за сутки - РИА Новости, 22.12.2021
В России зафиксировали 25 264 новых случая COVID-19 за сутки
За сутки в стране зарегистрировали 25 264 случая заражения коронавирусом, накануне было 25 907, темп прироста сохранился на уровне 0,25 процента. РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T11:47
2021-12-22T12:14
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. За сутки в стране зарегистрировали 25 264 случая заражения коронавирусом, накануне было 25 907, темп прироста сохранился на уровне 0,25 процента."Подтвержденных случаев &lt;...&gt; (COVID-19) — 25 264 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1710 (6,8%) без клинических проявлений", — гласит ежедневная сводка оперативного штаба.Больше всего заболевших в Санкт-Петербурге (2166, 2075 днем ранее), Москве (1904, 1906), Подмосковье (1351), Красноярском (613) и Пермском (604) краях и в Свердловской области (591). Наименьшее число положительных тестов на Чукотке — один, еще восемь в Ненецком АО и 17 в Калмыкии.Умерли 1020 человек (вчера — 1027), выписали из медучреждений более 42 тысяч пациентов.За все время эпидемии заразились 10 292 983 человека. Зафиксированы 300 269 летальных исходов, более девяти миллионов человек выздоровели.По информации Всемирной организации здравоохранения, число больных COVID-19 в мире превысило 274,6 миллиона, умерли 5,3 миллиона.Вакцина остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам властей, число заболевших среди вакцинированных не превышает четырех процентов. Сейчас одну дозу получили более 76,5 миллиона человек, полностью привились 70,8 миллиона.
https://radiosputnik.ria.ru/20211222/omikron-1764866854.html
https://ria.ru/20211221/omikron-1764797838.html
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:47 22.12.2021 (обновлено: 12:14 22.12.2021)
 
В России зафиксировали 25 264 новых случая COVID-19 за сутки

В России за сутки зафиксировали 25 264 новых случая COVID-19

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи у городской клинической больницы №40 в Коммунарке
Автомобиль скорой медицинской помощи у городской клинической больницы №40 в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. За сутки в стране зарегистрировали 25 264 случая заражения коронавирусом, накануне было 25 907, темп прироста сохранился на уровне 0,25 процента.
"Подтвержденных случаев <...> (COVID-19) — 25 264 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1710 (6,8%) без клинических проявлений", — гласит ежедневная сводка оперативного штаба.
Мобильный пункт тестирования на коронавирус (COVID-19) в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
11:47В мире
Врачи назвали инкубационный период омикрон-штамма SARS-CoV-2
Больше всего заболевших в Санкт-Петербурге (2166, 2075 днем ранее), Москве (1904, 1906), Подмосковье (1351), Красноярском (613) и Пермском (604) краях и в Свердловской области (591). Наименьшее число положительных тестов на Чукотке — один, еще восемь в Ненецком АО и 17 в Калмыкии.
Умерли 1020 человек (вчера — 1027), выписали из медучреждений более 42 тысяч пациентов.
Медицинские работники и пациент c COVID-19 в отделении реанимации медицинского центра в штате Айдахо, США - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
Вчера, 19:04Распространение коронавируса
Врач рассказал, как отличить "омикрон" от простуды
За все время эпидемии заразились 10 292 983 человека. Зафиксированы 300 269 летальных исходов, более девяти миллионов человек выздоровели.
По информации Всемирной организации здравоохранения, число больных COVID-19 в мире превысило 274,6 миллиона, умерли 5,3 миллиона.
Вакцина остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам властей, число заболевших среди вакцинированных не превышает четырех процентов. Сейчас одну дозу получили более 76,5 миллиона человек, полностью привились 70,8 миллиона.
Карта распространения нового коронавируса в России
20 марта 2020, 16:40Распространение коронавируса
Карта распространения нового коронавируса в России
 
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