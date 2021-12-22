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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211222/kniga-1764896052.html
Телеведущая Арина Шарапова представила свою книгу "Страна чудес Коктебель"
Телеведущая Арина Шарапова представила свою книгу "Страна чудес Коктебель" - РИА Новости, 22.12.2021
Телеведущая Арина Шарапова представила свою книгу "Страна чудес Коктебель"
Телеведущая и общественный деятель Арина Шарапова представила в Московском Доме книги на Новом Арбате сборник "Страна чудес Коктебель", куда вошли... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T20:32
2021-12-22T22:55
культура
максимилиан волошин
коктебель
марина цветаева
московский дом книги
арина шарапова
черное море
новый арбат
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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Телеведущая и общественный деятель Арина Шарапова представила в Московском Доме книги на Новом Арбате сборник "Страна чудес Коктебель", куда вошли сказочно-приключенческие истории, основанные на истории и мифах Крыма."Так сложилось, что я приезжаю в Коктебель уже более 20 лет. Там и дети мои выросли, — рассказала РИА Новости Арина Шарапова. — Я часто им читала рассказы Драгунского, в которых он пишет о своем сыне Мишке и его друзьях. И подумала, почему бы мне не написать истории о своих внуках, но сказочные. Ведь для меня Крым – это абсолютно волшебное место".Герои книги "Страна чудес Коктебель" – Степан и Алексей каждое лето гостят на каникулах у бабушки в Коктебеле. Здесь с ними происходят невероятные приключения: они путешествуют во времени, встречают разных мифических существ и гения места – поэта Максимилиана Волошина с его друзьями — Мариной Цветаевой, Николаем Гумилевым. Ребята читают их стихи, разглядывают профиль Волошина на большой скале."Мне кажется, что Крым, как пересечение всех торговых морских путей, — это одно из самых центральных геополитических мест, которое должно привлекать внимание не только политиков, но и волшебников — да. И атмосфера там такая, особенно в Коктебеле: все говорят об эзотерике, о местах силы в заповеднике Карадаг, куда люди специально приезжают, чтобы загадать желание. Одно карадагское чудище чего только стоит!" – отметила автор книги.По словам телеведущей, это легендарное мифическое существо, которое появляется на страницах ее книги, мог придумать еще Максимилиан Волошин."И, конечно, самое главное достояние Коктебеля, самое волшебное место — это музей поэта, где ты действительно просто проваливаешься в какой-то исторический портал, — подчеркнула Шарапова. – Музей стал моим партнером в написании книги. Туда уже завезли много экземпляров издания. Музей планирует устраивать экскурсии по волшебным местам Коктебеля и рассказывать детям про это место со сказочной точки зрения".Вместе со Степаном и Алексеем по Коктебелю путешествуют любознательная овчарка Альма, два прожорливых черных кота Топ и Баксик и храбрый крабик Крестик."У нас всегда было много животных, и они всегда ездили с нами. А крабика Крестика, который исследует побережье Черного моря и знает все тайны Коктебеля, придумал мой папа и рассказывал мне про него в детстве", — поделилась Арина Шарапова.По ее словам, будет продолжение сказок, с теми же героями.Телеведущая надеется, что ее книга привлечет еще большее внимание к Коктебелю – и туристов, и властей. "Я и в эпиграфе про это свое желание написала: чтобы это место стало ярким, чистым, красивым, очень цивилизованным, и за него никогда не будет стыдно".В Московском Доме книги на Новом Арбате прошла презентация издания, во время которой эпизоды из сказок читали известные гости – Николай Фоментко, Елена Малышева, Дмитрий Дибров и другие.
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максимилиан волошин, коктебель, марина цветаева, московский дом книги, арина шарапова, черное море, новый арбат, новости культуры, книги
20:32 22.12.2021 (обновлено: 22:55 22.12.2021)
 

Телеведущая Арина Шарапова представила свою книгу "Страна чудес Коктебель"

