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Депутат Госдумы предложил ввести смертную казнь для педофилов

Депутат Госдумы предложил ввести смертную казнь для педофилов - РИА Новости, 22.12.2021

Депутат Госдумы предложил ввести смертную казнь для педофилов

Депутат Госдумы от "Единой России" Султан Хамзаев предложил ввести смертную казнь для педофилов. РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T03:20

2021-12-22T03:20

2021-12-22T05:08

общество

андрей турчак

единая россия

госдума рф

султан хамзаев

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России" Султан Хамзаев предложил ввести смертную казнь для педофилов.Нижняя палата парламента на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий пожизненное лишение свободы для ранее судимых педофилов за изнасилование несовершеннолетних."Сегодня речь идет только о педофилах-рецидивистах. Но я считаю, что каждый такой преступник должен получать высший срок, сразу после первого преступления. Считаю, что будет правильным планомерно повышать степень наказания", - добавил депутат.Ранее секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак заявил, что законопроект, который ужесточает наказание для педофилов, будет принят Госдумой в весеннюю сессию.

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общество, андрей турчак, единая россия, госдума рф, султан хамзаев, россия