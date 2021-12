https://ria.ru/20211222/konkurs-1764755076.html

Конкурс имени Андрея Стенина 2022 года открыл прием работ

Конкурс имени Андрея Стенина 2022 года открыл прием работ - РИА Новости, 22.12.2021

Конкурс имени Андрея Стенина 2022 года открыл прием работ

В Москве стартовал прием работ на восьмой Международный конкурс для молодых фоторепортеров. Конкурс носит имя Андрея Стенина, специального фотоккореспондента... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T11:00

2021-12-22T11:00

2021-12-22T11:00

новости агентства

андрей стенин

sputnik

международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина

миа "россия сегодня"

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/15/1764746616_0:0:3174:1785_1920x0_80_0_0_3c682684a1758c1293bfe979461d2abd.jpg

МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. В Москве стартовал прием работ на восьмой Международный конкурс для молодых фоторепортеров. Конкурс носит имя Андрея Стенина, специального фотоккореспондента медиагруппы "Россия сегодня", погибшего летом 2014 года под Донецком при исполнении служебного задания. По традиции ежегодное фотосоревновние открылось в день рождения Андрея – 22 декабря.Молодые репортеры мира в возрасте от 18 до 33 лет могут подать работы на сайте stenincontest.ru на русском, английском и китайском языках. В 2022 году конкурс сохранил число номинаций и категорий, в которых могут участвовать работы претендентов: четыре номинации - "Главные новости", "Спорт", "Моя планета" и "Портрет. Герой нашего времени", и две категории – "Одиночные работы" и "Серии". В каждую из номинаций можно подать по одной одиночной работе и одной серии. Прием конкурсных заявок открыт до 28 февраля 2022 года включительно.Призовой фонд конкурса в 2022 году составит 125, 100 и 75 тысяч рублей за первое, второе и третье место в каждой номинации. Обладатель высшей награды конкурса имени Стенина - Гран-при - получит 700 тысяч рублей.Несмотря на ограничения, вызванные пандемией COVID-19 во всем мире, конкурс имени Андрея Стенина сохранил одну из важных и любимых своих традиций – выставочные турне работ лауреатов по экспозиционным площадкам в разных странах. Роуд-шоу дают возможность молодым фоторепортерам продемонстрировать свои работы российской и международной аудитории, привлечь внимание к самым актуальным проблемам и вызовам современности. География выставок конкурса с момента его старта в 2014 году включает десятки городов в Европе, Азии, Латинской Америке, Африке, на Ближнем Востоке. С 2018 года в число экспозиционных площадок конкурса входит нью-йоркская штаб-квартира главной международной организации по укреплению мира и безопасности всех стран, Организации Объединенных Наций (ООН). С 2019 года выставки конкурса проходят также и в Совете Европы в Страсбурге.Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина в 2021 году прошел при поддержке крупнейших российских и международных СМИ, информагентств и фотосообщества. Партнерами нескольких номинаций стали Объединенная шанхайская медиагруппа (ОШМГ), Общеарабский информационный холдинг Аль-Маядин ТВ, а также одна из крупнейших гуманитарных организаций мира – Международный комитет Красного Креста (МККК).О КонкурсеМеждународный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура", телеканал "Москва 24", информационно-новостной портал Вести.Ru.Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, телеканал и портал RT, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Telam, новостное агентство ANA, Shanghai United Media Group (SUMG), интернет-портал газеты China Daily, интернет-портал The Paper, медиасеть Al Mayadeen, информационное агентство Prensa Latina, интернет-портал DBW.В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России, информационный портал YOung JOurnalists, портал Russian Photo, портал Photo-study.ru, фотошкола "Академия фотографии", журнал Fotoargenta, Клуб фотожурналистики Нью-Дели, журнал LF Magazine, интернет-портал All About Photo, журнал фотографии EYE, журнал Artdoc, интернет-портал IPhoto Channel,международная площадка-партнер - фестиваль PhotON.

https://ria.ru/20211018/konkurs-1754726116.html

https://ria.ru/20211123/pretoriya-1760401297.html

https://ria.ru/20211018/stenin-1754562977.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости агентства, андрей стенин, sputnik, международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина, миа "россия сегодня", россия