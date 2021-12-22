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"Леденящая душу" перспектива Украины
Forbes рассказал о "леденящей душу" перспективе Украины - РИА Новости, 22.12.2021
"Леденящая душу" перспектива Украины
В случае "войны" между Россией и Украиной последняя столкнется в черноморском регионе с ракетами "Калибр", которым вряд ли сможет что-либо противопоставить,... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T02:51
2021-12-22T02:51
в мире
украина
черноморский флот вмф россии
черное море
калибр
россия
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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. В случае "войны" между Россией и Украиной последняя столкнется в черноморском регионе с ракетами "Калибр", которым вряд ли сможет что-либо противопоставить, пишет Forbes."Если Россия осуществит свою скрытую угрозу и развернет войну против Украины, ожидайте, что новый фронт откроется… на море. Влияние морских сражений может тянуться далеко вглубь материка. Некоторые украинские лидеры даже могут оказаться под обстрелом. Эта леденящая душу перспектива объясняется тем, что Россия быстро модернизирует свой Черноморский флот", – утверждает автор материала Дэвид Экс.По его словам, Россия активно занимается постройкой новых кораблей, подлодок и "возможно, самого главного" – ракет "Калибр", которые могут преодолевать многие сотни километров. Автор приводит мнение британских экспертов Сидхарта Каушала и Сэма Крэнни-Эванса, которые в своем исследовании для лондонского Королевского объединенного института оборонных исследований указали на "значительную рекапитализацию" Черноморского флота.Как пишет Экс, к 2014 году российский флот в Черном море был "по-настоящему слабым": почти все основные корабли были построены еще в советские времена. Однако после воссоединения с Крымом началась радикальная модернизация, и за семь лет Черноморский флот преобразился."В 2014 году Черноморскому флоту не хватало ракет для удара по сухопутным целям. Сегодня треть кораблей флота способны выпускать ракеты "Калибр". Для помощи в запуске ракет используются беспилотники и пилотируемые самолеты-разведчики", - подчеркивает автор. В среднем, как отмечает Экс, корабли Черноморского флота не очень большие, при этом даже корветы вооружены "Калибрами".По его словам, в настоящее время потенциал Украины в предотвращении атак с моря ограничен. "Киев приобретает новые противокорабельные ракеты наземного базирования, а также беспилотники Bayraktar TB2, которые помогают обнаруживать цели. Однако наступательный потенциал Черноморского флота растет быстрее и эффективнее, чем оборонные возможности украинского", - констатирует автор.В последнее время на Западе все чаще заявляют, что Россия готовит "вторжение" на Украину. В Москве это отрицают, подчеркивая, что никому не угрожают, а передвижение войск по собственной территории не должно никого беспокоить.Как неоднократно отмечали в Кремле, подобные выпады используются в качестве предлога, чтобы разместить у российских границ больше военной техники и сил Североатлантического альянса. Владимир Путин, в свою очередь, заявлял, что появление вооружений на территории соседней страны и другие угрозы государственной безопасности Москва будет расценивать как красные линии.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, украина, черноморский флот вмф россии, черное море, калибр, россия
02:51 22.12.2021
 
Forbes рассказал о "леденящей душу" перспективе Украины

Forbes: российские "Калибры" представляют серьезную угрозу для Украины в Черном море

CC BY 4.0 / Минобороны РФ / Корабли черноморского флота во время учений
Корабли черноморского флота во время учений - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
CC BY 4.0 / Минобороны РФ /
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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. В случае "войны" между Россией и Украиной последняя столкнется в черноморском регионе с ракетами "Калибр", которым вряд ли сможет что-либо противопоставить, пишет Forbes.
"Если Россия осуществит свою скрытую угрозу и развернет войну против Украины, ожидайте, что новый фронт откроется… на море. Влияние морских сражений может тянуться далеко вглубь материка. Некоторые украинские лидеры даже могут оказаться под обстрелом. Эта леденящая душу перспектива объясняется тем, что Россия быстро модернизирует свой Черноморский флот", – утверждает автор материала Дэвид Экс.
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По его словам, Россия активно занимается постройкой новых кораблей, подлодок и "возможно, самого главного" – ракет "Калибр", которые могут преодолевать многие сотни километров. Автор приводит мнение британских экспертов Сидхарта Каушала и Сэма Крэнни-Эванса, которые в своем исследовании для лондонского Королевского объединенного института оборонных исследований указали на "значительную рекапитализацию" Черноморского флота.
Как пишет Экс, к 2014 году российский флот в Черном море был "по-настоящему слабым": почти все основные корабли были построены еще в советские времена. Однако после воссоединения с Крымом началась радикальная модернизация, и за семь лет Черноморский флот преобразился.
"В 2014 году Черноморскому флоту не хватало ракет для удара по сухопутным целям. Сегодня треть кораблей флота способны выпускать ракеты "Калибр". Для помощи в запуске ракет используются беспилотники и пилотируемые самолеты-разведчики", - подчеркивает автор. В среднем, как отмечает Экс, корабли Черноморского флота не очень большие, при этом даже корветы вооружены "Калибрами".
По его словам, в настоящее время потенциал Украины в предотвращении атак с моря ограничен. "Киев приобретает новые противокорабельные ракеты наземного базирования, а также беспилотники Bayraktar TB2, которые помогают обнаруживать цели. Однако наступательный потенциал Черноморского флота растет быстрее и эффективнее, чем оборонные возможности украинского", - констатирует автор.
В последнее время на Западе все чаще заявляют, что Россия готовит "вторжение" на Украину. В Москве это отрицают, подчеркивая, что никому не угрожают, а передвижение войск по собственной территории не должно никого беспокоить.
Как неоднократно отмечали в Кремле, подобные выпады используются в качестве предлога, чтобы разместить у российских границ больше военной техники и сил Североатлантического альянса. Владимир Путин, в свою очередь, заявлял, что появление вооружений на территории соседней страны и другие угрозы государственной безопасности Москва будет расценивать как красные линии.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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