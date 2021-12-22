https://ria.ru/20211222/kniga-1764896052.html

Телеведущая Арина Шарапова представила свою книгу "Страна чудес Коктебель"

Телеведущая Арина Шарапова представила свою книгу "Страна чудес Коктебель" - РИА Новости, 22.12.2021

Телеведущая Арина Шарапова представила свою книгу "Страна чудес Коктебель"

Телеведущая и общественный деятель Арина Шарапова представила в Московском Доме книги на Новом Арбате сборник "Страна чудес Коктебель", куда вошли... РИА Новости, 22.12.2021

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культура

максимилиан волошин

коктебель

марина цветаева

московский дом книги

арина шарапова

черное море

новый арбат

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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Телеведущая и общественный деятель Арина Шарапова представила в Московском Доме книги на Новом Арбате сборник "Страна чудес Коктебель", куда вошли сказочно-приключенческие истории, основанные на истории и мифах Крыма."Так сложилось, что я приезжаю в Коктебель уже более 20 лет. Там и дети мои выросли, — рассказала РИА Новости Арина Шарапова. — Я часто им читала рассказы Драгунского, в которых он пишет о своем сыне Мишке и его друзьях. И подумала, почему бы мне не написать истории о своих внуках, но сказочные. Ведь для меня Крым – это абсолютно волшебное место".Герои книги "Страна чудес Коктебель" – Степан и Алексей каждое лето гостят на каникулах у бабушки в Коктебеле. Здесь с ними происходят невероятные приключения: они путешествуют во времени, встречают разных мифических существ и гения места – поэта Максимилиана Волошина с его друзьями — Мариной Цветаевой, Николаем Гумилевым. Ребята читают их стихи, разглядывают профиль Волошина на большой скале."Мне кажется, что Крым, как пересечение всех торговых морских путей, — это одно из самых центральных геополитических мест, которое должно привлекать внимание не только политиков, но и волшебников — да. И атмосфера там такая, особенно в Коктебеле: все говорят об эзотерике, о местах силы в заповеднике Карадаг, куда люди специально приезжают, чтобы загадать желание. Одно карадагское чудище чего только стоит!" – отметила автор книги.По словам телеведущей, это легендарное мифическое существо, которое появляется на страницах ее книги, мог придумать еще Максимилиан Волошин."И, конечно, самое главное достояние Коктебеля, самое волшебное место — это музей поэта, где ты действительно просто проваливаешься в какой-то исторический портал, — подчеркнула Шарапова. – Музей стал моим партнером в написании книги. Туда уже завезли много экземпляров издания. Музей планирует устраивать экскурсии по волшебным местам Коктебеля и рассказывать детям про это место со сказочной точки зрения".Вместе со Степаном и Алексеем по Коктебелю путешествуют любознательная овчарка Альма, два прожорливых черных кота Топ и Баксик и храбрый крабик Крестик."У нас всегда было много животных, и они всегда ездили с нами. А крабика Крестика, который исследует побережье Черного моря и знает все тайны Коктебеля, придумал мой папа и рассказывал мне про него в детстве", — поделилась Арина Шарапова.По ее словам, будет продолжение сказок, с теми же героями.Телеведущая надеется, что ее книга привлечет еще большее внимание к Коктебелю – и туристов, и властей. "Я и в эпиграфе про это свое желание написала: чтобы это место стало ярким, чистым, красивым, очень цивилизованным, и за него никогда не будет стыдно".В Московском Доме книги на Новом Арбате прошла презентация издания, во время которой эпизоды из сказок читали известные гости – Николай Фоментко, Елена Малышева, Дмитрий Дибров и другие.

https://ria.ru/20211205/knigi-1761995602.html

коктебель

черное море

новый арбат

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максимилиан волошин, коктебель, марина цветаева, московский дом книги, арина шарапова, черное море, новый арбат, новости культуры, книги