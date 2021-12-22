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Багдад сообщил о завершении вывода боевых подразделений коалиции из Ирака
Багдад сообщил о завершении вывода боевых подразделений коалиции из Ирака - РИА Новости, 22.12.2021
Багдад сообщил о завершении вывода боевых подразделений коалиции из Ирака
Вывод боевых подразделений международной антитеррористической коалиции из Ирака завершен, в стране остаются только иностранные военные советники, сообщило... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T18:31
2021-12-22T18:34
в мире
ирак
сша
багдад (город)
корпус стражей исламской революции
касем сулеймани
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КАИР, 22 дек - РИА Новости. Вывод боевых подразделений международной антитеррористической коалиции из Ирака завершен, в стране остаются только иностранные военные советники, сообщило информационное агентство INA со ссылкой на официального представителя Объединенного штаба командования ВС Ирака Тахсина аль-Хафаджи."Миссия иностранных вооруженных сил превратилась из боевой в консультативную… Из иностранных военнослужащих в Ираке осталось только ограниченное число советников", - заявил аль-Хафаджи в среду.Парламент Ирака 5 января 2020 года большинством голосов проголосовал за вывод иностранных войск, а также высказался за пересмотр формата сотрудничества с возглавляемой США антитеррористической коалицией. Эти меры стали ответом на проведенную США в районе аэропорта Багдада операцию, в результате которой в ночь на 3 января того же года были убиты иранский генерал, командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. После этих событий коалиция во главе с США передала иракским военным ряд объектов, где до этого дислоцировались американские военные, в том числе ряд авиабаз и штаб-квартиру военных советников коалиции.
https://ria.ru/20211221/ssha-1764723670.html
ирак
сша
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в мире, ирак, сша, багдад (город), корпус стражей исламской революции, касем сулеймани
18:31 22.12.2021 (обновлено: 18:34 22.12.2021)
 
Багдад сообщил о завершении вывода боевых подразделений коалиции из Ирака

Багдад сообщил о завершении вывода боевых подразделений международной коалиции из Ирака

© AP Photo / Maya AlleruzzoАмериканские артиллеристы стреляют со своей базы к востоку от Мосула
Американские артиллеристы стреляют со своей базы к востоку от Мосула - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© AP Photo / Maya Alleruzzo
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КАИР, 22 дек - РИА Новости. Вывод боевых подразделений международной антитеррористической коалиции из Ирака завершен, в стране остаются только иностранные военные советники, сообщило информационное агентство INA со ссылкой на официального представителя Объединенного штаба командования ВС Ирака Тахсина аль-Хафаджи.
"Миссия иностранных вооруженных сил превратилась из боевой в консультативную… Из иностранных военнослужащих в Ираке осталось только ограниченное число советников", - заявил аль-Хафаджи в среду.
Парламент Ирака 5 января 2020 года большинством голосов проголосовал за вывод иностранных войск, а также высказался за пересмотр формата сотрудничества с возглавляемой США антитеррористической коалицией. Эти меры стали ответом на проведенную США в районе аэропорта Багдада операцию, в результате которой в ночь на 3 января того же года были убиты иранский генерал, командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. После этих событий коалиция во главе с США передала иракским военным ряд объектов, где до этого дислоцировались американские военные, в том числе ряд авиабаз и штаб-квартиру военных советников коалиции.
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В миреИракСШАБагдад (город)Корпус стражей исламской революцииКасем Сулеймани
 
 
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