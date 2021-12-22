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Казахстанский чиновник опроверг утверждения о дерусификации рекламы
Казахстанский чиновник опроверг утверждения о дерусификации рекламы - РИА Новости, 22.12.2021
Казахстанский чиновник опроверг утверждения о дерусификации рекламы
Первый заместитель руководителя администрации президента Казахстана Даурен Абаев не согласен с утверждениями о том, что в республике ведется дерусификация... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T10:18
2021-12-22T10:18
в мире
казахстан
парламент казахстана
даурен абаев
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АЛМА-АТА, 22 дек - РИА Новости. Первый заместитель руководителя администрации президента Казахстана Даурен Абаев не согласен с утверждениями о том, что в республике ведется дерусификация наружной рекламы.Ранее парламент Казахстана принял закон о визуальной информации, которым закрепляется необходимость использования казахского языка в рекламе и вывесках, и только при необходимости – на русском и других языках. Согласно действующему законодательству, бланки, вывески, реклама и другая визуальная информация излагаются на казахском и русском языках, а при необходимости и на других языках."В некоторых российских СМИ информация о законопроекте подана несколько однобоко, я бы даже сказал - манипулятивно. Например, заголовки некоторых изданий говорят, что в Казахстане избавляются от наружного применения русского языка. Звучит так, словно мы принимаем закон, запрещающий русский язык в наружной рекламе. Самое обидное, что многие люди дальше этого некорректного заголовка новость не читают, а формируют по одному заголовку, некорректному, свое мнение", - сказал Абаев в интервью ведущему программы "Открытый диалог".По словам чиновника, "никто не отменяет русский язык, мы лишь делаем обязательным использование казахского языка, никакой проблемы нет, если вывеска будет на двух или трех языках".Представитель администрации президента пояснил, почему депутаты парламента разработали данный законопроект. "Сегодня в наружной рекламе, вывесках, меню ресторанов казахский язык либо не используется, либо используется некорректно, допускаются ошибки. У нас интернет заполнен мемами, в которых высмеивается прямой, калькированный перевод названий и слоганов на казахский язык, в результате получается полная бессмыслица", - сказал он.В связи с этим, по словам Абаева, в законопроекте прописаны требования по соблюдению норм орфографии при использовании государственного языка."Сегодня у русского языка в наружном применении нет никаких проблем, а у казахского, к сожалению, есть, и мы должны исправить ситуацию и будем делать это за счет более качественного контроля использования госязыка. Поэтому речи о какой-либо дерусификации не идет, мы лишь боремся за качественное и корректное применение государственного языка и уважительное отношение к нему", - заключил спикер.Государственным языком в Казахстане является казахский язык. В государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским официально используется русский язык.
https://ria.ru/20210901/yazyk-1748106886.html
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в мире, казахстан, парламент казахстана, даурен абаев
10:18 22.12.2021
 
Казахстанский чиновник опроверг утверждения о дерусификации рекламы

Казахстанский чиновник Абаев опроверг заявления о дерусификации наружной рекламы в стране

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкКазахстан
Казахстан - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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АЛМА-АТА, 22 дек - РИА Новости. Первый заместитель руководителя администрации президента Казахстана Даурен Абаев не согласен с утверждениями о том, что в республике ведется дерусификация наружной рекламы.
Ранее парламент Казахстана принял закон о визуальной информации, которым закрепляется необходимость использования казахского языка в рекламе и вывесках, и только при необходимости – на русском и других языках. Согласно действующему законодательству, бланки, вывески, реклама и другая визуальная информация излагаются на казахском и русском языках, а при необходимости и на других языках.
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"В некоторых российских СМИ информация о законопроекте подана несколько однобоко, я бы даже сказал - манипулятивно. Например, заголовки некоторых изданий говорят, что в Казахстане избавляются от наружного применения русского языка. Звучит так, словно мы принимаем закон, запрещающий русский язык в наружной рекламе. Самое обидное, что многие люди дальше этого некорректного заголовка новость не читают, а формируют по одному заголовку, некорректному, свое мнение", - сказал Абаев в интервью ведущему программы "Открытый диалог".
По словам чиновника, "никто не отменяет русский язык, мы лишь делаем обязательным использование казахского языка, никакой проблемы нет, если вывеска будет на двух или трех языках".
Представитель администрации президента пояснил, почему депутаты парламента разработали данный законопроект. "Сегодня в наружной рекламе, вывесках, меню ресторанов казахский язык либо не используется, либо используется некорректно, допускаются ошибки. У нас интернет заполнен мемами, в которых высмеивается прямой, калькированный перевод названий и слоганов на казахский язык, в результате получается полная бессмыслица", - сказал он.
В связи с этим, по словам Абаева, в законопроекте прописаны требования по соблюдению норм орфографии при использовании государственного языка.
"Сегодня у русского языка в наружном применении нет никаких проблем, а у казахского, к сожалению, есть, и мы должны исправить ситуацию и будем делать это за счет более качественного контроля использования госязыка. Поэтому речи о какой-либо дерусификации не идет, мы лишь боремся за качественное и корректное применение государственного языка и уважительное отношение к нему", - заключил спикер.
Государственным языком в Казахстане является казахский язык. В государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским официально используется русский язык.
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В миреКазахстанПарламент КазахстанаДаурен Абаев
 
 
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