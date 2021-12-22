https://ria.ru/20211222/koalitsiya-1764969940.html

Багдад сообщил о завершении вывода боевых подразделений коалиции из Ирака

Багдад сообщил о завершении вывода боевых подразделений коалиции из Ирака - РИА Новости, 22.12.2021

Багдад сообщил о завершении вывода боевых подразделений коалиции из Ирака

Вывод боевых подразделений международной антитеррористической коалиции из Ирака завершен, в стране остаются только иностранные военные советники, сообщило... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T18:31

2021-12-22T18:31

2021-12-22T18:34

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багдад (город)

корпус стражей исламской революции

касем сулеймани

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КАИР, 22 дек - РИА Новости. Вывод боевых подразделений международной антитеррористической коалиции из Ирака завершен, в стране остаются только иностранные военные советники, сообщило информационное агентство INA со ссылкой на официального представителя Объединенного штаба командования ВС Ирака Тахсина аль-Хафаджи."Миссия иностранных вооруженных сил превратилась из боевой в консультативную… Из иностранных военнослужащих в Ираке осталось только ограниченное число советников", - заявил аль-Хафаджи в среду.Парламент Ирака 5 января 2020 года большинством голосов проголосовал за вывод иностранных войск, а также высказался за пересмотр формата сотрудничества с возглавляемой США антитеррористической коалицией. Эти меры стали ответом на проведенную США в районе аэропорта Багдада операцию, в результате которой в ночь на 3 января того же года были убиты иранский генерал, командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. После этих событий коалиция во главе с США передала иракским военным ряд объектов, где до этого дислоцировались американские военные, в том числе ряд авиабаз и штаб-квартиру военных советников коалиции.

https://ria.ru/20211221/ssha-1764723670.html

ирак

сша

багдад (город)

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в мире, ирак, сша, багдад (город), корпус стражей исламской революции, касем сулеймани