https://ria.ru/20211222/kazn-1764910782.html

Хинштейн прокомментировал вопрос о смертной казни для педофилов

Хинштейн прокомментировал вопрос о смертной казни для педофилов - РИА Новости, 22.12.2021

Хинштейн прокомментировал вопрос о смертной казни для педофилов

Вопрос о смертной казни для педофилов следует обсуждать с привлечением профессиональных экспертов и соответствующих ведомств, необходимы механизмы контроля... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T14:28

2021-12-22T14:28

2021-12-22T14:28

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александр хинштейн

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Вопрос о смертной казни для педофилов следует обсуждать с привлечением профессиональных экспертов и соответствующих ведомств, необходимы механизмы контроля работы следственно-судебной системы и возможность рассмотрения таких дел судами присяжных в открытом порядке, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Александр Хинштейн ("Единая Россия").Ранее депутат Госдумы от "Единой России" Султан Хамзаев предложил ввести смертную казнь для педофилов в период обсуждения Госдумой законопроекта, предусматривающего пожизненное лишение свободы для ранее судимых педофилов за изнасилование несовершеннолетних."Я думаю, что этот вопрос следует обсуждать с привлечением профессиональных экспертов и тех ведомств, которые определяют уголовно-правовую госполитику. В первую очередь здесь будет необходимо учитывать позицию Верховного суда", - сказал Хинштейн.Парламентарий отметил, что такой вопрос надо решать не одномоментно, а с обсуждением всех аспектов, в том числе международно-правового, поскольку мораторий на смертную казнь в России был введен в результате ратификации РФ Европейской конвенции по правам человека."Обсуждая такого рода инициативы, необходимо в первую очередь говорить о механизме реализации и контроля, потому что сегодняшнее качество работы следственно-судебной системы оставляет желать лучшего. И для того, чтобы восстанавливать смертную казнь пусть даже в отношении какой-то конкретной категории, необходим механизм, который заведомо исключит казнь невиновного", - подчеркнул он.Таковым, например, по словам Хинштейна, может быть узкий перечень, определяющий категории, которые подпадают под смертную казнь, и обязательность рассмотрения таких дел судами присяжных в открытом порядке. "Но это в любом случае не хайповый, а профессиональный и очень глубокий разговор", - добавил депутат.

https://ria.ru/20211222/kazn-1764860104.html

https://ria.ru/20211221/pedofiliya-1764794881.html

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общество, дети, александр хинштейн, единая россия, госдума рф, султан хамзаев, россия