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПрезентация книги "Страна чудес Коктебель" Арины Шараповой
Презентация книги Страна чудес Коктебель Арины Шараповой - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Телеведущая и общественный деятель Арина Шарапова представила в Московском Доме книги на Новом Арбате сборник "Страна чудес Коктебель", куда вошли сказочно-приключенческие истории, основанные на истории и мифах Крыма.
"Так сложилось, что я приезжаю в Коктебель уже более 20 лет. Там и дети мои выросли, — рассказала РИА Новости Арина Шарапова. — Я часто им читала рассказы Драгунского, в которых он пишет о своем сыне Мишке и его друзьях. И подумала, почему бы мне не написать истории о своих внуках, но сказочные. Ведь для меня Крым – это абсолютно волшебное место".
Герои книги "Страна чудес Коктебель" – Степан и Алексей каждое лето гостят на каникулах у бабушки в Коктебеле. Здесь с ними происходят невероятные приключения: они путешествуют во времени, встречают разных мифических существ и гения места – поэта Максимилиана Волошина с его друзьями — Мариной Цветаевой, Николаем Гумилевым. Ребята читают их стихи, разглядывают профиль Волошина на большой скале.
"Мне кажется, что Крым, как пересечение всех торговых морских путей, — это одно из самых центральных геополитических мест, которое должно привлекать внимание не только политиков, но и волшебников — да. И атмосфера там такая, особенно в Коктебеле: все говорят об эзотерике, о местах силы в заповеднике Карадаг, куда люди специально приезжают, чтобы загадать желание. Одно карадагское чудище чего только стоит!" – отметила автор книги.
По словам телеведущей, это легендарное мифическое существо, которое появляется на страницах ее книги, мог придумать еще Максимилиан Волошин.
"И, конечно, самое главное достояние Коктебеля, самое волшебное место — это музей поэта, где ты действительно просто проваливаешься в какой-то исторический портал, — подчеркнула Шарапова. – Музей стал моим партнером в написании книги. Туда уже завезли много экземпляров издания. Музей планирует устраивать экскурсии по волшебным местам Коктебеля и рассказывать детям про это место со сказочной точки зрения".
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПрезентация книги "Страна чудес Коктебель" Арины Шараповой
Презентация книги Страна чудес Коктебель Арины Шараповой - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Презентация книги "Страна чудес Коктебель" Арины Шараповой
Вместе со Степаном и Алексеем по Коктебелю путешествуют любознательная овчарка Альма, два прожорливых черных кота Топ и Баксик и храбрый крабик Крестик.
"У нас всегда было много животных, и они всегда ездили с нами. А крабика Крестика, который исследует побережье Черного моря и знает все тайны Коктебеля, придумал мой папа и рассказывал мне про него в детстве", — поделилась Арина Шарапова.
По ее словам, будет продолжение сказок, с теми же героями.
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Профессор, доктор медицинских наук, ведущая программ "Здоровье" и "Жить здорово" Елена Малышева (слева) на презентации книги "Страна чудес Коктебель" телеведущей, журналистки Арины Шараповой в "Московском Доме книги"

Профессор, доктор медицинских наук, ведущая программ Здоровье и Жить здорово Елена Малышева (слева) на презентации книги Страна чудес Коктебель
1 из 6

Профессор, доктор медицинских наук, ведущая программ "Здоровье" и "Жить здорово" Елена Малышева (слева) на презентации книги "Страна чудес Коктебель" телеведущей, журналистки Арины Шараповой в "Московском Доме книги"

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Актер и телеведущий Николай Фоменко на презентации книги "Страна чудес Коктебель" телеведущей, журналистки Арины Шараповой в "Московском Доме книги"

Актер и телеведущий Николай Фоменко выступает на презентации книги Страна чудес Коктебель телеведущей, журналистки Арины Шараповой в Московском Доме книги
2 из 6

Актер и телеведущий Николай Фоменко на презентации книги "Страна чудес Коктебель" телеведущей, журналистки Арины Шараповой в "Московском Доме книги"

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Радиоведущий Михаил Куницын выступает на презентации книги "Страна чудес Коктебель" телеведущей, журналистки Арины Шараповой в "Московском Доме книги"

