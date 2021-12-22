https://ria.ru/20211222/konsensus-1765007546.html
В Германии пришли к консенсусу по "Северному потоку — 2"
Глава МИД Германии заявила о консенсусе по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 23.12.2021
В Германии пришли к консенсусу по "Северному потоку — 2"
Глава МИД Германии Анналена Бербок в интервью Die Zeit заявила, что пришла к консенсусу с канцлером Олафом Шольцем по вопросу запуска "Северного потока — 2". РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-22T22:06
2021-12-22T22:06
2021-12-23T00:20
политика
мид германии
балтийское море
северный поток — 2
nord stream 2 ag
олаф шольц
россия
анналена бербок
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Глава МИД Германии Анналена Бербок в интервью Die Zeit заявила, что пришла к консенсусу с канцлером Олафом Шольцем по вопросу запуска "Северного потока — 2".Как уточнила глава немецкого внешнеполитического ведомства, энергетическая безопасность будет играть важную роль при принятии решений по этой тематике."Северный поток — 2" тянется через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров топлива. Укладка заняла три года и завершилась в сентябре.В ноябре Федеральное сетевое агентство BNA приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора до тех пор, пока компания не создаст немецкую "дочку", которая подаст повторную заявку.Процедура необходима, чтобы магистраль соответствовала обновленной Газовой директиве ЕС. Ее нормативы гласят, что труба должна либо частично заполняться альтернативным поставщиком, либо ее участок на территории ЕС должен принадлежать сторонней компании.В Москве неоднократно призывали не политизировать ситуацию вокруг этого коммерческого проекта и подчеркивали, что "Северный поток — 2" выгоден не только России, но и ЕС.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20211222/shok-1764989248.html
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политика, мид германии, балтийское море, северный поток — 2, nord stream 2 ag, олаф шольц, россия, анналена бербок
22:06 22.12.2021 (обновлено: 00:20 23.12.2021)
Глава МИД Германии заявила о консенсусе по "Северному потоку — 2"
Глава МИД ФРГ Бербок заявила о консенсусе с канцлером Шольцем по "Северному потоку — 2"