https://ria.ru/20211222/koronavirus-1764849864.html

Стало известно, почему "омикрон" распространяется так быстро

Стал известен инкубационный период омикрон-штамма коронавируса - РИА Новости, 22.12.2021

Стало известно, почему "омикрон" распространяется так быстро

Симптомы при заражении омикрон-штаммом коронавируса могут появиться раньше, чем при инфицировании предыдущими вариациями SARS-CoV-2, передает телеканал NBC News РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T10:27

2021-12-22T10:27

2021-12-22T11:02

распространение коронавируса

ботсвана

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Симптомы при заражении омикрон-штаммом коронавируса могут появиться раньше, чем при инфицировании предыдущими вариациями SARS-CoV-2, передает телеканал NBC News со ссылкой на ученых.Так, инкубационный период "омикрона" обычно составляет от трех дней, максимум —неделю. Такие выводы основаны на предположении, что "цель" нового штамма — заразить как можно больше людей."Вот почему распространение болезни происходит гораздо быстрее", — сказала Анита Гупта, анестезиолог и врач интенсивной терапии из Школы медицины Университета Джонса Хопкинса. Она уточнила, что на темпы развития синдромов COVID-19 влияют многие факторы, включая возраст, наличие хронических заболеваний и прививки."Омикрон"Новый штамм SARS-CoV-2 впервые выявили в Ботсване и ЮАР в конце ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. Предположительно, этот вариант изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — вероятно, зараженного ВИЧ.Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут и переболевшие, и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле. При этом, как отмечал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, у привитых болезнь проходит в легкой форме.Сейчас во многих государствах доминирует дельта-штамм B.1.617.2, впервые обнаруженный в Индии в прошлом году, но ученые допускают, что ему на смену придет "омикрон". По последним данным, случаи заражения им есть более чем в 100 странах, в том числе в России.

https://ria.ru/20211222/omikron-1764838475.html

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ботсвана, юар, университет джонса хопкинса, александр гинцбург, россия, коронавирус covid-19