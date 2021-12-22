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В Совфеде прокомментировали идею ввести смертную казнь для педофилов
В Совфеде прокомментировали идею ввести смертную казнь для педофилов - РИА Новости, 22.12.2021
В Совфеде прокомментировали идею ввести смертную казнь для педофилов
Предложения ввести смертную казнь для педофилов являются недобросовестными спекуляциями, это противоречит и правовой позиции России, и ее международным... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T11:27
2021-12-22T11:27
2021-12-22T11:27
общество
совет федерации рф
андрей клишас
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Предложения ввести смертную казнь для педофилов являются недобросовестными спекуляциями, это противоречит и правовой позиции России, и ее международным обязательствам, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.Депутат Госдумы от "Единой России" Султан Хамзаев предложил ввести смертную казнь для педофилов, ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о пожизненном лишении свободы педофилов-рецидивистов."Всё это недобросовестные спекуляции. Есть позиция Конституционного суда. Смертная казнь в России не применяется. Это четкая правовая позиция и международные обязательства России в рамках Совета Европы", - заявил Клишас.
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общество, совет федерации рф, андрей клишас, россия
В Совфеде прокомментировали идею ввести смертную казнь для педофилов
Сенатор Клишас назвал идею смертной казни для педофилов недобросовестной спекуляцией