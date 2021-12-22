https://ria.ru/20211222/javelin-1764934079.html

СМИ: в Донбассе прошли учебные стрельбы из ракетных комплексов Javelin

СМИ: в Донбассе прошли учебные стрельбы из ракетных комплексов Javelin - РИА Новости, 22.12.2021

СМИ: в Донбассе прошли учебные стрельбы из ракетных комплексов Javelin

Украинский государственный телеканал "Дом" сообщил, что в Донбассе прошли первые учебные стрельбы из ракетных комплексов Javelin. РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T15:55

2021-12-22T15:55

2021-12-22T16:25

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КИЕВ, 22 дек - РИА Новости. Украинский государственный телеканал "Дом" сообщил, что в Донбассе прошли первые учебные стрельбы из ракетных комплексов Javelin.Ранее генеральный штаб Украины засекретил данные о применении беспилотников Bayraktar и ракетных комплексов Javelin в зоне проведения операции объединенных сил в Донбассе."Javelin впервые применили в Донбассе: стрельбы прошли на полигоне, а не в боевых условиях. Данный ракетный комплекс предназначен для уничтожения бронетехники. Его главное преимущество — легкость в управлении. Ракета после пуска может сама наводиться на цель. Это позволяет достигать практически стопроцентной точности стрельбы", - говорится в сообщении.По данным телеканала, сейчас Украина имеет на вооружении почти 100 пусковых установок Javelin и около 500 ракет к ним. "В случае полномасштабного российского вторжения их могут применить в Донбассе", - сообщается в материале телеканала на его сайте.Ранее депутат Верховной рады Украины от фракции пропрезидентской партии "Слуга народа", глава подкомитета по вопросам оборонной промышленности и технической модернизации комитета парламента по нацбезопасности Игорь Копытин подтвердил, что украинские военные применили противотанковый ракетный комплекс Javelin в Донбассе. Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что президент США Джо Байден одобрил новый пакет военной помощи Украине на сумму 60 миллионов долларов, включающий поставки Javelin. Поставки Киеву оружия, включая Javelin, были одобрены Администрацией США в 2017 году, во время правления Дональда Трампа. Предыдущая администрация Барака Обамы отказывалась это делать, несмотря на неоднократные просьбы украинской стороны.

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