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Хинштейн прокомментировал вопрос о смертной казни для педофилов
Хинштейн прокомментировал вопрос о смертной казни для педофилов - РИА Новости, 22.12.2021
Хинштейн прокомментировал вопрос о смертной казни для педофилов
Вопрос о смертной казни для педофилов следует обсуждать с привлечением профессиональных экспертов и соответствующих ведомств, необходимы механизмы контроля... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T14:28
2021-12-22T14:28
общество
дети
александр хинштейн
единая россия
госдума рф
султан хамзаев
россия
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Вопрос о смертной казни для педофилов следует обсуждать с привлечением профессиональных экспертов и соответствующих ведомств, необходимы механизмы контроля работы следственно-судебной системы и возможность рассмотрения таких дел судами присяжных в открытом порядке, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Александр Хинштейн ("Единая Россия").Ранее депутат Госдумы от "Единой России" Султан Хамзаев предложил ввести смертную казнь для педофилов в период обсуждения Госдумой законопроекта, предусматривающего пожизненное лишение свободы для ранее судимых педофилов за изнасилование несовершеннолетних."Я думаю, что этот вопрос следует обсуждать с привлечением профессиональных экспертов и тех ведомств, которые определяют уголовно-правовую госполитику. В первую очередь здесь будет необходимо учитывать позицию Верховного суда", - сказал Хинштейн.Парламентарий отметил, что такой вопрос надо решать не одномоментно, а с обсуждением всех аспектов, в том числе международно-правового, поскольку мораторий на смертную казнь в России был введен в результате ратификации РФ Европейской конвенции по правам человека."Обсуждая такого рода инициативы, необходимо в первую очередь говорить о механизме реализации и контроля, потому что сегодняшнее качество работы следственно-судебной системы оставляет желать лучшего. И для того, чтобы восстанавливать смертную казнь пусть даже в отношении какой-то конкретной категории, необходим механизм, который заведомо исключит казнь невиновного", - подчеркнул он.Таковым, например, по словам Хинштейна, может быть узкий перечень, определяющий категории, которые подпадают под смертную казнь, и обязательность рассмотрения таких дел судами присяжных в открытом порядке. "Но это в любом случае не хайповый, а профессиональный и очень глубокий разговор", - добавил депутат.
https://ria.ru/20211222/kazn-1764860104.html
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общество, дети, александр хинштейн, единая россия, госдума рф, султан хамзаев, россия
14:28 22.12.2021
 
Хинштейн прокомментировал вопрос о смертной казни для педофилов

Хинштейн: вопрос смертной казни для педофилов требует совершенствования судебной системы

© Фото : Официальный сайт Александра ХинштейнаЗаместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© Фото : Официальный сайт Александра Хинштейна
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Вопрос о смертной казни для педофилов следует обсуждать с привлечением профессиональных экспертов и соответствующих ведомств, необходимы механизмы контроля работы следственно-судебной системы и возможность рассмотрения таких дел судами присяжных в открытом порядке, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Александр Хинштейн ("Единая Россия").
Ранее депутат Госдумы от "Единой России" Султан Хамзаев предложил ввести смертную казнь для педофилов в период обсуждения Госдумой законопроекта, предусматривающего пожизненное лишение свободы для ранее судимых педофилов за изнасилование несовершеннолетних.
Андрей Клишас во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
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В Совфеде прокомментировали идею ввести смертную казнь для педофилов
"Я думаю, что этот вопрос следует обсуждать с привлечением профессиональных экспертов и тех ведомств, которые определяют уголовно-правовую госполитику. В первую очередь здесь будет необходимо учитывать позицию Верховного суда", - сказал Хинштейн.
Парламентарий отметил, что такой вопрос надо решать не одномоментно, а с обсуждением всех аспектов, в том числе международно-правового, поскольку мораторий на смертную казнь в России был введен в результате ратификации РФ Европейской конвенции по правам человека.
"Обсуждая такого рода инициативы, необходимо в первую очередь говорить о механизме реализации и контроля, потому что сегодняшнее качество работы следственно-судебной системы оставляет желать лучшего. И для того, чтобы восстанавливать смертную казнь пусть даже в отношении какой-то конкретной категории, необходим механизм, который заведомо исключит казнь невиновного", - подчеркнул он.
Таковым, например, по словам Хинштейна, может быть узкий перечень, определяющий категории, которые подпадают под смертную казнь, и обязательность рассмотрения таких дел судами присяжных в открытом порядке. "Но это в любом случае не хайповый, а профессиональный и очень глубокий разговор", - добавил депутат.
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ОбществоДетиАлександр ХинштейнЕдиная РоссияГосдума РФСултан ХамзаевРоссия
 
 
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