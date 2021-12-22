https://ria.ru/20211222/khramy-1764915278.html
РПЦ выделила на строительство храмов 2,5 миллиарда рублей
РПЦ выделила на строительство храмов 2,5 миллиарда рублей - РИА Новости, 22.12.2021
РПЦ выделила на строительство храмов 2,5 миллиарда рублей
По программе строительства православных храмов в Москве возведено 119 храмов из запланированных двухсот, темп программы выдерживается, рассказал в среду... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T14:45
2021-12-22T14:45
2021-12-22T15:46
религия
москва
московская патриархия
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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. По программе строительства православных храмов в Москве возведено 119 храмов из запланированных двухсот, темп программы выдерживается, рассказал в среду патриарх Московский и всея Руси Кирилл на собрании Московской городской епархии.Программа строительства православных храмов в Москве, которая ранее называлась "Программа 200 храмов", инициирована патриархом в 2009 году и реализуется на пожертвования."По программе строительства новых храмов за 11 лет возведены уже и действуют 78 храмов. В трех храмах завершены общестроительные работы, и строятся 38 храмов. Таким образом, уже построены или находятся на разных этапах строительства 119 из 200 запланированных храмов, то есть более 50%. Мы идем в том темпе, который был запланирован в связи со строительством двухсот новых храмов в Москве", - сказал патриарх Кирилл.Он добавил, что на стадии разработки проектной документации находится "более 20 храмов".По словам патриарха, на 1 декабря 2021 года в Москве насчитывалось 1218 храмов и часовен, "то есть на 14 больше, чем годом ранее", увеличилось и число храмов, в которых богослужение совершатся не реже одного раза в неделю – с 537 до 541.Митрополит Воскресенский Дионисий сообщил на собрании, что Московская патриархия выделила на строительство храмов более 2,5 миллиардов рублей за последние три года."В 2021 году по вашему благословению в качестве помощи от Московской патриархии конкретным приходам, где строятся храмы, было безвозмездно выделено 988 миллионов 739 тысяч рублей. А считая эту цифру с 2018 года, то есть за последние три года, эта цифра составляет 2 миллиарда 65 миллионов 782 тысячи рублей", - сказал митрополит.
https://realty.ria.ru/20211122/khram-1760166702.html
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москва, московская патриархия, жилье
МОСКВА, 22 дек – РИА Новости.
По программе строительства православных храмов в Москве
возведено 119 храмов из запланированных двухсот, темп программы выдерживается, рассказал в среду патриарх Московский и всея Руси Кирилл на собрании Московской городской епархии.
Программа строительства православных храмов в Москве, которая ранее называлась "Программа 200 храмов", инициирована патриархом в 2009 году и реализуется на пожертвования.
"По программе строительства новых храмов за 11 лет возведены уже и действуют 78 храмов. В трех храмах завершены общестроительные работы, и строятся 38 храмов. Таким образом, уже построены или находятся на разных этапах строительства 119 из 200 запланированных храмов, то есть более 50%. Мы идем в том темпе, который был запланирован в связи со строительством двухсот новых храмов в Москве", - сказал патриарх Кирилл.
Он добавил, что на стадии разработки проектной документации находится "более 20 храмов".
По словам патриарха, на 1 декабря 2021 года в Москве насчитывалось 1218 храмов и часовен, "то есть на 14 больше, чем годом ранее", увеличилось и число храмов, в которых богослужение совершатся не реже одного раза в неделю – с 537 до 541.
Митрополит Воскресенский Дионисий сообщил на собрании, что Московская патриархия
выделила на строительство храмов более 2,5 миллиардов рублей за последние три года.
"В 2021 году по вашему благословению в качестве помощи от Московской патриархии конкретным приходам, где строятся храмы, было безвозмездно выделено 988 миллионов 739 тысяч рублей. А считая эту цифру с 2018 года, то есть за последние три года, эта цифра составляет 2 миллиарда 65 миллионов 782 тысячи рублей", - сказал митрополит.