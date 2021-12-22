https://ria.ru/20211222/klimat-1764956195.html

Медведев раскритиковал попытки стран определять климатическую повестку

Медведев раскритиковал попытки стран определять климатическую повестку - РИА Новости, 22.12.2021

Медведев раскритиковал попытки стран определять климатическую повестку

Председатель "Единой России", зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал неправильными попытки отдельных государств единолично определять климатическую... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T17:20

2021-12-22T17:20

2021-12-22T17:31

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дмитрий медведев

климат

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Председатель "Единой России", зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал неправильными попытки отдельных государств единолично определять климатическую повестку, подчеркнув, что никто не должен навязывать друг другу собственные представления."Мы должны понимать, что попытки отдельных государств присвоить себе право единолично определять климатическую повестку, эти попытки - они неправильные, поскольку это наше общее дело, и никто не должен навязывать друг другу свои собственные представления", - сказал Медведев на онлайн-встрече с представителями политических партий стран Латинской Америки.Медведев подчеркнул, что РФ считает необходимым поиск взаимоприемлемых решений на основе существующих механизмов.По его словам, и атомная энергетика, и гидроэнергетика, и газовая электрогенерация, и большая поглощающая способность лесов делают Россию одним из лидеров процесса глобальной декарбонизации. "Мы выполняем принятые на себя обязательства в рамках рамочной Конвенции ООН по изменению климата и известному Парижскому соглашению", - добавил он.

https://ria.ru/20211216/chubays-1764030356.html

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россия, в мире, единая россия, дмитрий медведев, климат