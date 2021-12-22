https://ria.ru/20211222/koronavirus-1764866569.html

В России зафиксировали 25 264 новых случая COVID-19 за сутки

В России зафиксировали 25 264 новых случая COVID-19 за сутки - РИА Новости, 22.12.2021

В России зафиксировали 25 264 новых случая COVID-19 за сутки

За сутки в стране зарегистрировали 25 264 случая заражения коронавирусом, накануне было 25 907, темп прироста сохранился на уровне 0,25 процента. РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T11:47

2021-12-22T11:47

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. За сутки в стране зарегистрировали 25 264 случая заражения коронавирусом, накануне было 25 907, темп прироста сохранился на уровне 0,25 процента."Подтвержденных случаев <...> (COVID-19) — 25 264 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1710 (6,8%) без клинических проявлений", — гласит ежедневная сводка оперативного штаба.Больше всего заболевших в Санкт-Петербурге (2166, 2075 днем ранее), Москве (1904, 1906), Подмосковье (1351), Красноярском (613) и Пермском (604) краях и в Свердловской области (591). Наименьшее число положительных тестов на Чукотке — один, еще восемь в Ненецком АО и 17 в Калмыкии.Умерли 1020 человек (вчера — 1027), выписали из медучреждений более 42 тысяч пациентов.За все время эпидемии заразились 10 292 983 человека. Зафиксированы 300 269 летальных исходов, более девяти миллионов человек выздоровели.По информации Всемирной организации здравоохранения, число больных COVID-19 в мире превысило 274,6 миллиона, умерли 5,3 миллиона.Вакцина остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам властей, число заболевших среди вакцинированных не превышает четырех процентов. Сейчас одну дозу получили более 76,5 миллиона человек, полностью привились 70,8 миллиона.

https://radiosputnik.ria.ru/20211222/omikron-1764866854.html

https://ria.ru/20211221/omikron-1764797838.html

https://ria.ru/20200320/1568864012.html

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