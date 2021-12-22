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Глава Приамурья посетил отремонтированное школьное кафе в Тынде

Глава Приамурья посетил отремонтированное школьное кафе в Тынде - РИА Новости, 22.12.2021

Глава Приамурья посетил отремонтированное школьное кафе в Тынде

Губернатор Амурской области Василий Орлов посетил отремонтированное школьное кафе в гимназии №2 в городе Тында, сообщает правительство региона РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T12:57

2021-12-22T12:57

2021-12-22T12:57

амурская область

общество

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амурская область

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василий орлов (губернатор)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 дек – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов посетил отремонтированное школьное кафе в гимназии №2 в городе Тында, сообщает правительство регионаГимназия была построена в 1977 году. Во время ремонта в здании заменили более 200 окон, установили современную систему видеонаблюдения, благоустроили пришкольную территорию, отремонтировали школьное кафе, холл гимназии. В ремонте, а также в приобретении спортивного оборудования и инвентаря также оказали поддержку компании "Транснефть" и "РЖД". Гимназию сегодня посещают 930 детей, это вторая по числу учеников школа в Тынде.В школьном кафе после ремонта организовали музыкальное сопровождение."У нас в кафе дежурят дети, мы ввели для них и для поваров красивую форму. Также организовали меню, выполненное в стиле настоящих кафе. Отдельно расположена буфетная зона для старшеклассников. Очень важна обратная связь. Дети ставят на доске галочки, понравились ли им предложенные блюда. Обязательно проводим родительский контроль, а также организовали мониторинг через Instagram", - рассказала директор классической гимназии №2 Тынды Ирина Пилипосян.Орлову предложили попробовать блюда школьной столовой, в том числе морс из местной таёжной брусники."Мы уже немало говорили о том, что нужно воспитывать в детях культуру питания, а сами помещения столовых превращать в места для отдыха и общения. Такая работа сейчас ведется. И мы видим, что здесь, в гимназии Тынды, школьное кафе выглядит очень достойно, и это ценят сами ученики", - отметил Орлов.Также в гимназии действует "Точка роста", которая была открыта в 2020 году, также на входе в школе установлено электронное расписание, здесь же на табло запускают ролики о профилактике COVID-19, в гимназии проводятся 15-минутные занятия по безопасности.Орлову также показали, как изменился сквер в районе тындинской музыкальной школы. Этот проект признал победителям конкурса местных инициатив и получил субсидии. В сквере появилось новое освещение, светильники выполнены в виде музыкантов с саксофоном, трубой, аккордеоном и контрабасом. Также здесь установлены большие световые буквы "ТЫНДА", которые хорошо видно с трассы, и артобъекты – декоративное фортепиано и светодиодный фонтан. Планируется также установить светящиеся качели.

https://ria.ru/20211220/priamure-1764489088.html

https://ria.ru/20211216/pavodki-1764039076.html

https://ria.ru/20211215/ferma-1763810076.html

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общество, тында, амурская область, транснефть, ржд, василий орлов (губернатор)