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Медведев раскритиковал попытки стран определять климатическую повестку
Медведев раскритиковал попытки стран определять климатическую повестку - РИА Новости, 22.12.2021
Медведев раскритиковал попытки стран определять климатическую повестку
Председатель "Единой России", зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал неправильными попытки отдельных государств единолично определять климатическую... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T17:20
2021-12-22T17:31
россия
в мире
единая россия
дмитрий медведев
климат
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Председатель "Единой России", зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал неправильными попытки отдельных государств единолично определять климатическую повестку, подчеркнув, что никто не должен навязывать друг другу собственные представления."Мы должны понимать, что попытки отдельных государств присвоить себе право единолично определять климатическую повестку, эти попытки - они неправильные, поскольку это наше общее дело, и никто не должен навязывать друг другу свои собственные представления", - сказал Медведев на онлайн-встрече с представителями политических партий стран Латинской Америки.Медведев подчеркнул, что РФ считает необходимым поиск взаимоприемлемых решений на основе существующих механизмов.По его словам, и атомная энергетика, и гидроэнергетика, и газовая электрогенерация, и большая поглощающая способность лесов делают Россию одним из лидеров процесса глобальной декарбонизации. "Мы выполняем принятые на себя обязательства в рамках рамочной Конвенции ООН по изменению климата и известному Парижскому соглашению", - добавил он.
https://ria.ru/20211216/chubays-1764030356.html
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россия, в мире, единая россия, дмитрий медведев, климат
17:20 22.12.2021 (обновлено: 17:31 22.12.2021)
 
Медведев раскритиковал попытки стран определять климатическую повестку

Медведев назвал неправильными попытки стран единолично определять климатическую повестку

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель Всероссийской политической партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ведет прием граждан в режиме видеоконференции
Председатель Всероссийской политической партии Единая Россия, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ведет прием граждан в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Председатель "Единой России", зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал неправильными попытки отдельных государств единолично определять климатическую повестку, подчеркнув, что никто не должен навязывать друг другу собственные представления.
"Мы должны понимать, что попытки отдельных государств присвоить себе право единолично определять климатическую повестку, эти попытки - они неправильные, поскольку это наше общее дело, и никто не должен навязывать друг другу свои собственные представления", - сказал Медведев на онлайн-встрече с представителями политических партий стран Латинской Америки.
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По его словам, и атомная энергетика, и гидроэнергетика, и газовая электрогенерация, и большая поглощающая способность лесов делают Россию одним из лидеров процесса глобальной декарбонизации. "Мы выполняем принятые на себя обязательства в рамках рамочной Конвенции ООН по изменению климата и известному Парижскому соглашению", - добавил он.
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