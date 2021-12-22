https://ria.ru/20211222/kazakhstan-1764847933.html

Казахстанский чиновник опроверг утверждения о дерусификации рекламы

Казахстанский чиновник опроверг утверждения о дерусификации рекламы - РИА Новости, 22.12.2021

Казахстанский чиновник опроверг утверждения о дерусификации рекламы

Первый заместитель руководителя администрации президента Казахстана Даурен Абаев не согласен с утверждениями о том, что в республике ведется дерусификация... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T10:18

2021-12-22T10:18

2021-12-22T10:18

в мире

казахстан

парламент казахстана

даурен абаев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155957/72/1559577299_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_48d102690aa02e93bf06eab4ad0a1820.jpg

АЛМА-АТА, 22 дек - РИА Новости. Первый заместитель руководителя администрации президента Казахстана Даурен Абаев не согласен с утверждениями о том, что в республике ведется дерусификация наружной рекламы.Ранее парламент Казахстана принял закон о визуальной информации, которым закрепляется необходимость использования казахского языка в рекламе и вывесках, и только при необходимости – на русском и других языках. Согласно действующему законодательству, бланки, вывески, реклама и другая визуальная информация излагаются на казахском и русском языках, а при необходимости и на других языках."В некоторых российских СМИ информация о законопроекте подана несколько однобоко, я бы даже сказал - манипулятивно. Например, заголовки некоторых изданий говорят, что в Казахстане избавляются от наружного применения русского языка. Звучит так, словно мы принимаем закон, запрещающий русский язык в наружной рекламе. Самое обидное, что многие люди дальше этого некорректного заголовка новость не читают, а формируют по одному заголовку, некорректному, свое мнение", - сказал Абаев в интервью ведущему программы "Открытый диалог".По словам чиновника, "никто не отменяет русский язык, мы лишь делаем обязательным использование казахского языка, никакой проблемы нет, если вывеска будет на двух или трех языках".Представитель администрации президента пояснил, почему депутаты парламента разработали данный законопроект. "Сегодня в наружной рекламе, вывесках, меню ресторанов казахский язык либо не используется, либо используется некорректно, допускаются ошибки. У нас интернет заполнен мемами, в которых высмеивается прямой, калькированный перевод названий и слоганов на казахский язык, в результате получается полная бессмыслица", - сказал он.В связи с этим, по словам Абаева, в законопроекте прописаны требования по соблюдению норм орфографии при использовании государственного языка."Сегодня у русского языка в наружном применении нет никаких проблем, а у казахского, к сожалению, есть, и мы должны исправить ситуацию и будем делать это за счет более качественного контроля использования госязыка. Поэтому речи о какой-либо дерусификации не идет, мы лишь боремся за качественное и корректное применение государственного языка и уважительное отношение к нему", - заключил спикер.Государственным языком в Казахстане является казахский язык. В государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским официально используется русский язык.

https://ria.ru/20210901/yazyk-1748106886.html

https://ria.ru/20210831/spch-1748059465.html

казахстан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, казахстан, парламент казахстана, даурен абаев