Радиоведущий Михаил Куницын выступает на презентации книги Страна чудес Коктебель телеведущей, журналистки Арины Шарапова
3 из 6

Радиоведущий Михаил Куницын выступает на презентации книги "Страна чудес Коктебель" телеведущей, журналистки Арины Шараповой в "Московском Доме книги"

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Журналист, телеведущий, режиссер, актер и писатель Дмитрий Дибров выступает на презентации книги "Страна чудес Коктебель" телеведущей, журналистки Арины Шараповой в "Московском Доме книги"

Журналист, телеведущий, режиссер, актер и писатель Дмитрий Дибров выступает на презентации книги Страна чудес Коктебель телеведущей, журналистки Арины Шараповой
4 из 6

Журналист, телеведущий, режиссер, актер и писатель Дмитрий Дибров выступает на презентации книги "Страна чудес Коктебель" телеведущей, журналистки Арины Шараповой в "Московском Доме книги"

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Российский актёр театра и кино, радиоведущий, официальный голос "ОРТ / Первого канала" Алексей Неклюдов выступает на презентации книги "Страна чудес Коктебель" телеведущей, журналистки Арины Шараповой в "Московском Доме книги"

Российский актёр театра и кино, радиоведущий, официальный голос ОРТ / Первого канала Алексей Неклюдов выступает на презентации книги Страна чудес Коктебель
5 из 6

Российский актёр театра и кино, радиоведущий, официальный голос "ОРТ / Первого канала" Алексей Неклюдов выступает на презентации книги "Страна чудес Коктебель" телеведущей, журналистки Арины Шараповой в "Московском Доме книги"

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Российский журналист, писатель, драматург, радио- и телеведущий, сценарист, театральный режиссёр Андрей Максимов на презентации книги "Страна чудес Коктебель" телеведущей, журналистки Арины Шараповой в "Московском Доме книги"

Российский журналист, писатель, драматург, радио- и телеведущий, сценарист, театральный режиссёр Андрей Максимов на презентации книги Страна чудес Коктебель
6 из 6

Российский журналист, писатель, драматург, радио- и телеведущий, сценарист, театральный режиссёр Андрей Максимов на презентации книги "Страна чудес Коктебель" телеведущей, журналистки Арины Шараповой в "Московском Доме книги"

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
1 из 6

Профессор, доктор медицинских наук, ведущая программ "Здоровье" и "Жить здорово" Елена Малышева (слева) на презентации книги "Страна чудес Коктебель" телеведущей, журналистки Арины Шараповой в "Московском Доме книги"

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
2 из 6

Актер и телеведущий Николай Фоменко на презентации книги "Страна чудес Коктебель" телеведущей, журналистки Арины Шараповой в "Московском Доме книги"

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
3 из 6

Радиоведущий Михаил Куницын выступает на презентации книги "Страна чудес Коктебель" телеведущей, журналистки Арины Шараповой в "Московском Доме книги"

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
4 из 6

Журналист, телеведущий, режиссер, актер и писатель Дмитрий Дибров выступает на презентации книги "Страна чудес Коктебель" телеведущей, журналистки Арины Шараповой в "Московском Доме книги"

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
5 из 6

Российский актёр театра и кино, радиоведущий, официальный голос "ОРТ / Первого канала" Алексей Неклюдов выступает на презентации книги "Страна чудес Коктебель" телеведущей, журналистки Арины Шараповой в "Московском Доме книги"

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
6 из 6

Российский журналист, писатель, драматург, радио- и телеведущий, сценарист, театральный режиссёр Андрей Максимов на презентации книги "Страна чудес Коктебель" телеведущей, журналистки Арины Шараповой в "Московском Доме книги"

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Телеведущая надеется, что ее книга привлечет еще большее внимание к Коктебелю – и туристов, и властей. "Я и в эпиграфе про это свое желание написала: чтобы это место стало ярким, чистым, красивым, очень цивилизованным, и за него никогда не будет стыдно".
В Московском Доме книги на Новом Арбате прошла презентация издания, во время которой эпизоды из сказок читали известные гости – Николай Фоментко, Елена Малышева, Дмитрий Дибров и другие.
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