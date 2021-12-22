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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211222/koronavirus-1764849864.html
Стало известно, почему "омикрон" распространяется так быстро
Стал известен инкубационный период омикрон-штамма коронавируса - РИА Новости, 22.12.2021
Стало известно, почему "омикрон" распространяется так быстро
Симптомы при заражении омикрон-штаммом коронавируса могут появиться раньше, чем при инфицировании предыдущими вариациями SARS-CoV-2, передает телеканал NBC News РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T10:27
2021-12-22T11:02
распространение коронавируса
ботсвана
юар
университет джонса хопкинса
александр гинцбург
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Симптомы при заражении омикрон-штаммом коронавируса могут появиться раньше, чем при инфицировании предыдущими вариациями SARS-CoV-2, передает телеканал NBC News со ссылкой на ученых.Так, инкубационный период "омикрона" обычно составляет от трех дней, максимум —неделю. Такие выводы основаны на предположении, что "цель" нового штамма — заразить как можно больше людей."Вот почему распространение болезни происходит гораздо быстрее", — сказала Анита Гупта, анестезиолог и врач интенсивной терапии из Школы медицины Университета Джонса Хопкинса. Она уточнила, что на темпы развития синдромов COVID-19 влияют многие факторы, включая возраст, наличие хронических заболеваний и прививки."Омикрон"Новый штамм SARS-CoV-2 впервые выявили в Ботсване и ЮАР в конце ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. Предположительно, этот вариант изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — вероятно, зараженного ВИЧ.Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут и переболевшие, и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле. При этом, как отмечал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, у привитых болезнь проходит в легкой форме.Сейчас во многих государствах доминирует дельта-штамм B.1.617.2, впервые обнаруженный в Индии в прошлом году, но ученые допускают, что ему на смену придет "омикрон". По последним данным, случаи заражения им есть более чем в 100 странах, в том числе в России.
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ботсвана, юар, университет джонса хопкинса, александр гинцбург, россия, коронавирус covid-19
10:27 22.12.2021 (обновлено: 11:02 22.12.2021)
 
Стал известен инкубационный период омикрон-штамма коронавируса

NBC: инкубационный период "омикрона" может быть короче, чем у предыдущих штаммов

© REUTERS / Dado Ruvic/IllustrationТест на COVID-19 на фоне надписи "Омикрон"
Тест на COVID-19 на фоне надписи Омикрон - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© REUTERS / Dado Ruvic/Illustration
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Симптомы при заражении омикрон-штаммом коронавируса могут появиться раньше, чем при инфицировании предыдущими вариациями SARS-CoV-2, передает телеканал NBC News со ссылкой на ученых.
Так, инкубационный период "омикрона" обычно составляет от трех дней, максимум —неделю. Такие выводы основаны на предположении, что "цель" нового штамма — заразить как можно больше людей.
Лаборатория - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
08:33
Первые случаи "омикрона" в Японии выявили у семьи, не выезжавшей за границу
"Вот почему распространение болезни происходит гораздо быстрее", — сказала Анита Гупта, анестезиолог и врач интенсивной терапии из Школы медицины Университета Джонса Хопкинса. Она уточнила, что на темпы развития синдромов COVID-19 влияют многие факторы, включая возраст, наличие хронических заболеваний и прививки.

"Омикрон"

Новый штамм SARS-CoV-2 впервые выявили в Ботсване и ЮАР в конце ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. Предположительно, этот вариант изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — вероятно, зараженного ВИЧ.
Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут и переболевшие, и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле. При этом, как отмечал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, у привитых болезнь проходит в легкой форме.
Сейчас во многих государствах доминирует дельта-штамм B.1.617.2, впервые обнаруженный в Индии в прошлом году, но ученые допускают, что ему на смену придет "омикрон". По последним данным, случаи заражения им есть более чем в 100 странах, в том числе в России.
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
30 ноября, 11:15Инфографика
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
Инфографика
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Распространение коронавирусаБотсванаЮАРУниверситет Джонса ХопкинсаАлександр ГинцбургРоссияКоронавирус COVID-19
 
 
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