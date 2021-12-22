https://ria.ru/20211222/kino-1764910066.html
Заполняемость кинозалов в Петербурге с января увеличивается до 75 процентов
Заполняемость кинозалов в Петербурге с января увеличивается до 75 процентов - РИА Новости, 22.12.2021
Заполняемость кинозалов в Петербурге с января увеличивается до 75 процентов
Заполняемость кинозалов в Петербурге с 1 января увеличивается с 50 процентов до 75, сообщает пресс-служба администрации губернатора города. РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T15:07
2021-12-22T15:07
2021-12-22T15:07
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александр беглов
новости культуры
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 дек - РИА Новости. Заполняемость кинозалов в Петербурге с 1 января увеличивается с 50 процентов до 75, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.Соответствующие изменения в постановление правительства Петербурга от 13.03.2020 №121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" подписал губернатор Александр Беглов.
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санкт-петербург, александр беглов, новости культуры, кино и сериалы
Заполняемость кинозалов в Петербурге с января увеличивается до 75 процентов
Заполняемость кинозалов в Петербурге с 1 января увеличивается до 75 процентов