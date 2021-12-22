https://ria.ru/20211222/kontrakty-1764937828.html
Берлин заверил, что контракты с Россией по газу будут соблюдаться
Берлин заверил, что контракты с Россией по газу будут соблюдаться - РИА Новости, 22.12.2021
Берлин заверил, что контракты с Россией по газу будут соблюдаться
В Минэкономики Германии исходят из того, что долгосрочные контракты с Россией на поставку газа будут и далее соблюдаться, заявили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T16:13
2021-12-22T16:13
2021-12-22T16:31
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БЕРЛИН, 22 дек – РИА Новости. В Минэкономики Германии исходят из того, что долгосрочные контракты с Россией на поставку газа будут и далее соблюдаться, заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Цена газа на фьючерсном рынке Европы стремительно пробивает новые рекордные отметки и во вторник впервые в истории превысила 2150 долларов за тысячу кубометров, прибавив более 27% за день, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Текущие колебания цен на газ могут привести к возникновению ценовых пиков для отдельных поставщиков и покупателей, однако физического дефицита ждать не следует, указывал РИА Новости официальный представитель немецкой ассоциации Zukunft Gas ("Будущее газа") Чарли Грюнеберг."По нашей информации, долгосрочные контракты на поставку, в том числе российские, будут соблюдаться. Однако на спотовом (краткосрочном) рынке по-прежнему сохраняется высокий спрос и, как следствие, высокие цены", - прокомментировали ситуацию в Минэкономики Германии.
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в мире, германия, минэкономики фрг, спг, россия
16:13 22.12.2021 (обновлено: 16:31 22.12.2021)
Берлин заверил, что контракты с Россией по газу будут соблюдаться
Минэкономики ФРГ заверило, что долгосрочные контракты с Россией по газу будут соблюдаться