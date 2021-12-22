https://ria.ru/20211222/kgb-1765002294.html

КГБ Белоруссии задержало россиянина в рамках дела по факту акта терроризма

КГБ Белоруссии задержало россиянина в рамках дела по факту акта терроризма - РИА Новости, 22.12.2021

КГБ Белоруссии задержало россиянина в рамках дела по факту акта терроризма

Гражданина России, проживавшего в белорусском Гомеле, задержали белорусские правоохранители по подозрению в поджоге автомобиля сотрудника системы МВД и в... РИА Новости, 22.12.2021

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МИНСК, 22 дек – РИА Новости. Гражданина России, проживавшего в белорусском Гомеле, задержали белорусские правоохранители по подозрению в поджоге автомобиля сотрудника системы МВД и в проколе шин 39 троллейбусов из экстремистских побуждений, в отношении него возбуждено дело по факту акта терроризма, сообщил начальник управления КГБ по Гомельской области Александр Мельников."Недавний пример - задержание нашим управлением гражданина Российской Федерации, имеющего вид на жительство в Беларуси, жителя города Гомеля, который совершил поджог по экстремистским, политическим мотивам личного автомобиля первого заместителя начальника управления департамента исполнения наказаний по Гомельской области, а также осуществил прокол колес 39 троллейбусов в Гомеле с целью остановки движения общественного транспорта", - сказал Мельников на встрече президента Белоруссии Александра Лукашенко с активом Гомельской области в среду. Его слова приводит Telegram-канал Sputnik Беларусь.Мельников отметил, что "в настоящее время управлением в отношении данного лица расследуется уголовное дело по факту акта терроризма"."Поступающие данные свидетельствуют о сохраняющейся радикализации отдельных лиц – сторонников экстремистских Тelegram-сообществ, готовых к проведению акций прямого действия, актов терроризма", - сказал он.

https://ria.ru/20211222/blokirovka-1764869751.html

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в мире, гомель, белоруссия, александр лукашенко, кгб белоруссии, александр мельников, россия