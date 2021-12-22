https://ria.ru/20211222/investklimat-1765006385.html

Песков назвал мировой инвестклимат шатким

Песков назвал мировой инвестклимат шатким - РИА Новости, 22.12.2021

Песков назвал мировой инвестклимат шатким

Инвестклимат шаткий во всем мире, деньги бегают как шальные, это происходит и на российском рынке, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T21:55

2021-12-22T21:55

2021-12-22T21:55

в мире

дмитрий песков

цены на нефть

мировая экономика

россия

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Инвестклимат шаткий во всем мире, деньги бегают как шальные, это происходит и на российском рынке, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Сейчас везде инвестклимат такой шаткий достаточно. Деньги инвесторов сейчас как шальные бегают из одного угла мира в другой и обратно. И тоже самое происходит у нас на рынке. И связано это с тем, что мы живем в достаточно экстраординарное время с точки зрения глобальной экономики", - сказал Песков в эфире "России24".Он добавил, что кризисные явления наблюдаются и в долларовой зоне, и в зоне евро."Конечно же это оказывает давления на экономики всех стран мира… Какие будут последствия - непонятно. Государства продолжают вкачивать триллионы долларов в качестве мер стимуляции и поддержки экономики на посткризисном этапе. Это без последствий не пройдет. Наше дело - это использовать все внутренние возможности для того, чтобы амортизировать эти негативные процессы у нас в стране, и не давать, чтоб эти процессы отразились на россиянах", - добавил он.

https://ria.ru/20211222/inflyatsiya-1764981432.html

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в мире, дмитрий песков, цены на нефть, мировая экономика, россия